"Mientras esté en condiciones seguiré actuando, es lo que me llena y emociona"

La actriz Lola Herrera derrocha una energía y una pasión admirables. A sus 88 años transmite la misma ilusión por su próxima representación que una principiante. Hoy y mañana estará en Gijón para representar la obra "Adictos", a partir de las 20.30 horas en el teatro Jovellanos.

–Será la primera vez que actúe desde que se le dio el palco de honor a Arturo Fernández, con el que trabajó en numerosos proyectos, como "La casa de los líos".

–Sí. Fueron cuatro años en la televisión, pero nos conocíamos de toda la vida. Éramos más o menos contemporáneos, le tenía un cariño inmenso, sentí muchísimo su muerte. No me enteré hasta muy tarde que estaba enfermo. Es el asturiano que más ha ejercido de asturiano entre los que yo conozco. Me parece muy bien que se le reconozca con un palco, que se le ponga un busto o una estatua. Era un gran batallador y gran compañero.

–Vuelve a Asturias con "Adictos", que estrenó hace un año en Avilés. ¿Cómo ha ido?

–Ha pasado volando. Los años pasan muy rápido. Se nota mucho a mi edad. Pero he disfrutado y trabajado mucho con la obra. Aunque me ha pasado de todo, hasta tuve una caída por un bordillo. Pero he afrontando las cosas según han ido viniendo y he paseado por España con "Adictos".

–¿Qué tiene de especial?

–Se habla del mundo en el que vivimos. Se fantasea con la realidad, pero con una preocupante, porque así está el mundo. Creo que la gente sale pensando, les remueve la obra. Es un recorrido en el silencio absoluto. A estas alturas de me preocupa mucho el mundo en el que estamos, el teatro es una buena plataforma para trasladarlo.

–¿Qué es lo que más le preocupa?

–Principalmente, el cambio climático. Lleva diciéndose desde hace 50 años y nadie hace caso. No se puede parar, lo hemos estropeado el planeta y difícilmente vamos a tener un arreglo. Me preocupa el mundo en el que vivimos porque estamos muy manejados y callados, aceptando cosas que son inaceptables. Vengo de lejos, a veces las cosas se repiten, como las guerras, que siguen existiendo. Me preocupa muchísimo que se juegue con la humanidad de esa manera. El problema es que son unos cuantos hijos de su madre, demonios escalofriantes que no tienen nada de seres humanos.

–Y también está ese problema de la dependencia de las nuevas tecnologías, que se denuncia en la obra.

–El mundo en sí lo manejan unos poquitos que son los que mueven los hilos, que no sabemos a veces ni que cara tienen. Nos hacen ser como títeres. Soy progresista, considero que el progreso es bueno y necesario. Pero todo tiene que ser con una medida.

–¿Tiene alguna adicción confesable?

–El chocolate. Pero lo cuido muchísimo. No me he enganchado realmente, porque en mis tiempos no había adicciones, salvo solucionar el día y ver lo que pasaba el siguiente, y todo desde las cosas más elementales.

–Y al teatro sigue enganchada. No lo ha dejado.

–Ya descansaré cuando me muera. De momento, mientras esté en condiciones, lo que más me puede gustar, me llena y apasiona es actuar. Ya que lo tengo, porque estoy todavía en condiciones, pues quiero aprovecharlo. Seguiré haciendo mi trabajo, es mi pasión. No tengo ningún "hobby", porque nunca tuve tiempo.

–¿Qué mensaje le trasladaría a los jóvenes que inician ahora su camino en la representación?

–La profesión ha cambiado mucho. Antes era muy reducida, no la quería la inmensa la mayoría como sucede ahora. El problema es que no hay sitio para todos. Lo tienen más crudo que cuando yo empezaba en el teatro. Les diría que el teatro no les abandona nunca si se tiran de cabeza en él, lo aman y lo respetan.