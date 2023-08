Sonido electrizante en la arena de Poniente con "The Human League"

La playa de Poniente de Gijón se convirtió, bajo un cielo estrellado, en el escenario de una experiencia musical singular mientras la legendaria banda de electropop «The Human League» cautivaba a miles de asistentes. Su característico sonido sintético y su energía crearon un ambiente mágico.

«The Human League» es un icono de la música electrónica y el electropop, cuya historia se remonta a principios de la década de 1970. Fundada en Sheffield, Inglaterra, la banda se ha ganado un lugar de honor en la escena por su influencia en la música sintética y su capacidad para fusionar elementos vanguardistas con melodías pegajosas. La voz distintiva de Philip Oakey y la destreza creativa del grupo han definido su estilo, convirtiéndolos en una de las bandas más influyentes de su género.

«The Human League» iluminó la playa de Poniente en Gijón con su electrizante presentación. Desde el momento en que subieron al escenario, los miembros de la banda encendieron la atmósfera. Por ejemplo, con sus clásicos atemporales, como «Don’t You Want Me» y «Human». La combinación de la puesta de sol en el horizonte y la energía en el escenario creó un ambiente electrizante que conectó a las generaciones presentes en un mismo ritmo.

Ana González, «En mi boda sonó «Don’t You Want Me», así que tenía que venir sí o sí», comentaba Ana González, una de las fieles que acudió al concierto. Y Jorge Alvarez, avilesino, declaró: «Vengo desde Avilés, porque este grupo forma parte de mi infancia y me hace mucha ilusión que los hayan traído a Asturias, son geniales». El concierto, un subrayó que «The Human League» sigue siendo una fuerza dominante en la música electrónica, recordando a todos por qué ya tienen categoría de leyenda.