De Espinosa de los Monteros a Esperanza Aguirre: tarde con ambiente en Gijón en el primer lleno en El Bibio

El ambiente en los alrededores de El Bibio era inmejorable. Se preveía el lleno en los tendidos mientras los aficionados recordaban "la faena histórica" de El Juli el día anterior y llegaban con altas expectativas para el cartel estrella de la Feria de Begoña con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey. "Ayer tardé incluso en dormirme de la tensión y la emoción", comentaba Eduardo Villa, rememorando la faena del indulto.

La tercera de abono llenó los accesos al coso. Rostros conocidos poblaban los tendidos. Ya alejado de la primera línea política, el exportavoz en el Cogreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, muy aplaudido por el público, siguió la corrida desde el tendido junto a su mujer, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid. También en un palco de El Bibio se vio aplaudiendo a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, una habitual de la feria de Begoña.

Entre el público, mucha gente joven. Como la que forma parte de la nueva peña taurina en la ciudad. Se llama "El Puyazu" y Agustín Moure es uno de sus socios fundadores. La asociación, fundada hacer un par de meses, se estrenaba en la Feria de Begoña mirando ya hacia el futuro: "Somos aproximadamente 30 socios y el año que viene buscaremos un emplazamiento para todos para organizar eventos, cenas, excursiones y premios". Con la entrega de los pañuelos a los nuevos socios, todos los abonados se fueron adentrando en el coso para vivir una nueva exhibición de toreo en Gijón. "La corrida de hoy es de cartel, es envidiable, pocas ferias pueden disfrutar de semejantes figuras en una misma tarde", concluía Moure. En los aledaños de la plaza de toros también se encontraban Javier Llopis y Tadeo Galán, dos jóvenes que recién llegados de Madrid mantenían la esperanza de que la tercera jornada "fuese la mejor, aunque después de la de ‘El Juli’ será difícil". Junto a la cervecería "Tendi2", estaban Eduardo Villa, Carmen Lobeto, Bryan Fernández y Ruth Guerras, ya veteranos en la feria con más de diez años acudiendo como aficionados.

Otros muchos lamentaba no haber llegado a tiempo a la encerrona de El Juli. "Llegamos hace dos días de viajes y no pudimos estar en el de El Juli, así que buscaremos disfrutar de esta", mencionaba Eusebio López-Mosquera que acudía con Isabel y Luis Escandón. Tampoco estuvieron en días anteriores Domingo Barreiro y Jose Manuel Villar, que no quisieron faltar en la cita estrella.