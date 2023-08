La terna sale a hombros en el cierre de la feria taurina de Begoña

La entrega de Sebastián Castella, Alejandro Talavante y del debutante Tomás Rufo sirvió para poner un broche triunfal a la recuperada feria de Begoña –como anunciaron por megafonía, todo transcurrió con normalidad y no se cayó la plaza– con los tres toreros en hombros por la puerta grande. Cada uno de ellos con su personalidad, y ante un público con ganas de un buen sarao, los diestros pusieron sobre el ruedo todo lo que le faltó a la corrida de José Vázquez, que tuvo muchas cualidades como la nobleza y la humillación (a excepción del desclasado quinto y el inválido segundo) pero que pecó de la falta de fuerzas para que las faenas terminasen de romper con rotundidad.

El mejor toro del desigual encierro de la divisa madrileña de Colmenar Viejo fue el sexto, al que recibió Tomás Rufo con bonitas verónicas. Tras el mero trámite de la suerte de varas y el saludo de Andrés Revuelta y Fernando Sánchez tras dejar los garapullos, Tomás Rufo se puso de rodillas para iniciar su faena en redondo, sometiendo a su oponente en una gran tanda por el pitón derecho que prendió la mecha en el tendido. Aprovechó el diestro toleado la emoción de la embestida de toro de José Vázquez para ligar otras dos tandas por el derecho tras recuperar la verticalidad. Al toro le costaba más por el izquierdo, con una embestida más descompuesta y echando la cara arriba al final de viaje. Rufo acortó entonces las distancias, se metió entre los pitones para una final de cercanías cuando el toro ya se iba apagando. Se le fue baja la espada, pero la efectividad motivó la petición de las dos orejas para cerrar etapa con la foto deseada:la terna en hombros.

Con el toro de su debut en El Bibio, Rufo, que hizo el paseíllo desmonterado, firmó el mejor toreo de capa de toda la feria de Begoña. Con ceñidas verónicas, de mano muy baja, con mucho empaque, le fue ganando terreno al toro hasta rematar con una media y una revolera en el centro del ruedo. En los primeros tercios, el de José Vázquez evidenció la misma flojedad que sus hermanos anteriores, por lo que el diestro lo llevó a media altura en el inicio de la faena de muleta por el pitón derecho, sin obligarle mucho por miedo a un nuevo derrumbe. El toro tuvo nobleza y humillación como principales virtudes. Con la fuerza del quinto o el sexto, hubiera sido de revolución. Pero al toro le costaba repetir, y Rufo lo midió mucho, lo exprimió con varios naturales de buen trazo y logró conectar con el tendido cuando optó por las cercanías, tirando de desplantes. La espada le privó de un trofeo.

El acero sí ayudó en su lote a Sebastián Castella, que en su temporada de regreso a los ruedos, y en especial tras el paso por Madrid, está en su mejor momento. El que abrió plaza, el único cinqueño del encierro, abrochado de cara, blandeó desde su salida por toriles y le mimaron durante su lidia. «Mátalo», le gritaron desde el público tras el tercio de varas. Pero Castella confió. Tras un flexionado inicio de faena, templado y sin brusquedades, el diestro francés lo hizo todo a favor del toro, al que dio espacio y tiempo para reponerse en cada tanda. Llevó a media altura a un toro noble que siempre quiso embestir humillado. Todo lo que su falta de motor le permitía. Castella logró ligar muletazos por el derecho para tener eco en los tendidos. Duró poco, pero lo suficiente para pasear una oreja tras dejar una estocada caída.

Otro trofeo paseó Sebastián Castella del cuarto del festejo, que lo brindó al público tras dejarlo sin picar. Flojo de remos, el de José Vázquez tuvo mucha nobleza en su embestida. Castella lo llevó ligado por el derecho, mejor aún al natural, con el temple como bálsamo para sacar el buen fondo que escondía el toro. El francés se encontró a gusto en una labor de largo metraje. Hasta sonó un aviso antes de irse a por la tizona. Dejó una media en buen sitio y asomaron los pañuelos en los tendidos.

Alejandro Talavante también arrancó una oreja de cada toro de su lote, más por convicción que por las posibilidades de sus antagonistas. El segundo de la tarde fue un toro inválido que debió ser devuelto a los corrales, pero el presidente optó por mantenerlo en el ruedo. Tampoco nadie se rompió la camisa protestándolo. Lo había recibido Talavante con dos faroles antes de que el animal de José Vázquez comenzase a caer patas arriba por el ruedo. La primera fue en el peto. En banderillas fue aún más clara la invalidez del toro. Pero nada. Para adelante. Y así, Talavante intentó sostenerlo con un inicio por alto, dándole facilidades al toro. Pero cuando intentaba ligar el segundo muletazo, el toro se venía abajo. Lanzó el diestro la ayuda al suelo y apostó por los detalles y los desplantes para evitar la desesperación del público. Luquesinas por un lado, bernadinas por otro, guiños al tendido y a por la espada. Su efectividad en la suerte suprema inclinó la balanza de optimismo hacia la oreja.

El quinto salió con mayor brío y no pecó de falta de fuerzas. Fue su única virtud. Por si acaso, y dados los antecedentes de la tarde, Talavante lo dejó sin picar. Parecía que sí, pero se complicó en banderillas –se cambió el tercio con solo tres palos– y hasta echó el freno. Lo brindó Talavante al público con envidiable optimismo. Fue un toro deslucido al que Talavante planteó faena de rodillas, pero los enganchones emborronaron el prometedor inicio. Con la voz, pero sin cante –desde el tendido alguien se lo pidió pensando supongo en aquella tarde en Mérida de hace una década– Talavante fue citando a un toro desclasado que no regaló una embestida por derecho. Volvió entonces el diestro extremeño a hincar las rodillas intentado alcanzar esa otra oreja. No había manera. Ni al toro le importó el desplante final, que hasta se giró y puso su mirada en tablas. Tal fue el empeño de Talavante –no se encuentra otra razón posible– que el público le pidió la oreja tras pasaportar a su oponente tras pinchazo y estocada caída y trasera. Salieron pañuelos, el presidente a favor de obra y ahí que fue la oreja. Puerta Grande, la terna en hombros, la tarde hecha y la feria rematada como Gijón merecía.