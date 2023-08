Una reunión en una sidrería de Gijón ultimó los preparativos del alijo del "Sophie"

La red de narcos desarticulada en la "operación Lumebó", que culminó con el abordaje de un pesquero de bandera venezolana, el "Sophie", y la detención de al menos 25 personas, tenía querencia por reunirse en bares y restaurantes conocidos. En uno de ellos, una sidrería muy concurrida junto a la playa de Poniente, en Gijón, se ultimaron los preparativos para traer la droga a bordo del "Sophie".

A esa reunión, que tuvo lugar el pasado 15 de junio y fue monitorizada por los agentes de la Policía Nacional, asistieron Jesús D. N., "Suso", empleado de uno de los principales cabecillas, el ganadero pontevedrés Francisco C. C., también presente en el encuentro, y el constructor gijonés Juan B. C., considerado el representante en España de la organización colombiana propietaria de la droga.

Juan B. C. dio instrucciones a "Suso" para que volase a Trinidad y Tobago, vía Madrid y Panamá, y se reuniese con los narcos en un hotel. Para ser reconocido tenía que llevar un ejemplar de una conocida revista del corazón bajo el brazo. "Suso", con antecedentes por violencia de género, tenía como cometido la función de "notario", para dar fe de que se entregaba en España la misma cantidad de droga que había partido de Trinidad y Tobago. Un papel con un gran riesgo personal en caso de que la operación saliese mal.

El pesquero "Sophie" fue abordado por el Petrel I de Vigilancia Aduanera cerca de Cabo Verde. Cerca de la costa africana se iba a trasvasar la droga al pesquero "Massif", que la organización gallega había adquirido en 2021 y que estaba en Guinea Bissau.

En una conversación entre Francisco C. C. –cabecilla de la red gallega junto a Alberto M. P.– y Juan B. C, que tuvo lugar en un bar de Ribadeo, el ganadero da todos los detalles sobre las lanchas rápidas que desembarcarán la droga. En un momento dado, el constructor Juan B. C. pregunta sobre los de las "gomas" (las lanchas): "Tienen comprada a la policía, ¿no?". Y Francisco C. C. le responde: "Si, todo, la portuguesa". De lo que se deduce que el trasvase a las lanchas iba a ser ante la costa lusa.

En esta misma conversación, el constructor se ofrece a Francisco C. C. a mandar a alguien a Málaga para "meter en un coche y picarlo" a un abogado que estafó 250.000 euros a la red. Francisco C. C. le dice que no mientras no concluya la operación para traer la droga y que puede echar mano de sus socios albaneses o del propio Alberto M. P. El constructor gijonés está obsesionado con los de las "gomas". Quiere saber si son de fiar. Y al final le espeta a su interlocutor: "Tú sabes lo que ye esto, ¿no?"