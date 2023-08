El Ayuntamiento hace balance de la feria taurina: "Ha sido un éxito evidente y un revulsivo económico de primer nivel para Gijón"

Con la finalización de la feria de Begoña, el gobierno local comenzará a trabajar en los próximos meses en la elaboración del nuevo pliego de condiciones para la explotación taurina de El Bibio de cara a los próximos años. El objetivo es terminar de redactar las condiciones antes de final de año, si fuera posible, para luego sacarlo a licitación y ver cuántas empresas del sector taurino se presentan al concurso. La idea es que el contrato sea de dos años con opción a otras dos prórrogas.

La elaboración del pliego es una competencia que tradicionalmente siempre ha estado en manos de Alcaldía, por lo que, de mantenerse la costumbre, dependería directamente de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, igual que ha ocurrido con la adjudicación exprés a Carlos Zúñiga hijo para celebrar la recientemente terminada feria de Begoña. Después, como también se hacía siempre hasta que el anterior gobierno local rescindió el contrato para acabar con los toros en Gijón, era la empresa municipal Divertia la que se encargaba de llevar a cabo el cumplimiento de dicho contrato por parte de la empresa adjudicataria. Falta saber cómo será la tramitación del pliego ahora que en el Ayuntamiento son tres los partidos que forman parte del gobierno local.

Los socios del tripartido se mostraron muy satisfechos a la hora de valorar el resultado artístico y de público de la feria de Begoña. "Ha sido un éxito evidente y pone de manifiesto que lo que marcará la continuidad de los toros en Gijón es la respuesta de la afición. A lo largo de estos cuatro días se ha comprobado lo que ya se sabía: que la feria supone un revulsivo económico de primer nivel para la ciudad y que la plaza de toros de El Bibio es un edificio histórico que no puede caer en el abandono", señaló ayer Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local. "Más allá de eso, el resto son gustos y opiniones sobre una actividad legal y protegida", añadió el concejal forista.

En la misma línea se mostró el popular Jorge Pañeda, concejal de Deportes. "Es una buena noticia para Gijón que hayamos conseguido recuperar nuestra Feria. Se ha visto, una vez más, el respaldo de los aficionados con una plaza de El Bibio que ha registrado notables entradas jornada tras jornada", apuntó el edil, quien defendió que "el retorno para la ciudad" de la feria taurina "ha sido importante". Pañeda.

A juicio de los populares uno de los retos será evitar que las corridas de toros dejen de celebrarse en la ciudad si hubiese un cambio político en el Ayuntamiento, como ocurrió en 2021 con el PSOE e IU en la Alcaldía. "No debería de volver a repetirse a futuro con independencia del color político del gobierno de turno. No es de recibo que, por el mero hecho de que a una persona no le guste algo, trate de imponer, de forma discrecional, su criterio y prohíba a los demás, sin ningún tipo de amparo legal, el asistir a uno u otro evento", señaló Pañeda, dejando claro que el actual equipo de gobierno "apuesta por la convivencia, respetando las opiniones de todo el mundo siempre y cuando se expresen con el debido respeto". "Gijón es, afortunadamente, una ciudad muy plural y nuestra aspiración es, sin duda, representar a todos los gijoneses", remató el popular.