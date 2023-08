Las «escaleras del rock» de Cimadevilla vuelven a sonar bien

Tras varios días de restauración, los 42 peldaños de las «escaleras del rock» de Cimadevilla han recuperado a sus canciones favoritos del género musical. El encargado de repintarlas -por tercera vez- ha sido el artista Lucas Altamira. «Fue una intervención muy fácil, pero que ha funcionado fenomenal. Es uno de los sitios más fotografiados de Gijón. Más que el ‘Elogio del Horizonte’», puntualizó Altamira, quien impulsó la idea en la Noche Blanca del año 2012 de la mano de «Mossel», uno de los artistas de su proyecto de galería: «Él conceptualizó la obra. Había estado aquí viviendo encima de las escaleras».

El sudafricano, que falleció en 2018, diseñó la obra «Stairway To Heaven» y propuso el nombre de «Escaleras del Rock» por la idiosincrasia del barrio gijonés. «Lo que a él le llamaba de Cimadevilla era su mezcla pija (por el Puerto Deportivo) y canalla», aseguró Altamira mientras permitía que los escalones recuperasen sus mejores galas a través de rotuladores «posca» y fijadores. Mossel también eligió la característica combinación de colores que también han sido reformadas en la reciente mejora exprés.

Entre los títulos aparecen éxitos de estrellas de la segunda mitad del siglo pasado como «The Beatles» o «The Rolling Stones» que han marcado el devenir de la historia musical. Sin embargo, la selección no la realizó basándose en sus gustos musicales, sino que se basó en los 50 mejores discos de la historia del rock, según la revista «Rolling Stones».

Después de la imaginación del artista, Altamira, un apasionado del surf, llevó a cabo la obra en este lugar emblemático de la ciudad hace más de una década. «Desde entonces, lo que hago con el Ayuntamiento de Gijón es que cuando se degradan mucho, volvemos a pintarlas. Se van deshaciendo con el paso del tiempo por las lluvias y por estar cerca del mar», explicó el gijonés sobre una creación que revitalizó Cimadevilla y que desde ayer vuelve a acaparar las miradas de gijoneses y visitantes.

Con vistas al futuro, Altamira apunta una posible mejora para las «Escaleras del Rock»: «La pena es que no le hayan dado más luz para que pudiera verse por las noches y se evitasen algunos problemas». El gijonés todavía recuerda lo vivido durante la época en la que hicieron realidad el proyecto que Mossel proyectó desde Sudáfrica y que unos meses más tarde pudo ver reflejado a través de las fotografías que le remitieron desde Gijón: «Se levantó bastante revuelo durante el proceso y me llamó la atención que un señor mayor me llegó a decir: ‘Qué bien, porque a esta escalera siempre la conocimos como La Meona’».