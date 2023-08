El Ayuntamiento de Gijón implantará un sistema de descuentos en la tasa de basura por reciclaje

El gobierno local de Gijón prevé acelerar la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Prevención de Residuos para que entre en vigor a finales de 2023 o principios de 2024 y comenzar a implantar las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de alcanzar un 50% de reciclaje de basura, que obliga una ley estatal del año pasado en base a las directrices de la UE. Actualmente Gijón no cumple esa normativa, ya que el nivel de reciclaje es del 37%. El concejal de medio ambiente y presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, apuntó hoy en la Feria de Muestras que la ley exige la implantación de un sistema de pago por generación de residuos y que «la intención que tiene el equipo de gobierno es que no sea un método sancionador, sino un estímulo para el que recicle, en definitiva que el que recicle pague menos, no que el que no recicle pague más».

Para ello se partirá de una experiencia piloto ya realizada en algunos lugares de Gijón, pero implementando algunos cambios, como la «mejora en la cerradura de contenedores y en la utilización de la tarjeta porque la nueva normativa nacional que entra en vigor obliga a identificar al ciudadano que lo utiliza para que luego se le pueda aplicar ese descuento en la tasa». Pintueles recordó que el último Plan Municipal de Prevención de Residuos está caducado desde 2022 y resaltó sobre el nuevo que la intención del gobierno tripartito municipal es «hacerlo de la forma más participada y dialogada», con la máxima participación ciudadana y con la recuperación del Consejo para la Prevención de Residuos. El concejal de medio ambiente añade que también aspiran a «consensuar con los otros grupos municipales y las asociaciones y entidades del sector principalmente afectadas». Entre las propuestas que inicialmente podrán encima de la mesa el gobierno local, además de la bonificación por reciclaje, estará impulsar la reutilización; ampliar las recogidas separadas existentes, como las de poda y siega doméstica en zonas periurbanas, la contenerización de recogida de ropa usada, la recogida de aceite vegetal doméstico, la recogida puerta a puerta de cartón comercial; la implantación de puntos limpios de cercanía que pueden ser con una ubicación fija o con camiones que vayan estando en determinadas zonas de la ciudad x días de la semana y la elaboración de un plan específico para la gestión de residuos de grandes productores, principalmente orientado a la hostelería con una nueva recogida puerta a puerta de residuos orgánicos y mejorar la frecuencia de recogida del vidrio hostelero. Otros aspectos que pondrá sobre la mesa el Ayuntamiento será la mejora de los puntos limpios «con control de acceso, peaje y cobro de residuos no domésticos»; la instalación de bocas de vertido en los contenedores de orgánica y en los de fracción resto para que el ciudadano no tenga que levantar la tapa del contenedor y establecer el reciclaje para los residuos generados en fiestas y eventos con gran asistencia de público.