Roberto Suárez Moro, el sanitario de videojuegos y música celta

Sportinguista, socio del Grupo Covadonga, nacido en Cabueñes, estudiante de la Inmaculada. Roberto Suárez Moro (Gijón, 1970), nuevo jefe de Neurología del hospital público gijonés, siempre defiende, y con razón, su gijonesismo de pura cepa. A sus 53 años, y con más de una década a sus espaldas como neurólogo del complejo, el facultativo asume ahora las riendas de un equipo que, tras las recientes jubilaciones, se ha renovado con caras nuevas que han sabido encajar bien con un superior que tiene fama de afable, de ser alérgico a los enfados, y también de tener, en el buen sentido, cierta esencia de "friki". Su predecesora, la jubilada Myriam Solar, defendía que los neurólogos eran un poco "los de letras" de la rama sanitaria, los artistas de ciencias y como ejemplo se ponía a ella misma, una amante de las sagas de "Harry Potter" y "El señor de los anillos" que impulsó en el hospital la tradición de regalarle a todos los residentes un libro por Reyes. No era obligatorio que los leyesen, pero en general nadie se atrevía a no hacerlo. Y esa sospecha suya sobre la variopinta esencia de los neurológicos se replica ahora en su sucesor: Suárez, aunque siempre mantiene un tono profesional y no es nada dado a los protagonismos, tiene también muchos hobbies, entre ellos, la informática, los videojuegos y la música celta.

Suárez va a El Molinón siempre que toca, aunque a él le gusta más correr que darle patadas a un balón, y del Grupo es también socio desde hace más de dos décadas. Casado –con una anestesista de Cabueñes– y con tres hijos, el facultativo hizo la carrera en Oviedo y, como el buen estudiante que fue siempre, quedó entre los mejores MIR de su promoción. Hizo la especialidad en Oviedo y, tras unos años de itinerancia por el Valle del Nalón y por Mieres, regresó a lo que siempre consideró su casa. Encajó bien en todos los puestos laborales que ha ocupado hasta ahora. El neurólogo es más bien tímido en cualquier foro que no conozca. Pero eso no impide que sea siempre afable, y toda su vida se ha llevado bien con pacientes y con compañeros. A Suárez, aseguran en Cabueñes, no se le verá nunca perder las casillas. En el hospital destacan, sobre todo, su carácter conciliador y un compromiso férreo con su trabajo. Solo el covid logró ponerle de baja unos días. Es puntual y trabajador, y en lo profesional se le considera un referente en el estudio y atención de pacientes con esclerosis múltiple, por lo que el legado del también jubilado Dionisio Fernández Uría queda en buenas manos. De carácter sociable, pero más bien tímido, el sentido del humor de Suárez solo se deja ver en entornos de confianza y suena un poco a "La hora chanante". El neurólogo jamás se haría el gracioso, pero tiene gracia. El matiz es importante. También, si quiere, puede ser un gran conversador, porque sus aficiones se las toma muy en serio y acaba volviéndose un pequeño experto sobre todo tipo de temáticas. Fue, por ejemplo, un gran lector de Umberto Eco, controla el legado cinematográfico de Woody Allen y se ha informado a fondo sobre la cultura celta asturiana. También sabe mucho sobre cerveza y sobre videojuegos, sobre todo los antiguos –lo que se llama el mundo "retrogamer"–, y hasta colecciona consolas de época. Se hizo incluso una máquina recreativa con la ayuda de un carpintero. Como Suárez controla sobre informática, metió en el artilugio un ordenador y el aparato funciona perfectamente. El hijo de Solar le regaló una Nintendo 64. Lo metódico del facultativo se traduce también en un hondo sentido del orden. Sus compañeros de servicio lo celebran, porque pocos despachos hay en todo el hospital mejor colocados que los suyos. Muchos ven una relación clara entre ese afán del neurólogo por el orden y sus nociones sobre informática. Y entienden que ambas virtudes representan bien su forma de ser, siempre estable y ajeno al caos, siempre metódico. Y si se puede, fuera del foco. Suárez, ajeno al ego, disfruta de llevar un perfil bajo y no necesita alardear de sus logros profesionales para sentirse mejor. Discreto y callado, no tuvo que presumir para destacar en un gremio que ya de por sí derrocha mentes brillantes. La suya toma ahora la herencia de queridos facultativos como Solar y Fernández Uría, y se apoyará en un equipo de neurólogos que se encuentra en pleno relevo generacional, con la entrada de nuevos compañeros jóvenes y ya volcados con la causa. Por ahora, estos recién llegados pueden contar con la tranquilidad de saber que su jefe, como en todo, tiene el servicio bajo control.