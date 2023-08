La música sube otra vez por Cimadevilla

Las "escaleras del rock" de Cimadevilla vuelven a acaparar las fotos tras su reforma exprés. Los peldaños de colores dedicados a este estilo musical que el artista sudafricano Moseel facturó hace once años captaban ayer la atención de numerosos gijoneses y turistas, que, no obstante, urgen poner el nombre de las cincuenta canciones que les dan sentido. "Es un lugar fantástico para un selfi", comentaban muchos de los que subieron desde la calle Claudio Alvargonzález a Óscar Olavarría.

"Llevo fotografiando estas escaleras desde hace años, está ocasión no iba a ser menos", comentaba Jerónimo Rodríguez en compañía de Ali Valdés. "Tienen un toque fantástico que las hace únicas", añadía. "Estamos ansiosos por volver una vez hayan puesto los títulos y hacer más fotos. Si ya están guapas ahora, una vez vuelvan a su estado original seguro que están preciosas", remataba.

La escaleras que volverán pronto a rendir homenaje a las mejores bandas de rock de la historia son un pasaje muy frecuentado. "Me encantan porque están en la zona con más ambiente nocturno", explicaba Mónica Lara. Otros gijoneses, como Antonio Fernández, prefieren incluso las escaleras sin ningún texto en ellas. "No sabía que eran todas esas cosas que ponían, así que para mi están mucho más guapas así, sobre todo ahora que están tan limpinas", decía.

Este rincón emblemático ha sido motivo de parada para muchos turistas, que aprovechan para hacer sus postales de viaje. "Venimos desde Viena a pasar una semana en Asturias y estas escaleras nos parecen preciosas", enunciaba Katharina Huber. "Son muy diferentes y bonitas, no nos las esperábamos", indicaba el francés Adrian Durand. El turismo nacional también abunda por la ciudad, y estos no dudaron en tomarse su tiempo para fotografiar las escaleras y sacar algún que otro selfi. "Es la tercera vez que venimos a Gijón y nunca las habíamos visto", expresaba Sara Hernández. "Aunque son muchos escalones, apetece subir por ellas", destacaba. "Venimos a visitar a unos amigos y mientras paseamos nos encontramos esta maravilla", decía Laura Gil, valenciana de visita en la ciudad. "Había visto imágenes de estas escaleras por internet, pero en persona son mucho mejor", relataba Joan Junqueras, un turista catalán que decidió pasar sus vacaciones en Gijón: "Voy a aprovechar y hacerme una foto, que con el sol están guapas".

Pintadas originalmente en 2012, estos últimos años habían sufrido mucho los efectos del deterioro, lo que derivó en las obras para volver al estado original de estas. Los rumores sobre la reapertura se extendieron rápidamente, y ahora las escaleras se encuentran en el centro de las conversaciones entre los lugareños y visitantes por igual. "Leímos que ya estaban abiertas y aprovechamos ahora para pasar por ellas", indicaba la gijonesa Juana López. "Parece una bobada, pero presta subir por ellas", añadía. Las escaleras del rock no escaparon de las lentes de las cámaras y algunos aficionados aprovecharon los últimos rayos de sol para salir a la calle y fotografiarlas recién pintadas. "Saco fotos de Gijón por hobbie", aseguraba Javier López. "Voy a ver si consigo que no pase nadie por ellas para hacer la foto", remataba.

"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", "Hotel California" o "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols", son algunos de los títulos que la próxima semana se podrán volver a leer en las escaleras que llevan a la parte alta de la ciudad. "Tengo ganas de que vuelvan, quedaban chulísimas", remarcaba Manuel Gómez. "La de los "Ramones" era mi favorita". Mientras tanto, la obra que se denomina "Stairway to Heaven" sigue siendo un lugar emblemático de Gijón que rinde homenaje a la música y en especial al rock.