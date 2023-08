"Mientras haya un niño que quiera ser torero, la fiesta estará viva"

El joven novillero Manuel Román (Córdoba, 2005), que proviene de la tierra de los califas del toreo, debutará mañana en la plaza de toros de El Bibio para lidiar dos novillos de Zacarías Moreno alternando con el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y el torero Diego Urdiales. Manuel Román debutó con picadores el pasado 28 de febrero y son varias las plazas en las que ha dejado su impronta, como la Maestranza de Sevilla, donde dio una vuelta al ruedo, o en el Puerto de Santa María, donde la espada le privó de un triunfo mayor.

–¿Cómo va la temporada?

–Hasta ahora está yendo bien. Estoy feliz e ilusionado. Estos últimos días se me han ido los triunfos con la espada, y espero poder arreglarlo en las próximas citas, que vienen fechas muy bonitas como la de Gijón.

–Los aficionados hablan mucho de su paso el pasado fin de semana por el Puerto de SantaMaría.

–Sí. Así es. Fue una tarde muy especial, que disfruté mucho desde antes que llegara. Había estado los días anteriores viendo las corridas de toros y pude disfrutar de esa maravillosa plaza. Y ese día fue uno de los días que pude torear como a mi me gusta. La pena fue la espada.

–¿En qué momento decidió que quería ser torero?

–De pequeño quería ser futbolista, pero en la comunión de unos compañeros de clase echaron varias becerras bravas. Ese día, con los amigos, empezamos con la cosa de tú no eres capaz de salir, y salí. Desde ese día que me puse delante sentí algo que nunca antes había sentido, y que quería ser torero, que era lo que me llamaba la atención. Entonces, le pedí a mis padres que me quitasen del fútbol, que lo que yo quería era torear.

–¿Cuántos años tenía cuando se puso por primera vez delante de una res brava?

–Doce años.

–¿Y a partir de ahí empezó en una escuela taurina?

–Dejé el fútbol y a los trece o catorce años sí entré en la escuela taurina, en el Círculo Taurino de Córdoba, que me acompañó en el ciclo de novilladas de Canal Sur, el pasado año, pero al debutar con caballos pues me tuve que salir de la escuela.

–¿Tenía antecedentes taurinos en la familia?

–Solo mi padre, que fue novillero sin picadores.

–¿Es sacrificada la vida de un torero?

–Es algo que me gusta, disfruto de cada entrenamiento y de toda mi preparación. Hay mucha dedicación detrás.

–¿Qué es lo más duro para quienes visten el traje de luces?

–Que uno esté preparándose, dedicándole tiempo y esfuerzo, y luego no le salgan las cosas como quiere. Fracasar después de estar tan entregado al entrenamiento.

–¿Cuáles son sus referentes en la tauromaquia?

–El maestro Manolete. Después, de todos los toreros que están activos, y otros que no, intento sacar cosas, fijarme en las virtudes de cada uno de ellos.

–Hace mucho que no hay un nuevo "Califa del Toreo"

–Sería bonito, pero vamos día a día.

–¿Qué le aporta Carlos Zúñiga hijo como apoderado?

–Mucho. Estoy feliz, super ilusionado. Eso me ayuda a transmitirlo en la plaza, que es donde debo transmitirlo.

–Son muchos los novilleros que buscan abrirse camino. ¿El relevo está asegurado?

–Así es. Eso es muy importante, además, porque significa que la fiesta no se va a acabar. Mientras que haya un niño que quiera ser torero, seguirá la fiesta viva.

–¿Qué es lo más bonito de vestirse de luces?

–Torear, porque es donde uno puede expresarlo todo.