"Entrar por el patio de cuadrillas de El Bibio es emoción, nostalgia y buenos momentos"

Marga García Menéndez puede decirse que nació en la plaza de toros y que el patio de cuadrillas siempre fue el recibidor de su casa. Hija de los últimos guardeses del coso, el añorado Marino García y la incombustible Loli Menéndez, ahora trabaja como arenera en los días de festejo, colabora en el enchiqueramiento de los toros para cada corrida y prepara con cariño la capilla de El Bibio, con imágenes (muchas cedidas por toreros como Enrique Ponce, Eduardo Dávila Miura o Juan José Padilla) y flores, para que los diestros de cada tarde tengan un rincón de reflexiones y rezos antes de jugarse la vida. Dice que no tiene torero, pero, en realidad, acaba confesando sus devociones.

–¿Qué siente cada vez que entra por la puerta del patio de cuadrillas de El Bibio?

–Entrar por el patio de cuadrillas y ver la escalera que va a chiqueros (la zona de corrales del coso) es emoción, nostalgia, recordar muy buenos momentos. Muchos más buenos que malos. Malos malos recuerdo cuatro como mucho. Lo demás que me viene a la cabeza son alegrías. Y también amistad. Y solo reconozco una cosa de la gente taurina: todos somos amigos y remamos en la misma dirección. ¿Que pueden no gustar los toros? Lo entiendo, igual que a mí hay cosas que no me gustan y, en cambio, las acepto.

–¿Cómo era vivir en la plaza de toros desde que era pequeña?

–Empecé ya a trabajar con primos de mi padre, porque antes que él estaban sus tíos al frente de la plaza. Luego ya siguieron mi padre y mi madre, que fueron los últimos. Una época que viví yo mucho fue cuando se hacían las comidas aquí en el patio de cuadrillas, con fabada porque los taurinos llegaban con ganas de comida del norte. Que se alargaban hasta poco antes de empezar la corrida y luego había que ir quitando mesas y sillas a toda prisa. Y luego, muchas reuniones familiares, claro. Aquí hubo conciertos buenísimos. Era una vida buenísima. Luego mi madre dejó de ser guardesa, cuando se jubiló, y ahora soy yo la única de la familia que hoy está en la plaza.

–¿Qué artistas, toreros o cantantes recuerda con mayor agrado de los que pasaron por el salón de su casa?

–Recuerdo a todos los toreros. No puedo decir ninguno. A todos los que se visten de luces, hasta cualquier subalterno. No tengo torero, aunque sí tengo un amor pasional por uno, porque le dan mucha leña y no se la merece (risas).

–Sorpréndame.

–Morante, claro. Soy "morantista". Lo siento por los demás, pero es que Morante es Morante.

–¿Con qué faena se queda de las que ha visto en El Bibio?

–Recuerdo una de Espartaco, que toreó en el mismo centro del ruedo, y fue, quizá, la sensibilidad porque fue el año que faltó mi padre. Lloré amargamente y casi que no la quiero recordar.

–Y ahora sigue implicada en la plaza. No para en El Bibio...

–Montando la capilla sí, pero me está costando. Era lo que hacía mi madre, pero no la quiero poner como ella (risas). Va a estar renovada. Tenemos la imagen de la Blanca Paloma, que nos la regaló Ponce; la Macarena, que nos trajo Eduardo Dávila Miura, y al San Martín, que nos lo firmó Padilla. Hay muchas imágenes en la capilla. Este año por primera vez pondré a la Virgen Dolorosa, que la he comprado yo en honor a mi madre, que se llama Dolores. Y luego pues enchiquerando toros y también como arenera. Que los areneros, después de los toreros, somos los más guapos de la plaza (risas).

–¿Cómo está su madre?

–¡Ay! (suspira) Está. Pero ya no es ella.

–¿Cómo vive la Semana Grande cuando no está trabajando en El Bibio?

–No he ido a ningún concierto todavía. Porque por las mañanas tengo trabajo de familia, en la Quinta de San Eutiquio, con mis nietas, que tiene una piscina y un merendero estupendos. Aunque trabajo más que nunca (risas) con ellas. Este año vienen por primera vez a los toros mis nietas. Una es taurina, pero a la otra la voy a someter, con perdón (risas). Y por las tardes tengo una visita obligada a mi madre. Eso sí, ahora estoy implicada en la plaza.

–Pero a la Noche de los Fuegos hoy sí irá, ¿no?

–Sí, claro. A los Fuegos voy a ir. A ver si quemo todo lo malo del año mirando al cielo. Para mí el mejor sitio para verlos es desde la playa de San Lorenzo. Hay quien va a La Providencia, pero no, el mejor sitio es desde el puente del Piles. También se ven bien desde el Peri.

–¿Y por la Feria de Muestras siempre se da algún garbeo?

–Ya fui una vez, pero me quedan todavía otras dos visitas. Siempre voy tres veces y voy cogiendo zona. Un par de horas por la derecha, otras por la izquierda y por el centro. Y así veo la Feria. Y claro, siempre quedo a comer.

–¿Se dio algún caprichín en su primera visita?

–Me compré una plancha que voy a estrenar ahora en la plaza. Plancha divinamente.

–¿Y de comer? ¿Es de bocadillo de calamares?

–Uy, no, yo me voy al jamón de Salamanca. Y si no, a El Cuco a por unas costillas, que son divinas. Si no voy a El Cuco es como no ir a la Feria.

–¿Es de playa?

–Me encanta, pero no puedo estar mucho al sol. Voy a pasearla siempre que puedo.

–¿No hay mucha gente en Gijón este verano?

–Demasiada. Y además ha subido el covid, que ya no lo teníamos en Gijón. Todo tiene sus pros y sus contras, pero, ¡ojo!, que sigan viniendo, que Gijón necesita dinero.