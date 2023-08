Cabueñes impulsa un plan pionero para dar atención psicológica a enfermos con diabetes

No acababan de entender en el Hospital de Cabueñes que muchos de sus pacientes con diabetes tipo 1, pese a estar debidamente informados sobre su patología y sus pautas de tratamiento, seguían descompensando sus niveles de glucosa con demasiada frecuencia y presentaban unos niveles de estrés y malestar emocional que no acababa de estar claro si era causa o consecuencia de lo primero. Eso, sumado a que el cauce ordinario de derivación de enfermos a recursos de salud mental solía alargarse, motivó que el servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital, junto al de Pediatra y la psicóloga clínica del complejo, Tina Iglesias, creasen un programa de enlace para la atención de estos pacientes, con el que la atención psicológica se integra como un paso más en la consulta y no como un añadido que se tiene que estudiar aparte. El plan comenzó antes de la pandemia centrado en niños y adolescentes, y sobre todo en sus familias, y hace unos meses se ha ampliado a adultos de primer diagnóstico. El plan, pionero en Asturias, ha ayudado ya a un centenar de pacientes –la mayoría mujeres– y unos 300 familiares con datos, según Iglesias, muy positivos. «Mejora el estado de ánimo y la calidad de vida, pero también el tiempo en rango de los niveles de glucosa se los pacientes», asegura la experta.

Los sanitarios gijoneses llevaban años tratando de entender los problemas asociados de sus pacientes con diabetes tipo 1. «Empezamos de manera informal, viendo cuál era el tipo de casos y de gente, y luego elaboramos conjuntamente un programa de enlace que nos permitía crear un grupo interdisciplinar con endocrinos, pediatras y el área de psicología clínica. La idea era ayudar a los pacientes a afrontar su patología y a también a sus familiares, sobre todo cuando el paciente es un niño», resume Iglesias.

Lo que se vio muy pronto era que el malestar emocional y la patología parecían ir de la mano. «Había un gran número de casos que fracasaban a la hora de llevar la diabetes, su control o lo que fuese, pero que eso no se debía a que no tuviesen información. Como el paciente con cáncer de pulmón que sigue fumando, aquí estaba pasando algo más», razona la psicóloga, que explica que este vínculo es, en realidad, lógico: «Hemos visto que hay dos datos importantes. Uno, que la propia diabetes influye en el organismo de la persona, que cuando alguien tiene estrés a lo largo de su vida o de manera puntual hay una modificación de tipo inmunitario que aumenta el cortisol, entre otras cosas, y que hace que la glucosa también aumente. Ambos procesos están relacionados. Por otra parte, vimos que el propio impacto de la enfermedad, al ser crónica, obliga a una adaptación muy importante que puede ser difícil de afrontar». Y si ese problema de adaptación surge, tener al paciente debidamente informado no es suficiente. «Es una cuestión de autocuidado. Cuando no te puedes cuidar, es porque no te encuentras bien, porque algo te lo impide».

En muchos casos, tratar la diabetes tipo 1 implica abordar «la punta de un iceberg», en palabras de Iglesias, que ahora participa en algunas consultas, con los endocrinos y los pediatras, para que los tres grupos de especialistas puedan tener una visión más amplia del perfil de sus pacientes. «Muchos pacientes no precisan de esta atención psicológica, no la quieren, o tras una primera entrevista se confirma que no es necesaria, pero hasta ahora nuestra única opción era derivarles a otro recurso», aclara Nuria Valdés, jefa del servicio de Endrocrinología. Iglesias añade: «También hemos hecho trabajos grupales, y ha sido interesantísimo. Todos eran adultos jóvenes, desde los 30 y hasta los 40 y algo, y tuvieron ese momento de ‘eureka’ al verse reflejados en las experiencias que contaban otros pacientes de su edad y con su mismo problema. El beneficio de aquellas sesiones fue tremendo».

El plan se da ahora por consolidad y confirma la importancia de la psicología clínica en el ámbito hospitalario. Solo fallan los números: Cabueñes tiene solamente un psicólogo clínico para todo el hospital. Hace unas semanas, y tras la acreditación del hospital con el protocolo de Vía RICA (que controla a pacientes quirúrgicos), los cirujanos han pedido también un apoyo psicológico integrado al programa. El personal, viendo los resultados de proyectos como el de la diabetes tipo 1, sugiere estudiar reforzar este área, clave también para la atención de procesos oncológicos complejos y familias de grandes prematuros, entre otros perfiles.