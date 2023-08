Las mil formas de la manzana

La manzana se convierte en la protagonista durante los próximos días en Gijón. El Mercadín de la Sidra inauguró en la mañana de ayer sus casetas para llenar de productos asturianos los Jardines de la Reina con el producto como elemento principal de una variada oferta que aglutina desde piezas de cerámica y cosméticos a bebidas, empanadas y dulces típicos de la región. "Cada año me paso por aquí para ver con qué me pueden impresionar", comenta Begoña Pérez. Y es que siempre surge algún nuevo producto por parte de los comercios que se disponen frente al Puerto Deportivo gijonés.

"Este año traemos nuevo un pastel con base de queso y cebolla caramelizada, que es algo más fresco", afirma Luis Miguel Álvarez, de Luire Comestibles. Por sexta edición consecutiva desde su stand junto a las "Letronas" continúa fascinando con sus empanadas a todos los asistentes. El encargado destaca el hornazo, que para la ocasión cambia su relleno habitual de chorizo asturiano por un "exquisito" chorizo a la sidra. Y además confiesa que lo que más se vende sin duda son las empanadas de distintos rellenos, todos ellos por supuesto, a base de manzana. El dulce de las casadielles y los donuts de chocolate rellenos de manzana destacan en la parte izquierda del puesto, junto a unas rosquillas que ya eran observadas por los más golosos.

También aporta novedades Oleum. La empresa asturiana que cuenta con su laboratorio base en Cabranes, reaparece en esta edición con una sorpresa para todos los visitantes. Al ambientador de manzana estrenado el año pasado, se le suma un exfoliante corporal. "Está realizado por supuesto a base de manzana y aceites", explica Luis Sánchez. La oferta en el stand se completa con jabones, velas con aroma y forma de manzana además de más productos cosméticos preparados a partir de la fruta. El mercado, pieza clave de la XXXII Fiesta de la Sidra, estará abierto hasta el 27 agosto de once de la mañana a once de la noche, aunque ayer los primeros compradores se dejaron ver por la zona desde primera hora cuando en algunos stands culminaban la colocación de los productos y los carteles con los precios.

Entre ellos, estaba Antonio Usero, que atendía fascinado a las explicaciones que Aladino Raúl González daba en su puesto Guxidrin. El tapón escanciador y los escanciadores, tanto manual como automático, realizados por el artesano suponen un gran reclamo desde que hace cuatro años fuesen premiados con la distinción de "puesto más novedoso".

"Cuando salgo por ahí de sidras, lo guardo en este pequeño saquito y me lo llevo conmigo", comentaba González, mientras recogía uno de los escanciadores de bomba manual que encajaba perfectamente por tamaño en un vaso de sidra. El premio a productos novedosos, en este caso de la edición de 2017, también lucen en el stand de El Molín de Nora, uno de los más veteranos en esta edición. "Llevamos desde el año 2000 viniendo, así que, seguro que somos de los más antiguos por aquí", indica Álvaro Díaz. El producto estrella una edición más es la ginebra de manzana, además del vermut hecho con la misma fruta. También en uno de los laterales del stand se podía encontrar el licor de sidra dulce. "Es el único de nuestros productos que se mantiene desde la primera vez que vinimos aquí", comenta Díaz. Y es que ya cuenta con una legión de clientes a sus licores y bebidas alcohólicas: "Acabamos de llegar prácticamente y ya he visto a antiguos compradores que querían hacerse con alguna botella". A los que todavía no conocen sus productos después de tantos años no duda en invitarlos a degustar las bebidas.

De la bebida a la alimentación. Y es que vuelve a destacar la famosa Asturcilla de Kikiricoop y Con-fusión Comidas. La crema de avellanas y cacao es una alternativa "ideal" y completamente ecológica realizada con productos autóctonos. "Es una forma de que aquellas familias más que estén más concienciadas con lo ecológico tengan una alternativa con menos azúcar para los más pequeños de la casa", explica Verónica Sánchez. Además en el mismo stand, caracterizado por la distinción de Alimentos del Paraíso, los chorizos a la sidra y el queso franxón prometen ser un éxito para todos los que se acerquen a los Jardines de la Reina. El Mercadín no es el único atractivo de esta fiesta que permanecerá en la ciudad hasta el próximo día 27, pues dos días antes, tendrá lugar una cita ineludible en el calendario gijonés: el récord Mundial de escanciado simultáneo de sidra.