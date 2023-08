Carlos Zúñiga, empresario de El Bibio: "El día de El Juli si lo hubiésemos soñado no hubiese salido así: tuvo magia y pasión"

Tras cinco puertas grandes, un lleno en los tendidos, y otras tres buenas entradas, el empresario Carlos Zúñiga González (Valladolid, 1977), responsable de Circuitos Taurinos, se va satisfecho de Gijón, su ciudad adoptiva (está casado con una gijonesa) tras la recuperación de la Feria de Begoña en El Bibio. Se emociona al recordar el brindis que le dedicó Julián López, "El Juli", en su histórica encerrona, se muestra agradecido a las peñas taurinas y al Ayuntamiento por la confianza y aspira a seguir al frente del coso.

–¿Contento con la feria?

–Estoy satisfecho, aunque soy muy exigente y saco punto de todo. La presentación de las corridas ha sido buena, pero tanto la corrida mixta de Zacarías Moreno como la de Montalvo deberían haber embestido más. Es cierto que hubo animales potables, pero fue un conjunto con una nota media que me esperaba más alta. La encerrona de El Juli fue un éxito artístico y en la última de feria hubo cosas muy buenas faltando un pelín de fuerza a la corrida de José Vázquez. Pero han sido cinco puertas grandes, que en cuatro días es un buen balance.

–¿Cómo vivió la encerrona de El Juli por sus 25 años?

–A toda la gente de fuera que me ha preguntado le contesto lo mismo: si lo hubiéramos soñado no hubiese salido así. El secreto del éxito solo lo sabe El Juli. Como empresario, evidentemente, pero como aficionado especialmente, tengo que agradecerle toda la entrega, el esfuerzo y que pusiese toda la carne en el asador. ¿Qué pasó? La corrida tuvo magia y pasión. Desde el primer lance de recibo, se entregó y eso llegó al público, que se le puso la piel de gallina.

–Y eso que el día empezó accidentada, inutilizándose un toro de La Quinta.

–Lo que es el destino. Ese toro de La Quinta, número 76, que se iba a lidiar en sexto lugar, lo tuve reseñado ya el año pasado en el Puerto de Santa María, pero al final no se lidió por consideraciones de las cuadrillas. Este año fue a Sevilla, se aprobó, pero a última hora tampoco entró. Y El Juli, que mató aquella corrida en la Maestranza, le puso los puntos para traerlo a Gijón. Yo encantado, porque me volví a encontrar con ese toro, que era hijo de un semental señero que ha propiciado a mi empresa muchísimos éxitos, "Tremendo". Y estaba contentísimo, porque eran los únicos dos toros que tenían en la Quinta. Fue el destino, quién sabe si fue para bien, el que quiso que saliese ese número 36, "Caritativo", y que el 76 de La Quinta se quedase fuera. Quién sabe si en un futuro también padreará y podremos contar la historia.

–¿Se puede saber qué le dijo El Juli cuando le brindó el toro?

–Que me agradecía muchísimo el trabajo de estos 20 años en El Bibio, y en otras más de mi gestión, y que una de las cosas que le había pasado en todos estos años era que había hecho amistades y que me consideraba un amigo, que tenía las puertas de su casa abiertas para lo que quisiera.

–¿Cómo será organizar una feria sin poder llamar a El Juli?

–Será complicado. Nos vamos a acordar mucho de él. Cuando lo anunció sentí tremenda alegría por un amigo que se ha visto realizado y que va a poder disfrutar de una vida plácida tras estar cosido a cornadas. Pero también una tremenda tristeza, lo primero como aficionado, porque he disfrutado mucho con él y he crecido en todos los aspectos, como empresarialmente como personalmente. Ahora se nos abre un problema grande. Se va un pilar fundamental, espero que en este final de temporada y el año que viene seamos capaces de sacar nuevos valores porque los vamos a necesitar.

–La plaza se llenó el jueves y entre 4.500 y 6.000 personas el resto de días. ¿Faltó tiempo para promocionar la feria?

–Mucha gente me ha dicho que estaba vacaciones. Es verdad que, a partir de mayo, tras las elecciones, se podía esperar que en Gijón fuese a haber toros, pero desde el covid han cambiado los hábitos, porque la gente programa las vacaciones con mucho tiempo. En mayo, muchos ya tenían cogidas las vacaciones... Pero estoy contento con las cifras. Era realista porque sabía lo dificultoso que era esta feria en ese sentido. Me alegro mucho por la respuesta del día 17, aunque no esperaba menos, porque era un cartel muy redondo y sabía que Gijón se iba a volcar. Hubo muy buena entrada el día de El Juli y muy buena para ser el cartel de la mixta el día 15. En la última faltó gente, pero al final veintitantas mil personas en cuatro días previo paso por taquilla.

–Una de las triunfadoras de la feria ha sido la alcaldesa, Carmen Moriyón, entre ovaciones del público y brindis de los toreros.

–Totalmente merecido. Carmen ha sido la gran artífice de que hoy podamos contarlo. No tendré suficientes palabras de agradecimiento por su disposición para encontrar la fórmula legal para que los gijoneses, porque me considero uno más, pudiéramos disfrutar de esta feria. Todas las ovaciones y los brindis han sido más que merecidos. Ojalá el tiempo nos dé salud, cabeza e inteligencia para volvernos a encontrar en el camino. Los pliegos de condiciones y las licitaciones son abiertas, lo tengo asumido, pero espero que en el próximo pliego prime la cordura.

–¿En qué sentido?

–Han pasado ocho años desde que se redactó el último pliego. La vida ha cambiado mucho. Hay que actualizarlo si queremos sobrevivir. Espero que todos los astros se alineen para que pueda seguir.

–¿Se presentará?

–Sí. Esta última concesión ha tenido mucha libertad para el empresario y creo que ese será uno de los éxitos del futuro. No estar encorsetado ni en el número de festejos ni el número de toreros del grupo tal o cual es positivo. Al que más le interesa que la gente acuda a la plaza y que los espectáculos funciones es al empresario, respetando claro está al Ayuntamiento y al público que paga su entrada. Creo que conozco suficientemente bien los gustos de Gijón para seguir tocando la tecla.

–¿Está agradecido a las peñas?

–Totalmente. No me cansaré de decirlo. Las peñas, junto al Ayuntamiento y la prensa, que se ha volcado, han sido fundamentales. Siempre manifestaron su apoyo incondicional a mi empresa, y han tenido un papel discreto, conciliador y de apoyo total. A partir de ahí, pues son gente exigente, y estoy seguro de que muchos de ellos tendrán cosas que no les haya gustado. Entono el mea culpa, y a ellos principalmente les pido disculpas. Todo es mejorable hasta buscar la excelencia.

–¿La parte negativa está en que la corrida de Montalvo no terminó de romper a embestir y a la de José Vázquez le faltó fuerza?

–Sí. Pero la media de toreabilidad yo creo que está en el 8,5 o 9. Todos los toros han tenido docilidad, pero sí es cierto que a algunos les ha faltado algo, no sé si fuelle, fuerza, bravura... Los ganaderos querían traer corridas muy bien presentadas, con una media más alta de los últimos años, y eso va con el tema de la movilidad y el manejo. Quisieron traerlas gordas, rematadas, y quizás ha pesado en el resultado final. Y hay otro factor.

–¿El estado del ruedo?

–Sí. Lo he visto un poco movido. Me confié porque El Juli no se quejó, pero sí es cierto que el 17 lo vi movido. Intentamos arreglarlo quitando hasta cinco centímetros de arena y el día 18 estuvo un poco mejor. Pero creo que, sin quitar defecto a las corridas, ha sido un lastre, porque los que han embestido lo han hecho en la misma arena.

–¿Cuál es la medida idónea de festejos ahora mismo para la feria?

–Hay que valorarlo todo. El covid ha condicionado nuestros hábitos. Hay que tener los pies en el suelo, saber que la afición en Gijón es mucha, pero no le podemos sacrificar el bolsillo en exceso. Pontevedra está viva, podemos equipararla y da dos espectáculos al año. Para mí, ahora mismo, el número ideal es cuatro. Solo el tiempo dirá lo que Gijón demanda. Nosotros hace 20 años empezamos cinco festejos, luego fueron seis y llegamos incluso a siete. No depende de mí, el Ayuntamiento debe escuchar a todo el mundo, no solo a los muy forofos que por ellos estarían de toros todo el mes (risas).