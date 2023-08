Plan de choque para ganar 101 plazas de aparcamiento perdidas por la ecomanzana

Plan de choque contra la falta de aparcamiento en la zona Oeste. Ayer mismo se habilitó una nueva explanada con 41 plazas al aire libre en el camino del Canónigo, un vial se bifurca desde la calle Arquitecto Mariano Medarde y que comunica con la parte trasera del IES Mata Jove. Esta zona era un descampado en desuso y su conversión en aparcamiento la había iniciado el anterior gobierno. Los ediles Gilberto Villoria y Pelayo Barcia, responsables de Infraestructuras Urbanas y Rurales y de Movilidad, respectivamente, anunciaron ayer que a este plan sumarán ahora la puesta en marcha del aparcamiento que se proyectaba para el pabellón deportivo de la zona Oeste, con las mismas 44 plazas que se preveían en el anterior mandato. El futuro del pabellón "aún se tiene que estudiar", pero se espera que el aparcamiento pueda ponerse en marcha en unos seis meses. Está situado justo al lado del parking que se estrenó ayer. Además, los concejales señalaron que se "reordenará" un tercer aparcamiento ya existente, el que está entre el centro de salud y el pabellón del Mata Jove, para ganar 16 nuevas plazas, por lo que la ganancia total será de 101. "Aún queda un saldo negativo de 75 plazas respecto a las que se pierden por las obras de la ecomanzana", aclaró Villoria, que señaló que su equipo está buscando nuevas alternativas.

La finca donde se pretende ubicar el futuro pabellón de la zona Oeste –un proyecto polémico porque el diseño de los socialistas nunca convenció a Foro, que entiende que la obra podría abaratarse– ya dejaba espacio para un aparcamiento de 44 plazas que, ahora, se pone en marcha. "El proyecto (del pabellón) está en estudio de distintas alternativas, pero el aparcamiento vamos a tratar de tramitarlo lo antes posible", aseguró Villoria, que espera poder inaugurar el recinto en unos seis meses. Ayer, él mismo y Barcia, sin más planes para el resto de la tarde, se arremangaron para quitar las vallas que aún protegían el nuevo aparcamiento, situado justo en frente de la finca del pabellón. Era un descampado sin uso donde ya aparcaban algunos coches.

A estas dos explanadas se sumará la reordenación del citado aparcamiento entre el centro de salud y el pabellón del Mata Jove para ganar 16 plazas. Villoria explicó que "con las obras de la ecomanzana y carriles bici se perdieron 280 plazas de aparcamiento libre en superficie" y también que, hasta ahora, "ya se han hecho actuaciones para recuperar 104" con pequeñas modificaciones por buena parte del callejero de la zona Oeste, donde se han ido ganando huecos sueltos con cambios menos llamativos, como eliminar un carril en viales con dos para ganar una fila de plazas en línea. Aún así, las cuentas siguen sin salir. Se han recuperado 104, el nuevo plan rescatará 101, pero la zona Oeste sigue echando en falta 75 plazas. "Buscaremos soluciones en el entorno para intentar recuperarlas todas", garantizó Villoria. En campaña, su partido anunció que trataría de ganar unas 200 en este entorno. Se está estudiando, por ejemplo, una finca en desuso en la calle Martín.

La ecomanzana, despacio

Villoria aseguró también que las obras de la ecomanzana no avanzan de la manera prevista. "El ritmo de obra es lento. A este paso, no van a llegar. Tendrán que pisar el acelerador", aseguró el edil. Barcia aclaró que el gobierno actual no puede ni debe "tocar" el planteamiento original de este proyecto: "Cualquier actuación que quisiéramos hacer implicaría el peligro ya no solo de perder parte de los fondos europeos, sino todos", lamentó. En el plan de la ecomanzana, además, queda pendiente por inaugurar un pequeño espacio de aparcamiento junto al apeadero del tren, una obra "pendiente los últimos flecos".

La reordenación ya ha sido comunicada a los vecinos. "Nos reunimos para explicarles todo y lo recibieron de buen grado. (La ecomanzana) mejora el aspecto de algunas calles y, si eso no supone finalmente un detrimento de plazas, creemos que podemos contentar a todo el mundo", razonó el edil, que con este nuevo plan descarta llegar a acuerdos con los Cines Yelmo y Carrefour, una propuesta del anterior mandato. "No nos gusta nada porque suponía un gasto importante para el Ayuntamiento", aseguró. Barcia se mostró más crítico: "Siempre dijimos que es una privatización del espacio público. Se quitaban plazas gratuitas y se sustituían por otras por las que había que pagar. La idea se queda ahí, por si resulta necesario en el futuro, pero por ahora la descartamos totalmente".