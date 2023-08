Gijón, testigo del paso de niño a máxima figura

Advertía el crítico taurino Vicente Zabala de la Serna, con motivo de la presentación de los carteles de la Feria de Begoña que la trayectoria de Julián López, "El Juli", había que "ponerla en valor, porque no son 25 años de alternativa, son 25 años en figura, que no es lo mismo". Gijón ha sido testigo fiel de la evolución de aquel niño que con apenas dieciséis años se convirtió en matador de toros (fue el 18 de septiembre de 1998, en la plaza francesa de Nimes) y que con el paso del tiempo se erigió como una las máximas figuras de la historia de la tauromaquia. No solo porque en Gijón tiene la primera peña taurina con su nombre de toda España, sino porque temporada tras temporada, desde su debut en El Bibio en 1999, los aficionados asturianos han podido disfrutar con un torero que ha dejado tardes para el recuerdo en el coso de la carretera de Villaviciosa. "Siempre fue un adelantado en casi todo. Lo que hacía con 15 o 16 años no lo hacían los que tenían el doble de edad. Siempre fue un torero especial", recuerda Miguel García, uno de los miembros fundadores de la peña taurina "El Juli" de Gijón.

Debuó en El Bibio en junio de 1999 junto a "El Cordobés" y Morante, pero aquella tarde no rodaron las cosas, pero no al maestro madrileño no se le olvida la gran bronca que recibió del público después de brindarle un toro al entonces entonces vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos. Fue las únicas protestas que "El Juli" escuchó de Gijón en toda su carrera. De hecho, su triunfo al año siguiente, saliendo en hombros con Manuel Caballero y Víctor Puerto frente a toros de Sánchez Arjona, afianzó una unión que ahora, un cuarto siglo después, sigue al alza. Mención especial merecen también las lidias a un sobrero del Conde de Mayalde al que desorejó en 2005 y las faenas en el mano a mano con Miguel Ángel Perera en 2008. Además, fue el último triunfador en El Bibio hasta la fecha, pues cortó dos orejas a un toro de Daniel Ruiz en el cierre de la feria de Begoña de 2021. Ahora vuelve a su plaza de El Bibio para lidiar seis toros en solitario para conmemorar sus 25 años de alternativa. Será su último paseíllo en una plaza que recibió con los brazos abiertos a un niño al que ahora despedirá –con la misma entrega o más– convertido en la máxima figura.