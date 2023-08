La música urbana de Recycled J hace más grande la Semana

Recycled J, cuyo nombre real es Jorge Escorial Moreno, es un exponente destacado en la escena del rap y hip-hop en España. Considerado uno de los iconos nacionales de la música urbana, Recycled J no defraudó a los asistentes al concierto que llenaron la Plaza Mayor de Gijón. Desde el momento en que subió al escenario de la Semana Grande, la multitud fue arrastrada por el magnetismo y el carisma del intérprete, que ofreció, entre otros, sus éxitos más emblemáticos: "150 canciones", "Bambino" o "Maravilla". Interpretó asimismo nuevas composiciones de su álbum "Casanova".

En ese trabajo y también en el concierto de ayer, Recycled J mantuvo su esencia , llevando a los espectadores a un viaje musical y emocional. "Me parece increíble que hayan traído a Recycled J a la Plaza Mayor, porque al fin y al cabo no vienen muchos así, y que no tengas que pagar nada me parece fenomenal; aquí, incluso se puede ver mucho mejor que en otros sitios donde sí pagas" resumió Rocío Alvarez, , una de las incondicionales del artista madrileño, al pie escenario.