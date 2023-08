«Hay que cuidar las raíces para que los pueblos sigan adelante»

Pilar López Liñeira (Melide, La Coruña, 1947), vecina de 76 años de la parroquia de Vega, a donde llegó con cinco años, será la encargada de dar el pregón de las fiestas de San Bartolomé, que se desarrollarán del 18 al 20 de agosto. López se define a sí misma como una afortunada por tener a su lado a una familia y a un entorno «exagerados», con los que ha podido contar en todo momento.

–¿Qué sintió cuando supo que había sido elegida?

–Para mí es un orgullo. Cuando me llamaron dije que no, pero después me di cuenta de que es todo un honor que me hayan elegido. Llevo yendo a las fiestas desde que llegué de Melide con cinco años. Mis padres siempre me llevaron a las de Vega y a las de La Camocha. Además, dicen que soy la primera mujer que da el pregón en las fiestas de Vega, un lugar en el que vivo muy feliz.

–Desde que llegó a Asturias, ¿qué ha significado Vega para usted?

–Con dieciséis años puse peluquería en La Camocha y allí estuve trabajando hasta que me jubilé. Mis clientas eran de Vega y de La Camocha. Mi vida siempre ha estado ahí. Para mí son un solo barrio. Hice mi primera comunión en Vega y también me casé con mi marido, José Sánchez Fernández, mi querido «Pepín», que nos dejó hace seis años. Es el amor de mi vida. Empecé con él a los dieciséis años y fue lo mejor que me pudo pasar junto a mis hijos, Lucía y Alejandro. Siempre fui muy querida y estoy muy orgullosa de ello porque es el mejor equipaje que te puede dar el viaje de la vida.

–Ya no queda nada para su pregón, que será el día 18. ¿Todo preparado?

–Tengo ganas de dar el pregón de las fiestas de mi casa delante de mi familia (hijos y nietos –Jorge y Pelayo–, de los que habla con total devoción) y de mis amigos. Para mí, eso es lo máximo. Lo que leeré irá dedicado a todos ellos, especialmente a un grupo de niños que desde la noche de Halloween me llaman «la abuelita Pili». Ellos vienen a verme cada dos semanas para ver cómo estoy y seguro que van a ir al pregón porque están entusiasmados. Espero que se porten bien como siempre les pido. Estoy remando para que cuando lleguen a la adolescencia sean personas con buenos corazones, que es lo más importante.

–¿Cuáles son los recuerdos que le vienen a la cabeza de otras ediciones?

–He hecho bastantes actividades en Vega y en La Camocha. En 2015 publiqué «Así nació La Camocha», un libro en el que más de doscientas familias cuentan su historia en la localidad y que es viviente porque cuenta con veinte hojas en blanco para que las próximas generaciones puedan seguir escribiendo sus vivencias. No sé si es porque lo he hecho yo, pero todo el mundo me dice que nunca habían visto la idea de dejar veinte hojas en blanco para que las siguientes generaciones sigan escribiendo. Además, en él aparecen todos los negocios que había cuando se fundó la barriada y todos los que hay a día de hoy.

–Más allá de esta publicación, ¿qué otros objetivos ha alcanzado en la última década?

–En 2013 conseguí que se realizase el reencuentro de las antiguas alumnas de La Camocha. La primera vez recuerdo que nos juntamos setenta y ocho y fue muy especial. Allí había amigas que llevaban más de cuarenta años sin verse y tuvieron la posibilidad de reunirse. El 3 de septiembre hacemos el noveno encuentro y estamos apuntadas más de doscientas alumnas de nuestra escuela. Recientemente, hicimos una colección de monedas con todo lo que representa a Vega, La Camocha y su actividad minera. En ellas están presentes la virgen, el pozo, la parte central, la primera fiesta que se hizo, el cine María Consuelo y la iglesia de Vega. Esas cosas siempre me gustaron y creo que son por las que me han concedido el pregón de este año.

–¿Cómo de importante es que se mantengan las fiestas de las parroquias?

–Si se mueren las tradiciones, se muere todo. Hay que cuidar las raíces para que los pueblos sigan adelante. Es lo que pienso y todo lo que he hecho en los últimos años ha sido para que no se olvide lo que fuimos. Vega y La Camocha, aunque cada uno tenga sus fiestas, están siempre unidos y se ayudan mutuamente.

–¿De qué forma se están inculcando estas costumbres a las nuevas generaciones?

–La comisión actual está incluyendo a jóvenes que tienen quince y dieciséis años para que ellos sigan con la tradición. Las fiestas de San Bartolomé siempre son una pasada, estamos muy orgullosos de todo lo que trabajan durante el año para que los tres días de festejos salgan bien.

–Después de tantos años participando en las actividades de las fiestas de Vega, ¿cuáles son sus preferidas?

–La fiesta de la luz, en la que se reparten bengalas, es preciosa. También se seguirá realizando la cena de la Hermandad. Vamos todos los vecinos y cenamos juntos en la carpa. Cada uno lleva su comida para cenar y allí compramos la bebida. Ese evento también es especial.