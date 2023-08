"En España tenemos una bonita tradición pianística que hay que reivindicar"

Josu de Solaun (Valencia, 1981) ofrece esta tarde un concierto en el teatro Jovellanos a las 20.30 horas, dentro del Festival Internacional de Piano "Jesús González Alonso". Solaun, que ha tocado en Bucarest, Venecia, San Petersburgo, Washington, Nueva York, Londres, París o Praga, estará por primera vez en Gijón.

–¿Qué supone estar en esta cita y qué recuerda de la figura de Jesús González Alonso?

–Lo conozco bien, por medio de José Ramón Méndez, del que fui discípulo en Nueva York durante muchos años. Jesús fue maestro de José Ramón, que me habló muchísimo de él. He podido escuchar grabaciones fantásticas y testimonios. Me hubiera gustado escucharle en directo. Fue un artista con destino trágico como muchos pianistas. En España, tenemos una bonita tradición pianística que falta reivindicar, y que festivales como este de Gijón ayudan a conseguirlo.

–¿Por qué hay que reivindicar el piano?

–Diría que hoy es más necesario reivindicar la música que un instrumento en concreto. Hay músicas que tienen mucho peso en nuestro presente, pero otras debería tener más por cuestiones evidentes, como es el caso de la música de nuestra tradición, que debería ser valorada y cuestionada. Si se hace en forma de un festival de piano es algo muy noble.

–¿Qué tiene de especial este instrumento?

–Pues que su mayor defecto puede ser su mayor virtud. El piano es un instrumento que no tiene tensión. Por la manera en que un tono se relaciona con otro, no puede movilizarse de la misma forma que cualquier otro instrumento, porque, por ejemplo, no tenemos columnas de aire. Se crean metáforas sonoras de las que otros instrumentos pueden hacer, como por ejemplo, el canto. Es el instrumento que más puede crear esa ilusión de que se canta, eso me gusta. Un piano puede sonar como una orquesta, coro o cantante. Eso le dota de una riqueza impresionante.

–Debuta en el Jovellanos.

–Me hace mucha ilusión. Es mi primera vez. Mi profesora de solfeo de pequeño era de Gijón, se llamaba Rosario Pumares. Y, aunque trabajo mucho fuera, siempre me encanta tocar en mi país y para mi gente.

–¿Qué programa trae a este concierto?

–Hay dos protagonistas. Por un lado, una gran elegía, un gran poema sobre la pérdida, dentro de la Sonata n.º 1 de Schumann. Es una gran obra de cuatro movimientos y unas dimensiones enormes, tiene mucho que ver con su vida, pero también con la idea de una persona en soledad luchando por los problemas de la vida. Y la otra es la Sonata n.º 8 de Prokofiev, que es una representación sonora de lo que significa vivir en un tiempo de guerra, con todo lo que conlleva. Es como una crónica objetiva sobre un mundo fracturado por la guerra. Hay muchas conexiones con nuestro presente. Y también habrá piezas de Hermes Luaces y Manuel Comesaña.