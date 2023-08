Las duras palabras de Adrián Barbón contra la tauromaquía, lanzadas no casualmente en el día en el que los toros regresaban a Gijón tras haberlos suspendido el anterior gobierno local socialista, han encontrado respuesta dentro del propio PSOE y por parte de un compañero de partido que ostenta una alcaldía. Ha sido Carlos Fraile, regidor de Cuéllar (Segovia), quien ha defendido la tauromaquia frente a las palabras de su correligionario Adrián Barbón.

"Compañero Adrián Barbón, cuando quieras acudiré a tu despacho para que ambos debatamos sobre el verdadero fondo del asunto, que es mucho más que una simple fotografía", ha sido la réplica que le ha dado Fraile al presidente asturiano.

Hace mención así a la imagen a la que Barbón recurrió para criticar los festejos taurinos, en la que aparece un toro en el trance de muerte tras una mala estocada por parte del torero. Barbón señaló entonces con rotundidad: "Voy a tratar de ponerme en el lugar de las personas a las que les gusten las corridas de toros y su pretensión de justificarlas. Lo intento. Pero hay cosas imposibles de aceptar. Y es que acabo de leer un artículo que dice para defenderlas, literal, que en las corridas de toros no hay 'maltrato animal' ¿Nos toman por tontos? Mirad esta imagen y decidme, con independencia de que queráis prohibir las corridas de toros o no, que os gusten o no, que seáis defensores de las corridas o no, si veis a un animal sufriendo o no. Y si veis a un animal sufriendo, y sufriendo además durante un buen rato hasta que muere, es que hay maltrato animal. Punto final".

Compañero @AdrianBarbon cuando quieras acudiré a tu despacho para que ambos debatamos sobre el verdadero fondo del asunto, que es mucho más que una simple fotografía. https://t.co/F58vJuhGTh — Carlos Fraile (@carlos_fraile) August 15, 2023

La contundente publicación de Barbón, sacada el día del regreso de los toros a la plaza gijonesa de El Bibio, tuvo un segundo y extenso capítulo cuando Barbón denunció haber sido insultado por hacer pública su postura en un asunto en el que no se había prodigado hasta ahora. "Respondo a los que aportan algo al debate, no a los que me llaman maricón, hijo de puta, caudillo y otras lindezas similares", espetó.

Y con gran educación le ha replicado, desde su propio partido, el alcalde de Cuéllar, una localidad precisamente conocida por sus encierros y festejos taurinos. Carlos Fraile le ha emplazado a una charla para debatir sobre los toros. Y, como no, Barbón, que no pierde ripio en las redes y suele contestar a casi todo el mundo, le ha cogido el guante con la misma educación: "Compañero, siempre serás recibido para hablar con calma y respeto y tener un debate sereno. Muy contrario de los insultos, agresiones verbales y ataques que vengo sufriendo simplemente por señalar una evidencia científica. Estaré encantando de recibirte en Asturias".