El espíritu festivo gijonés está en buenas manos

Contrueces, Vega y Fontaciera demostraron ayer que, aunque la Semana Grande sea ya cosa del pasado (al menos por este verano), las ganas de marcha continúan muy vigentes en Gijón.

Las fiestas patronales de Contrueces se sumieron en un espíritu carnavalesco impropio de estas fechas. Todo arrancó con un pasacalles por el barrio. Las familias y grupos de amigos desplegaron sus mejores galas, con las pelucas y antifaces llevándose la palma. Hasta hubo algún que otro imitador de Freddie Mercury. Este año, la comisión de fiestas liderada por María Sánchez propuso un carnaval con temática inspirada en el festival de rock "Woodstock" de 1969. "Queríamos hacer algo diferente", aseguró Sánchez, que alabó la gran participación durante el desfile, en el que también estuvo la charanga "Kop’a Vino". "Vino mucha más gente de la que esperábamos. Llegué de las últimas y aluciné", reconoció María Sánchez.

Tras la caminata por las calles del barrio, saldada sin contratiempos, tocaba un rato de respiro en el parque de Los Pericones antes de dar paso al concurso de disfraces, en el que se premió el mejor atuendo infantil, adulto y de pareja o grupo. La cantante Nerea Vázquez ofreció el pregón y la "Orquesta Waykas" tomó el testigo durante la verbena. "Aquí estamos como en casa", resaltó María Sánchez, para el que estos actos son especiales. "A pesar de los impedimentos, ver a la gente subir al prado en manada es gratificante. Todo el sacrificio merece la pena", ensalzó.

La parroquia de Vega anunció ayer el comienzo de la festividad de San Bartolomé de manera simbólica, con el lanzamiento de "un par de voladores", como apuntó Lorena Suárez, presidenta de la comisión de festejos. El grueso de la actividad llegó por la tarde, en primera instancia con los juegos infantiles tradicionales impulsados por la asociación cultural "Súbete". Alrededor de 60 niños disfrutaron en compañía de distintos talleres de manualidades. Algunos pequeños crearon sus propias pulseras que se probaron con la ayuda de las monitoras. "Los niños estaban muy contentos", señaló Lorena Suárez, que reflejó sus altas expectativas para estas jornadas de celebración que se avecinan. "Pinta todo muy bien", subrayó.

"Esta fiesta es para que las familias y amigos del pueblín se junte", declaró Suárez. Tras los juegos para los más pequeños, el protagonismo recayó en los perros, que brindaron un desfile canino a cargo de "Yes We Can". Lo recaudado con las inscripciones, que costaban un euro, se donará a la asociación "Gran Danés España". "Es una actividad muy guapa", aseguró Lorena Suárez.

La vecina Pilar López Liñeira pronunció el pregón ya por la noche. "Es la peluquera de toda la vida de aquí y muy conocida", reivindicó Lorena Suárez. Vega cogió ritmo con la verbena amenizada por el "Grupo D’Cano" y el DJ Dani Vieites.

En Fontaciera (La Pedrera), había ganas de celebrar San Roque. La programación de ayer echó a andar a medida que el sol caía con una cena de hermandad, conmemorando precisamente el Día de la Hermandad y la Camaradería. "Estas fiestas deben seguir por tradición familiar, la empezaron nuestros padres y seguiremos con ella", remarcó Adán Gil, presidente de la sociedad cultural y de festejos San Roque de Fontaciera. El encuentro también sirvió como tributo a Manuel Ángel Menéndez, miembro de la asociación vecinal fallecido en 2020. "Cada fiesta es como un homenaje a él, siempre lo estamos recordando", declaró Gil, que confía en "llenar todos los días" de festejos.

En el marco de la cena se desarrollaron las jornadas de la matanza. "Hay que fomentar estas fiestas gastronómicas, que cada vez hay menos y más pequeñas", manifestó Adán Gil. Los comensales pudieron degustar picadillo con patatas, oreja, callos y adobo. Hoy, Fontaciera, Contrueces y Vega proseguirán con sus respectivas festividades. Los ánimos están por las nubes.