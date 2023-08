La sequía aboca a hacer bombeos del Piles para llenar el estanque de Isabel la Católica

La mejora integral del parque Isabel la Católica, pendiente de los últimos retoques de revegetación, afronta su último gran escollo: dar con una solución técnica que permita llenar su estanque grande toda vez que el canal del Molín, por su deterioro y la actual situación de sequía, no puede ahora mismo reunir el agua suficiente. Los técnicos municipales entienden que, si no llueve en las próximas semanas, la solución pasará por bombear agua, seguramente del Piles, pero sobre la mesa hay varias opciones. Servirse del cauce alto permitiría llenar el estanque con agua dulce, y recurrir al bajo permitiría un operativo más sencillo, porque queda más cerca, pero implicaría utilizar agua salada. Al listado de opciones se suman otras dos, pero menos posibles: usar agua de la red de la EMA, que sería muy costoso, o servirse del agua que inunda el túnel del metrotrén, una alternativa que se da casi ya por descartada tras las reticencias mostradas por Adif. En cualquier caso, la recta final para recuperar todo el entorno del parque es ya una realidad y se espera dar carpetazo final a la reforma en unas semanas, cerrando así un ambicioso proyecto que se inició en mayo de 2021 y que ha supuesto un lavado de cara general en todo el entorno.

El dragado de los dos estanques fue el reto más complejo del proyecto por tratarse de una tarea que se llevaba demorando varias décadas. Esa falta de limpieza los fue llenando de lodo, reduciendo su calado, y favoreció la proliferación de problemas propios de aguas estancadas como algas en descomposición, toxinas y malos olores. El estanque del Oeste, el grande, tiene 10.603 metros cuadrados. El del Este, más pequeño, tiene 2.502, y se llenó de agua esta primavera. Pero para el grande la tarea se ha vuelto más compleja. El canal del Molín, que conecta con ambos estanques, baja estas semanas casi sin agua. La sequía del verano es una causa evidente, pero los técnicos sospechan que esta canalización de agua, que se nutre del Piles, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y que seguramente tenga varias fugas no identificadas y que deberían analizarse. En cualquier caso, y aunque por ahora se pretende esperar unas semanas más por si llueve, ya se están buscando alternativas que permitan suplir la sequía del canal. Y los ojos están puestos en el Piles. Si se recurre a su cauce alto, como a la altura de La Camocha, el bombeo de agua permitiría nutrir el estanque grande como lo habría hecho el propio canal del Molín, con agua dulce. Si se recurre al cauce bajo, en el entorno de la avenida del Molinón, el agua que llegaría al estanque sería salada, y no queda claro si esa alternativa es compatible con la flora y fauna del entorno. El gobierno ya tiene, no obstante, un informe favorable que permitiría bombear agua desde ese cauce bajo.

Otra opción que llegó a estar sobre la mesa fue recurrir al agua que inunda el túnel del metrotrén. Desde el Ayuntamiento llevaban pensando en esta opción meses, porque entendían que beneficiaba a ambas partes, pero desde Adif han mostrado reticencias porque sus técnicos señalaron que mantener el túnel inundado permitía por ahora garantizar el estado de la infraestructura, una explicación que ha preocupado un poco a las autoridades locales. La cuarta alternativa sería que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) fuese al estanque con mangueras, pero el coste en consumo de agua que acarrearía esta operación sería muy notable. Por ahora, entonces, el canal del Molín se mantiene como opción principal pero el Piles surge como la alternativa más viable.

En cuanto se pueda llenar de agua el estanque grande, se pondrá punto y final a una ambiciosa remodelación que se fue nutriendo de pequeños planes de mejora, con el lavado de cara de los edificios, la sustitución del vallado –una valla en mal estado que cedió en junio de 2020 y motivó la caída de una niña al estanque fue uno de los incidentes que motivaron el plan– y la limpieza a fondos de ambas lagunas. Un plan que se dotó con casi un millón de euros de presupuestos y que se complementó con un estudio individualizado de la gran colección escultural del parque, que analiza figura a figura para dar con un protocolo concreto de limpieza para cada una. El proyecto, diseñado e iniciado por el anterior gobierno y rematado por el actual, fue liderado por la EMA y por el servicio de Parques y Jardines, que ultiman los últimos retoques para estrenar parque, si todo va bien, en septiembre.