"Sobre alargar la Semana Grande solo digo que las cosas, en exceso, cansan"

A Consuelo González García (Gijón, 1953) no hay quien le saque de casa la Noche de los Fuegos. No porque deje de ver el espectáculo pirotécnico, sino porque los disfruta desde su finca en Veranes. Chelo, la líder vecinal de la parroquia de Cenero, estudió Maestría Industrial Delineante e incluso fue campeona de Asturias en la categoría de delineante de construcción. Interesada por la rama de la enfermería, trabajó en Correos y ahora, ya jubilada, da la cara por la zona rural. Eso sí, siempre busca hueco para la diversión. Esta semana celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija.

–Le va la marcha.

–Soy fiestera de siempre. Hace 40 años yo estaba en el escenario donde bailaban el día del pregón, cantando "El Pericote", con los versos del romance de "La Espinela".

–¿Nunca perdona un pregón?

–No, el pregón es cosa sagrada. Por Gijón, porque lo vivo y por todo.

–¿Qué tal estuvo el de este año con las Guisanderas?

–Fue fantástico, sencillo y sin afán de protagonismo. Y había mucha gente.

–¿Qué le pareció la elección de las pregoneras?

–A ver, para mí fue una decisión de diez. Y voy a contarte por qué. Soy amiga de Pili.

–Eso tira.

–Claro. Me comentaban que yo qué iba a decir.

–¿Lo vio como una reivindicación de la mujer también?

–Sí, es muy importante que se nos visibilice cada vez más. Y no por las cosas malas. Tenemos que hacernos ver por las cosas buenas. Hay que fijarse en las Guisanderas, las sardineras de Cimadevilla de su época...

–¿Alguna propuesta para futuros pregones?

–Lo que te digo, las pocas pescaderas que quedan de Cimadevilla. Sería algo muy bonito. Yo sigo luchando para que la mujer tenga una visibilidad cada vez mayor.

–Como líder vecinal, da ejemplo.

–Hay presidentas vecinales en el concejo de Gijón con mucho peso, como Soledad Lafuente, de Somió, que lleva mucho tiempo. Es un buen ejemplo.

–Los Fuegos están a la vuelta de la esquina y los ve desde su propia casa.

–¡Uy, pues imagínate! Llevo viviendo aquí 12 años. Antes los veía en La Providencia porque viví en Somió durante 18 años. No siempre se ven bien desde aquí, pero si el día está despejado, se ven mejor desde aquí que desde la propia playa. Influye el tiempo y para dónde tire el aire.

–Tendrá su ritual para una noche tan especial.

–Preparamos una cena y nos juntamos unos cuantos amigos y familiares.

–El encanto de la zona rural, lo llaman.

–Sí, tiene que puedes ver los Fuegos desde casa, disfrutar del aire, no tener ruidos... También hay necesidades, pero eso mejor lo dejamos para otro día.

–¿Huye de las masificaciones de Semana Grande?

–Las viví muchas veces en el centro, pero siempre digo que todo tiene una época. Está la etapa de salir todos los sábados, de que hay mucho barullo en los Fuegos y no te importa, de tomarte una cerveza de pie y que no pase nada... Pero ahora no. Cada cosa, en su momento.

–¿Cómo está viviendo estas fiestas?

–Fui al pregón y poco más porque estaba preparando el cumpleaños de mi hija. Y además este fin de semana hay fiestas en Bateao, en Cenero. El sábado, el domingo y el lunes. Luego, iré a la Feria.

–¿No falla?

–Para la Feria no me basta un día solamente. La Feria es imprescindible porque siempre hay que mirar cosas. Siempre hay algo nuevo. Si puedo, voy más de un día.

–Permítame el tópico: ¿a por el bocata de calamares?

–Bueno, nos sentamos tranquilamente y comemos cualquier cosa. A lo mejor un día me da por el bocata, pero ya no es como era antes. Hay épocas para todo.

–Hablemos de otras épocas. ¿Qué recuerda de la Semana Grande de antaño?

–Recuerdo el teatro Jovellanos, los Fuegos, las actuaciones de la plaza Mayor, que las hubo buenísimas... Echo de menos también el Día de Asturias de antes. Lo vivía mucho.

–Lo que no ha faltado esta Semanona es el calor.

–Hay calor, sí. El de León lo llevo bien porque es seco. Aquí el problema es la humedad.

–Algunos piden prolongar unos días la Semana Grande. ¿Cómo lo ve?

–Creo que todas las cosas, en exceso, cansan. Es importante quedar con ganas en vez de decir: "Jolín, ya estamos de fiestas...". ¿Por qué ampliarla?

–¿Va a El Bibio?

–No... pero sí (dice en voz en baja). El fútbol me gusta y cuando mi hijo jugaba iba a verlo. Voy a El Molinón de vez en cuando y no digo que quien vaya tire su dinero. Cada uno tiene lo que le gusta.

–O sea, contenta con el retorno taurino.

–Sí, pero iré a ver una corrida, no a todas. Con una me conformo. Tengo un primo que iba hasta Bilbao a verlas porque le gusta. Al que no le guste, que no vaya.

–¿Dónde disfruta del Restallón?

–Los Fuegos me gusta verlos tranquilamente desde casa, pero el Restallón prefiero verlo por la zona del Piles. Es mejor que desde la arena.

–¿Mucho tráfico para "bajar" a Gijón?

–Hay mucha gente por la calle, pero toca acostumbrarse. Si vienen a Gijón y hay menos aparcamientos, nos aguantamos. Son unos días en todo el año.