"Llegar a 25 años de alternativa agranda aún más la historia"

Para celebrar sus 25 años como matador de toros, Julián López Escobar, "El Juli", (Madrid, 1982), ha elegido El Bibio, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, una plaza que siempre se ha entregado a una de las máximas figuras de la tauromaquia que a final de temporada se retirará de los ruedos.

–¿Por qué Gijón para esta gesta?

–Gijón había sufrido un descalabro político y me involucré en el cierre de la plaza porque me dolió mucho, porque El Bibio es una plaza a la que le tengo un cariño especial, que tiene una categoría maravillosa y la vuelta de los toros a Gijón me parecía un escenario precioso para encerrarme con seis toros.

–¿Qué recuerdos que le vienen a la cabeza cuando escucha la palabra Gijón?

–Las tardes que he vivido de faenas que te han llenado, pero con lo que más me quedo es con el equilibrio que tiene la afición de Gijón, entre una gran sabiduría sobre la tauromaquia y a la vez una gran entrega con los toreros, con la forma de sentir y de expresar.. Gijón es una ciudad que por sí sola te enamora, pero si sumas la categoría de la afición de la plaza, más todavía.

–¿Y fuera de El Bibio?

–Su gastronomía y su gente, maravillosa. Además, con estos veranos tan calurosos da gusto ir para Gijón y disfrutar del ambiente de la ciudad.

–Está haciendo bastante calor.

–Hombre, yo estoy en Badajoz y no se puede hacer una idea (risas).

–Para esta cita ha elegido tres ganaderías (La Quinta, Daniel Ruiz y Garcigrande) claves en su carrera.

–Son muy de mi gusto. Daniel Ruiz es la ganadería con la que tomé la alternativa, y que ha sido para mí un emblema durante toda mi trayectoria con faenas importantes. La Quinta es del gusto del aficionado, un encaste diferente, Santa Coloma, que tiene unos registros particulares a la hora de torear; esa variedad llega mucho. Y Garcigrande es una de las ganaderías que más ha significado en mi trayectoria y es una garantía, dentro de que el toro siempre es impredecible. Están escogidas con ilusión y los ganaderos también buscan que en una tarde así puedan lidiar toros que le den el éxito al torero.

–Su tarde de este año en Madrid con los toros de La Quinta, ¿pudo ser una de las más importantes de la temporada?

–Fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera, en la que pude llegar más al fondo de mi tauromaquia y de todo lo que quiero representar. Cuando llegas a ese clima de emocionar, que te encuentras con el toro en Madrid es maravilloso.

–Pero es una temporada con tardes importantes. Todo el mundo habla del triunfo en Pamplona.

–Estoy contento porque es una temporada en la que me estoy encontrando muy bien. Empecé triunfando en Sevilla el Domingo de Resurrección cortándole dos orejas a un toro. El paso por Madrid y me he sentido en Pamplona. Son plazas en el que se ve el momento de los toreros.

–¿Cuántos mensajes ha recibido pidiéndole que se quede después de anunciar su retirada a final de temporada?

–(Risas). He recibido muchos mensajes y estoy muy agradecido porque la gente ha estado muy cariñosa, me he sentido muy querido y reconocido. La verdad que es muy bonito y bueno, estoy muy emocionado y agradecido a toda la afición, a los compañeros y a todos los que representan al mundo del toro.

–¿Lo meditó mucho?

–La decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero estaba la fecha de los 25 años de alternativa y me hacía ilusión cumplir y acabar esta etapa con ese número redondo, porque creo que agranda más si cabe la historia.

–25 años de figura liderando el escalafón y tirando del carro.

–Es muy difícil aguantar 25 años en el nivel que yo he estado y la posición que he ocupado en el toreo. Me he esforzado mucho, he dedicado mi vida plenamente al toro, pero para poder aguantar a ese nivel todos estos años es gracias a la afición. Es la afición la que te mantiene, te sabe o te baja. Y ha sido el público el que me ha seguido aguantando y esperando estos 25 años. La afición es clave para una carrera tan longeva.

–¿Se volcará en su ganadería?

–Es un proyecto a largo plazo. El tema de los animales, de la crianza me encanta. Soy un enamorado del campo y del toreo, y poco a poco iré escalando posiciones en un mundo en el que me tendré que ir ganando paso a paso.

–Otra pasión.

–Me gusta mucho. Todo lo que rodea a los animales me gusta. El caballo me llena, me permite estar cerca del toro y tener amistades distintas a las del día a día en la tauromaquia. Y puedo disfrutar también porque mis hijos son grandes aficionados.

–¿Cómo le gustaría que le recordase la Historia?

–Estás en mano de la gente, de lo que le haya quedado de mí. En estos 25 años ha ocurrido de todo, cosas buenas y malas. Me quedo con esas tardes en las que he podido llenarme de alma y transmitir lo que sentía. Me gustaría definirme por esas tardes.

–Son muchas las figuras con las que ha rivalizado en el ruedo desde su alternativa en 1998 hasta hoy. ¿El toreo siempre se reinventa?

–La tauromaquia es una evolución constante. He podido alternar desde Curro Romero hasta Espartaco, Joselito, Ponce, José Tomás… toreros de distintas generaciones hasta hoy, con Andrés Roca Rey. Me siento muy enriquecido porque he vivido con distintas generaciones, he aprendido de ellos y competido. Ahora, el toreo vive un momento artísticamente muy importante tanto en cantidad de toreros atractivos como de personalidades diferentes como a nivel ganadero, que se atraviesa para mí el mejor momento de la historia.

–Sin embargo, continúan los ataques.

–La gente joven se ha despertado. A nadie le gusta que le ataquen su libertad y eso ha creado cierta inquietud en parte de la sociedad. Respeto a quien no le gusten los toros, pero el problema en el toreo es que ha estado en manos de una política sectaria que ha actuado por opiniones personales y no por defender los derechos de una sociedad libre que está viendo y disfrutando de un espectáculo legal y culturalmente riquísimo. Se ha convertido en un arma arrojadiza entre partidos políticos, pero el toreo no tiene ideología. El toreo es del pueblo, de la gente que le gusta, y la política lo que debe es defender nuestras libertades como ciudadanos, tanto el toreo como cualquier otra.

–¿Y los animalistas?

–No sé cuántas vidas dan los animalistas, pero yo sí que puedo decir que en mi explotación ganadera nacen alrededor de 600 o 700 animales de vacuno al año, que he ingresado parte de mi economía en el mundo del toro, que les doy de comer, les cuido, les medico para que tengan salud y buena calidad de vida. Hay muchos animalistas de oficina. España se ha alejado de la vida rural, de la gente que de verdad mira por los animales y por el medio ambiente. Y desde un desconocimiento absoluto se están decidiendo cosas que atañen a quienes sí involucran su vida, su dinero y su trabajo en cuidar a los animales. Para mí, el verdadero animalista es este, el que cuida a los animales y al campo.

–Cuando anunció su retirada compartió un vídeo de su trayectoria, desde aquel día en Chinchón hasta hoy. ¿Qué queda de ese niño?

–Queda la esencia. Soy torero por vocación, y cuando empiezas no estás tan mediatizado por las ambiciones y por tantas cosas que tienes que conseguir en esta profesión tan complicada. Toreas con una inocencia y un sentimiento muy original. Al final, cuando ya consigues prácticamente todo y no te mueven tanto las cosas materiales vuelves a tus inicios, a esa verdadera sensación que fue la que te hizo ser torero. Al final, como torero solo te puedes expresar en la plaza. Hay muchas cosas que pienso y que siento, pero en el único sitio donde de verdad me siento plenamente yo, absolutamente libre y en mi verdadera esencia es toreando. Y eso es lo que buscas como torero, disfrutar y llenarte de esa sensación.

››