El nuevo plan de residuos contará con incentivos para favorecer el reciclaje

El gobierno local de Gijón prevé acelerar la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Prevención de Residuos para que entre en vigor a finales de 2023 o principios de 2024 y comenzar a implantar las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de alcanzar un 50% de reciclaje de basura, que obliga una ley estatal del año pasado en base a las directrices de la UE. Actualmente Gijón no cumple esa normativa, ya que el nivel de reciclaje es del 37%. El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento y presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, apuntó ayer en la Feria de Muestras que la ley exige la implantación de un sistema de pago por generación de residuos y que "la intención que tiene el equipo de gobierno es que no sea un método sancionador, sino un estímulo para el que recicle, en definitiva que el que recicle pague menos, no que el que no recicle pague más".

Para ello, se partirá de una experiencia piloto ya realizada en algunos lugares de Gijón, pero implementando algunos cambios, como la "mejora en la cerradura de contenedores y en la utilización de la tarjeta porque la nueva normativa nacional que entra en vigor obliga a identificar al ciudadano que lo utiliza para que luego se le pueda aplicar ese descuento en la tasa". Pintueles recordó que el último Plan Municipal de Prevención de Residuos está caducado desde 2022 y resaltó sobre el nuevo que la intención del gobierno tripartito municipal es "hacerlo de la forma más participada y dialogada", con la máxima participación ciudadana y con la recuperación del Consejo para la Prevención de Residuos. El concejal de Medio Ambiente añade que también aspiran a "consensuar con los otros grupos municipales y las asociaciones y entidades del sector principalmente afectadas". Entre las propuestas que inicialmente podrán encima de la mesa el gobierno local, además de la bonificación por reciclaje, estará impulsar la reutilización; ampliar las recogidas separadas existentes, como las de poda y siega doméstica en zonas periurbanas, la contenerización de recogida de ropa usada, la recogida de aceite vegetal doméstico, la recogida puerta a puerta de cartón comercial; la implantación de puntos limpios de cercanía que pueden ser con una ubicación fija o con camiones que vayan estando en determinadas zonas de la ciudad equis días de la semana y la elaboración de un plan específico para la gestión de residuos de grandes productores, principalmente orientado a la hostelería con una nueva recogida puerta a puerta de residuos orgánicos y mejorar la frecuencia de recogida del vidrio hostelero y también se harán campañas de sensibilización en el sector sobre la recogida separada. Otros aspectos que pondrá sobre la mesa el Ayuntamiento será la mejora de los puntos limpios "con control de acceso, peaje y cobro de residuos no domésticos"; la instalación de bocas de vertido en los contenedores de orgánica y en los de fracción resto para que el ciudadano no tenga que levantar la tapa del contenedor y establecer el reciclaje para los residuos generados en fiestas y eventos con gran asistencia de público. Pintueles hizo estas consideraciones durante la visita que ayer efectuó a la 66 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) junto al portavoz del gobierno municipal y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente en la Feria. Con motivo de esta jornada, el Ayuntamiento de Gijón colocó a la entrada de su pabellón la ruleta del medio ambiente, un juego como fórmula para "divulgar buenas prácticas medioambientales", explicó Martínez Salvador. La mejor acción para conseguir los objetivos es "educar y concienciar y propagar esos buenos hábitos", agregó este concejal, por lo que, añadió "desde las edades más tempranas intentamos siempre que desde las áreas medioambientales del Ayuntamiento se haga un trabajo muy importante ya desde los colectivos educativos y escolares", con lo que todos visitantes que ayer se acercaron por el pabellón del Ayuntamiento de Gijón en la Feria de Muestras, de cualquier edad, pudieron participar en el juego de la ruleta con preguntas sobre medio ambiente y sostenibilidad y sobre la labor del Ayuntamiento y sus empresas en ese área, y con un pequeño obsequio para los participantes, señaló Jesús Martínez Salvador quien hizo hincapié en que "es importante divulgar lo que hacemos las administraciones públicas en esta materia, porque muchas veces no es perfectamente visible o no tienen por qué todos los ciudadanos conocer pues todo lo que puede hacer Emulsa, lo que puede hacer el Servicio de Medio Ambiente o lo que puede hacer, por ejemplo, la Empresa Municipal de Aguas", poniendo como ejemplo que no todo el mundo sabe que Gijón cuenta con 1.200 kilómetros de tuberías de saneamiento subterráneas o casi 1.100 kilómetros de tuberías subterráneas de la red de abastecimiento de aguas, algo que "nos hace tener una idea de la dimensión de toda la red de saneamiento y abastecimiento que tiene la ciudad de Gijón con empresas públicas que hacen un gran trabajo y con un personal cualificado que hace una labor imprescindible para que nuestra ciudad amanezca todos los días limpia, que tengamos unos jardines cuidados y que tengamos un servicio de abastecimiento de máxima calidad y un servicio de saneamiento que cada vez cubre más porcentaje de las viviendas de todo el concejo".