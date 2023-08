La lluvia no arruina la fiesta por la selección española. La Plaza Mayor acogió a decenas de gijoneses y turistas que pese al ligero orbayu no quisieron perderse la oportunidad de dar el último empujón a las jugadoras de Jorge Vilda frente a Inglaterra en la final del Mundial de Fútbol femenino. El Ayuntamiento, a través de la Oficina de Políticas de Igualdad, impulsó la instalación de una pantalla gigante para animar a España.

Para la cita previa del partido, que arrancó sobre las once de la mañana, estuvieron presentes en la previa del encuentro Inma Castañón, primera capitana de la selección española femenina en 1983, Montse Sirgo, exjugadora de Sporting de Gijón y Oviedo Moderno, además de María Pérez, “Peque”, exjugadora del Levante UD y Toña Is, exentrenadora española de la sub-17 con la que alzó el trofeo del mundial en 2018 en Montevideo, Uruguay.

“He seguido todos los partidos de la selección desde octavos hasta ahora, hemos parado nuestras vacaciones en Palencia para venir aquí a verlo”, explicó Natalia Gómez, que se había acercado con su familia hasta la Plaza Mayor.

El marcador más repetido entre los aficionados que se dieron cita es el 2-1 y el 2-0, aunque no por ello le quitan peligro a Inglaterra. “Solo espero que no lleguen a los penaltis”, comentó antes del pitido inicial José Ramón Troncosón, que acudió con sus hijos Saúl y Alba, jóvenes futboleros que ya habían ido a animar en Avilés en el estadio Suárez Puerta y que ahora no iba a ser menos durante la gran final.

La Plaza Mayor coreó la alineación y con las banderas y bufandas en alto vivieron con emoción el himno nacional minutos antes de que el balón echase a rodar.