El precio medio de la habitación en Gijón escala a los 148 euros ante la Noche de los Fuegos

La Semana Grande afronta su recta final con la ciudad tomada por una multitud de turistas. Y con los hoteles a un paso de colgar el cartel de "no hay habitaciones". Para la Noche de los Fuegos reina el optimismo en el sector, compartido por la concejalía de Turismo, que encabeza Ángela Pumariega (PP). Desde inicios de mes, la ocupación ronda el 93%, una cifra que se elevó hasta la horquilla de entre el 95 y el 98 % en la Semana Grande. "Es un lleno técnico", remarcan desde la concejalía, que ensalza que el precio medio por habitación llegó a su cifra más alta el viernes, con 148 euros. El área turística municipal confía en que la tónica se mantenga en los Fuegos, si bien incide en la importancia de "desestacionalizar" el turismo.

Uno de los grandes equipamientos hoteleros, el ABBA Playa, está de enhorabuena. "La ocupación en esta Semana Grande es del 100%", asevera su directora, Marina Gutiérrez, que indica que muchas habitaciones que se cancelan "se venden en el mismo día". "Hasta el fin de semana que viene, estaremos prácticamente llenos", confirma Marina Gutiérrez, que cifra en 200 euros el precio medio de las habitaciones en este periodo estival tan ducho en reservas. En los últimos días, restaban tres habitaciones a 290 euros que ya no están disponibles. De cara a los Fuegos, uno de los distintivos del Abba Playa ha obtenido una respuesta inmejorable. Se celebrará una cena exclusiva para 100 personas y ya no hay plazas. "Es un evento top del año", recalcó Gutiérrez sobre el espectáculo pirotécnico.

Para Ana Flórez, gerente del Hotel Don Manuel, la Feria de Muestras es el gran dinamizador del turismo en la ciudad. "El día que se acaba, se termina el verano", asegura Flórez. Ayer, el hotel estaba completo. "Los sábados son los reyes de la semana", sostiene. Eso sí, rebaja la euforia en cuanto a la ocupación general en Gijón. "Haber, hay habitaciones", señala Flórez, que confía en el poder de los Fuegos. "Creo que llenaremos sin problema, aunque muchos reservan a última hora y cae en un día malo, un lunes", matiza. En el Hotel Don Manuel, los precios oscilan los 200 euros.

Por su parte, Victoria Rodríguez, del Hotel Silken Ciudad Gijón, afirma que la ocupación por estas fechas es "similar a otros agostos". En su caso, entorno al 90%. En lo que sí detecta un cambio es en la estancia media, que se sitúa en las 2,4 noches. Sin embargo, Rodríguez considera que los notables números hoteleros de la ciudad no se explican específicamente por la Semana Grande. "No creo que sea un revulsivo, sino que Gijón ya es un destino atractivo", proclama. Para Victoria Rodríguez, algunos precios establecidos por determinados hoteles "no marcan la realidad", si bien admite que cada establecimiento hotelero tiene su manera de operar.

"Más satisfechos no podríamos estar, es impresionante", señala Andrés Ramírez, del Hotel Myro, ubicado en el barrio de Cimadevilla y que posee bicicletas de alquiler para los huéspedes. El hotel dispone de 14 habitaciones. "Estamos a reventar, no paran de llamar esperando alguna anulación", resalta Ramírez, que celebra la completa ocupación del emplazamiento. En cuanto a los precios, Ramírez cuenta que han subido ligeramente en comparación con 2022. "Nos mantenemos en una línea similar. Hoy (por ayer) la noche cuesta 180 euros. Desde que empezó la temporada, se han movido por los 120 euros o algo más", explica Andrés Ramírez, que subraya que la estancia media se sitúa por estas fechas en los cuatro o cinco días. El gancho de la Semana Grande juega su papel, asegura Ramírez.

El Hotel Hernán Cortés tenía este viernes y sábado un 98% de ocupación, rozando el lleno. El panorama es ligeramente peor que el pasado año, cuando a partir del 1 de agosto no había reservas disponibles desde el mismo 1 de agosto. Lo complicado podría llegar hoy. "Los domingos últimamente son días de salida", manifiesta Sergio Renard, director del Hernán Cortés.