Carmen Moriyón toma el testigo de Carlos Zúñiga como Tranvía de Oro como taurina del año: "Gijón va a responder"

Un emocionado Carlos Zúñiga hijo recibió el Tranvía de Oro 2022, como taurino del año, uno de los galardones más tradicionales que durante la Feria de Begoña concede la Peña Cocheras. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, este reconocimiento –que la próxima temporada se concederá a la alcaldesa, Carmen Moriyón– obedece a la trayectoria de Circuitos Taurinos en El Bibio y por su "buen hacer" a la hora de confeccionar en tiempo récord el ciclo de cuatro festejos que hoy arranca en el coso de la carretera de Villaviciosa. "Ojalá que la feria sea lo que todos os merecéis. La he planteado con la mayor ilusión, dedicación y profesionalidad posible. Perdonadme si en algo me he equivocado, porque todo se hizo apresuradamente, pero he puesto toda la carne en el asador y esto no sería posible sin el Ayuntamiento y los aficionados", pronunció el empresario, arropado por su mujer, la gijonesa Tati Areces.

Zúñiga se abrió en canal después de escuchar su semblanza, un regalo que en la Peña Cocheras entona Manuel Rodríguez, "Lete", en cada entrega del Tranvía de Oro. Tras las anécdotas sobre su inquieta niñes y juventud, su pasión por el fútbol sala y la tauromaquia, especialmente los encastes y reatas del toro bravo, Carlos Zúñiga, ya con la insignia de oro en su solapa, tomó la palabra para devolver los halagos. Comenzó por el Ayuntamiento y el actual equipo de gobierno, a los que agradeció su "valentía" y la "pelea tan enorme" por devolver los toros a Gijón, así como a los aficionados de las peñas taurinas por "mantener viva la llama". Difícil resultaba condensar en su breve pero conciso discurso las más de dos décadas de Circuitos Taurinos en El Bibio, una plaza a la que Zúñiga hijo siempre llama "mi princesa". El empresario vallisoletano tuvo también palabras de agradecimiento a su mujer, a su hijo Carlitos y a la hija que está en camino, y su familia. Con el corazón en la mano, recordó las primeras etapas al frente del coso gijonés cuando la empresa la lideraba su padre. "Siempre he tenido un gran respeto a mi padre, que se llevó muy merecidamente también este Tranvía de Oro (en 2010). Nunca saldrá de mí una palabra negativa hacia él. Tengo mucho que agradecerle y he aprendido muchísimo de él. El camino se demuestra andando", compartió al estar "en familia". Sobraban más explicaciones. Zúñiga se despidió dando la enhorabuena a la Alcaldesa, que será quien tome le testigo como Tranvía de Oro el año que viene. Así lo desveló el presidente de la peña Cocheras, Aquilino Tuya, tras unas emotivas palabras en las que puso en valor "la forma de ser y vivir" de los aficionados a los toros durante una comida a la que asistieron otros "tranvías de oro" como la Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo; Ismael Fernández, anterior presidente de El Bibio; Roberto Veiga, miembro del equipo médico de la plaza; y el actual portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que recibió el galardón tras su etapa como edil de Festejos entre 2015 y 2019. Carmen Moriyón fue la encargada de cerrar el emotivo encuentro. Lo hizo con palabras de gratitud a los aficionados y también a su equipo, en especial al propio Martínez Salvador y al concejal Jorge González-Palacios. "Lideré un grupo político que prometió que si éramos gobierno iba a haber toros, pero los verdaderos artífices fueron ellos", concedió. La Regidora también tuvo palabras de gratitud para el empresario Carlos Zúñiga, del que destacó la "serenidad, tranquilidad y madurez que tienes ahora". Se mostró optimista Moriyón con la feria taurina. "Gijón va a responder. Se ha hecho por todos lo posible y lo imposible. Pero vosotros sois los protagonistas", mencionó mirando a los aficionados presentes. La Alcaldesa, además, también quiso dejar clara la hoja de ruta del gobierno local, pues tras esta feria se tendrá que sacar la plaza de toros a concurso para su explotación taurina durante los próximos años. Moriyón fue prudente, pero muy clara. "Gijón se merece una continuidad en el buen hacer y no está para experimentos, que luego no traen nada bueno. Tenemos esa responsabilidad de sacar la plaza a concurso y lo que debemos de pedir es experiencia, profesionalidad y un buen hacer acreditado, una continuidad. Para que se preserven las cosas no se necesitan inventos, se necesita continuidad", defendió. Y concluyó con un gracias para la Peña Cocheras por su premio: "Será un honor, pero no lo voy a sentir como mío, sino de toda la institución".