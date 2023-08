"Actuaremos en las canchas de la Laboral, pero la piscina deberá esperar, es inviable"

Es para el concejal de Deporte, Jorge Pañeda Fernández (Gijón, 1968), imprescindible "un consenso" en torno al anillo navegable y un "pabellón funcional" para la zona oeste. "Intentaremos traer un torneo de tenis femenino de primer nivel", avanza el también presidente del Patronato Deportivo Municipal.

–El Patronato inyectará 379.000 euros de remanente para cubrir gastos de servicios deportivos y dietas pendientes. ¿Le ha sorprendido la situación económica?

–No me la esperaba. Los propios empleados del Patronato eran los primeros que se echaban las manos a la cabeza. Por lo visto, la mala relación que había entre Alcaldesa y concejalía sí que contribuyó un poco a este desastre económico. Sacamos este remanente porque estábamos en precario y tenemos pendiente las actualizaciones de los precios de la luz. También tuvimos que aprobar los premios del Hípico, 510.000 euros, porque estaban sin aprobar. El anterior equipo no llegó a hacerlo.

–Hay cierta incertidumbre en torno al anillo navegable. ¿Mantiene que será compatible el piragüismo con la renaturalización?

–Queremos un consenso. Lo que más nos sorprendió es que el Grupo Covadonga no tuviese ni siquiera un borrador. Les hemos puesto los planos en la mesa y lo agradecieron muchísimo. Nuestra idea, siempre que se pueda, sería compatibilizarlo. Hay que hacer la obra en un tiempo que nos piden, sobre unos dieciocho meses. La semana que viene tendremos una reunión con la Fundación Biodiversidad para ver cómo podemos aportar las soluciones.

–Pero el proyecto modificado perdería la subvención europea de casi tres millones...

–La gestión de Aurelio Martín nos metió en esto. Todos queremos siempre aguas más limpias y sanas, pero a lo mejor se podía haber buscado otra alternativa.

–Entiendo que el Ayuntamiento no puede permitirse perder esa inyección económica.

–-No. Está claro. No podemos renunciar a ello.

–¿Habrá compuertas hinchables? Corripio tendió la mano a propuestas.

–En la reunión les transmitimos que la Unión Europea quiere quitar todo lo que son barreras en los ríos. El Grupo lo sabe ya. Una vez que se acabe la obra, hay un tiempo de estabilización para ver cómo quedan las crecidas, ahí sabremos qué podemos hacer. Calculamos que la obra empiece en enero.

–¿Que el Grupo no haya retirado los recursos lo considera una señal de recelo?

–Creo que todas las partes salimos contentas de la reunión. Nos pidieron en señal de buena voluntad que subiéramos las barreras para dejar su anillo navegable con la balsa estable hasta que empiecen las obras. Para ello tenemos que esperar a que termine la temporada de baños y revisar que dichas barreras estén bien. Incluso repararlas, dependiendo del coste. Si se puede hacer, lo haremos. A cambio, les pedimos que retirasen los recursos. Esperemos que lo hagan.

–-Ahora se habla de la navegabilidad en la zona de Naval Gijón.

–No me parece mala idea. Lo ideal es tener el piragüismo a pie de casa, eso está claro. El Grupo lo que no quiere es que los socios tengan que ir a Trasona. En la Naval incluso se podrían instalar vestuarios y salas. Podría ser una buena solución. Se puede estudiar.

–Resultó curioso que como concejal de Deportes no estuviese presente en la primera reunión del nuevo equipo de gobierno con el Sporting.

–Entiendo que se trataba de un tema urbanístico por la candidatura al Mundial, más que un tema deportivo. Si me pregunta que si me hubiese gustado estar, pues la verdad es que igual sí.

–¿Y ha hablado con los asistentes sobre lo tratado?

–No. Lo que pude leer en prensa. No coincidió hablar con ellos.

–¿Hasta qué punto debería ceder el Ayuntamiento para el proyecto del estadio de cara a la candidatura?

–Las líneas siguen igual. El mejor espaldarazo que puede haber para crear marca de la ciudad sería un Mundial. Es lo más visto junto a los Juegos Olímpicos, el Mundial de Rugby y el Tour de Francia. Hay que analizar el coste de la obra de infraestructura, si los inversores pretenden poner unos hoteles o edificios...

–¿Y habrá ampliación si Gijón no es sede mundialista? Aunque fuese más modesta.

–En ese caso, lo ideal sería que el Sporting estuviese en Primera. Ahí hay aficionados que se quedarían fuera porque las capacidades son las que son. Pero la realidad es que estamos en Segunda y llevamos dos años coqueteando con no bajar. Mira lo que le ha pasado al Depor, al Málaga... Yo iría paso a paso. Tal y como estamos ahora, si no sale adelante la candidatura, estamos bien.

–Ahora Irarragorri supedita la recompra de Mareo a que el Sporting suba. ¿Lo ve como un paso atrás?

–Vengo del mundo de la empresa privada y les entiendo. Cuando inviertes, quieres rentabilizar hasta el último euro. Ahora están haciendo nuevas instalaciones, como la residencia. Me imagino que estarán esperando a amortizar todo eso para la recompra. Lógicamente, subiendo tienes mucho más dinero de LaLiga y sí lo podrán acometer. Es justificable, de momento.

–Otro de los frentes abiertos es el plan de usos deportivo de la Laboral.

–El proyecto que existía del anterior mandato lo veo inviable. Se pueden acometer ciertas cosas, como las pistas de tenis y baloncesto. Queremos habilitar también un espacio para voleibol y balonmano playa. Ya tenemos un proyecto para ello y podría tener partida en 2024 o 2025, ya con nuestro presupuesto. El problema es recuperar la piscina, el sueño de todos los que estudiamos en la Laboral, porque prácticamente triplica el coste de las otras obras. Podría acometerse todo, salvo eso, que podría dejarse para más adelante.

–En su programa optaban por un pabellón de la zona oeste más modesto económicamente que el del anterior gobierno.

–La apuesta personal de Ana González era un dibujo en un papel en plena campaña electoral. Es descabellado. Realmente lo que necesitas es un edificio funcional. Lo vamos a hacer, pero no con ese proyecto electoral desmesurado.

–¿Y cómo será?

–Primero, buscaremos una ubicación para un pabellón realista tipo al de La Tejerona, pero del siglo XXI. Toda la vida hemos apostado por un pabellón de deportes al uso, con una cancha y una lona para repartir. Eso hoy en día es inviable. A muchos deportes minoritarios les hace falta una sala polivalente, como ocurre con el yoga. Si La Tejerona costó unos tres millones, ahora saldría por unos cinco por el aumento de costes.

–Recuerdo a las jugadoras del Telecable gritar en la celebración de la plaza Mayor que querían un nuevo pabellón.

–Ya está firmada una resolución para que Hacienda permita destinar la primera partida del proyecto del pabellón oeste del anterior gobierno para ampliar la grada de Mata Jove hasta las 600 localidades. Son unas obras que costarán en torno a los 400.000 euros, de los que 372.000 proceden de ahí. Lo sacaremos a licitar y el inicio de los trabajos podría ser este mismo año si todo va bien. Consisten en tirar una pared y poner unas gradas. Tendríamos que hablar con el club por si durante cierto tiempo hay que llevarlos a otro sitio, pero creo que no les trastocaría.

–IU ha criticado la falta de apoyo al deporte femenino.

–Esas declaraciones no tienen mucha razón de ser. A esta inversión en Mata Jove, se suma un acuerdo con el balonmano La Calzada para trasladarse al pabellón de La Arena con un nuevo botiquín, una sala de briefing, un gimnasio a su medida... Vamos a invertir un buen dinero. Hemos instalado una pantalla en la plaza Mayor para ver la final del Mundial femenino a iniciativa de Ángela Pumariega. Hemos homenajeado a la boxeadora Laura Fuertes, a la tenista Paola Piñera, lo haremos con Daniela Álvarez, de voley playa... Y la patinadora Laura Montes ahora entrena en las pistas en vez de un polígono. Todo lo que hemos hecho ha sido el 90% enfocado al deporte femenino.

–¿Sigue la apuesta público-privada para los terrenos de Soccer World?

–Lo que tenemos en el programa electoral se cumplirá y estamos trabajando en ello.

–¿Han comenzado a confeccionar el plan de infraestructuras para detectar imperfecciones en los equipamientos?

–Hemos aprobado el proyecto para empezar las obras de la cubierta de El Llano. Lo sacaremos a concurso por unos 300.000 euros. Esperemos que pueda estar terminado en noviembre porque es de máxima urgencia. Y lo siguiente tiene que ser Moreda: tiene las paredes que dan más a la carretera que se están cayendo literalmente. Las fugas de agua por todas las paredes son brutales. También invertiremos en las pistas de basket de Cimadevilla.

–En la campaña electoral prometió convertir a Gijón en la «gran capital deportiva del norte de España».

–Estamos recibiendo proyectos. Queremos poner a Gijón en el mapa en congresos y eventos. Nos gustaría tener varios en diferentes disciplinas para conseguir visibilidad a nivel económico, turístico y deportivo. Hay que valorar los costes y el impacto. Todavía no hay nada concreto, pero vamos a intentar que sean grandes eventos deportivos, pero que también tengan su zona lúdica para el público.

–¿Y sobre el torneo de tenis de alto nivel?

–Queremos conseguir algo similar a lo del año pasado, pero en categoría femenina. Estoy buscando qué nos encaja para 2024. Ahí ya haremos nuestro el presupuesto.

–¿Es viable el masculino también o solo el femenino?

–Me gustaría apostar por el femenino porque es más vistoso. Ves mucho más juego, aunque las pistas sean muy rápidas.

–Y quieren que el Hípico recupere la quinta estrella.

–Lo que quieren los gijoneses es ver a los mejores jinetes para tener el mejor espectáculo sin perder esa actividad social: la apuesta, tomar algo... Hay que estudiar las fórmulas. De hecho, este año están los Whitaker y hemos mejorado en el ranking con respecto el año pasado. El director Alejandro Ancín lo ha hecho muy bien.

–El codirector del Gijón Horse Jumping alertaba el otro día de un «colapso».

–Le entiendo porque llevaba cuatro años sin llegar a ningún sitio peleándose con la antigua Corporación. De no ser por Jesús Kozina y Mario Vigil, no hubiésemos tenido Hípico en 2020 cuando la pandemia. Vamos a intentar articular o una empresa mixta o una fundación para encontrar un equilibrio entre la parte privada y la municipal. Sí que es verdad que dramatiza mucho y que sus palabras fueron desafortunadas. Yo mismo se lo transmití. Queremos desestacionalizar el Hípico.

–¿Mantendrán el recurso contra la concesión de la zona de varada de Fomento a la Federación de Vela?

–No lo retiraremos porque teníamos que haber ganado ese proyecto. Era el mejor. Hubiésemos dado cabida a todos los deportes náuticos. No me gustaría llegar a juicio, pero vamos a defender nuestros intereses.

–-¿Habrá taquillas en la playa para el próximo verano?

–Hice una consulta a Cecilio Alonso, uno de mis ídolos como exjugador de balonmano que tiene una empresa de instalaciones deportivas. Lógicamente habrá que sacarlo a concurso. Vamos a tenerlas para el verano que viene, incluso si podemos antes para los que se bañan en fuera de temporada o juegan a fútbol.

–En su programa hablaban de un gran anillo verde periurbano y promover actividades en el Monte Deva.

–El Monte Deva estamos con ello. Hay que hacer bien las limpiezas y mantenimientos de los caminos. Queremos juntar todo el anillo que rodea Gijón y señalizarlo dentro del proyecto «Caminando por la vida», que renovaremos.

–Los clubes y asociaciones siempre se han quejado de lo tarde que llegan las subvenciones.

–Como hay varias administraciones implicadas, todo se va dilatando. Tenemos que agilizar eso. Hay gente que ha tenido que pedir préstamos personales. No puede ser. Lo queremos reducir a lo que marca la administración, que se supone que paga a 45 días. Y nos estamos yendo a ocho meses. Tenemos que reducirlo no solo en el Patronato, sino en cada concejalía. Con el próximo presupuesto pondremos en marcha también las becas olímpicas. Me he encargado de mandar cartas para estos atletas.

–Prometió duplicar la plantilla del servicio de medicina.

–Cambiaremos la estructura del Patronato introduciendo áreas de eventos y congresos. Ratifiqué el otro día a mis tres directivos. Todo el equipo se deja la piel. El año que viene con esas plazas la lista de espera para el reconocimiento se reducirá a la mitad. Ahora son de catorce meses.