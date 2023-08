El anillo navegable se revisará para usarlo hasta la obra de renaturalización del Piles

Este es el escenario actual hasta que en septiembre se produzca una nueva reunión entre ambas partes. La realidad es que a día de hoy está en el aire si la práctica del piragüismo se enmarcará en el proyecto de renaturalización del Piles diseñado por el anterior equipo de gobierno, bajo la concejalía de Movilidad y Medio Ambiente con Aurelio Martín (IU) al frente, y que cuenta con casi tres millones procedentes de los fondos europeos para su ejecución. La intención del nuevo gobierno local es exprimir todas las fórmulas posibles para conseguirlo, como transmitió al Grupo. Precisamente, el problema es que la modificación de la hoja de ruta original supondría que el Ayuntamiento pierda la ayuda procedente de Bruselas. Por tanto, el margen de maniobra es relativo y el Consistorio no puede permitirse renunciar a una cantidad económica de tal envergadura, tal y como explicó en su entrevista a LA NUEVA ESPAÑA el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. "Nuestra idea, siempre que se pueda, sería compatibilizarlo", insistió.

Ambas partes acordaron en ese encuentro buscar "un consenso" ante este escenario que, según recordó Pañeda, "nos metió Aurelio Martín". "Todos queremos siempre aguas más limpias y sanas, pero a lo mejor se podía haber buscado otra alternativa", reprochó al anterior concejal de Medio Ambiente. En la reunión de hace dos semanas, fue el propio Grupo Covadonga quien solicitó al Ayuntamiento este "gesto de buena voluntad", el cierre de las compuertas para que la balsa se mantenga estable. Un guante que se recogió invitando a la entidad grupista a, si se cumple, retirar los recursos del Juzgado. Para que las compuertas se cierren hay varios factores a tener en cuenta. Lo primero, no podrá ser antes de otoño. Hay que esperar a que termine la temporada de baños por seguridad. Es entonces cuando se revisarían los mecanismos para saber en qué estado se encuentran, ya que al activarlas podrían producirse imprevistos como fugas hidráulicas por el desuso. A pesar de que han sido chequeados en varias ocasiones, llevan años sin utilizarse y no se descarta que puedan presentar alguna avería.

El Ayuntamiento estaría dispuesto incluso a su reparación, aunque siempre supeditado al coste. La realidad es que el tiempo apremia, ya que Bruselas marca un plazo de ejecución para desarrollar los proyectos que cuentan con fondos europeos. "Hay que hacer la obra en un tiempo que nos piden, sobre unos dieciocho meses", detalló Pañeda. A falta de que se celebre hoy una reunión de suma importancia con el Ministerio de Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad para abordar posibles soluciones, el equipo de gobierno ya adelantó al Grupo que la Unión Europea pretende eliminar las barreras en los ríos. Una postura que complica la instalación de azudes hinchables. "Una vez que se acabe la obra, hay un tiempo de estabilización para ver cómo quedan las crecidas, ahí sabremos qué podemos hacer", ahondó Pañeda.

La noticia desencadenó ayer duras críticas desde Izquierda Unida. "¿Va a hacer el señor Pañeda lo mismo que hizo en su día el señor Martínez Salvador, desoyendo los informes de los técnicos de Medio Ambiente? La decisión que se tomó en octubre de 2019 de no volver a cerrar las compuertas fue por los problemas medioambientales y de salud pública que causaba el estancamiento de las aguas tanto en el río como en la playa, en base a un informe del Servicio de Medio Ambiente, a petición del entonces concejal de Deportes, el señor Martínez Salvador, quien entonces desoyó el informe hasta la entrada de IU en el gobierno", recordó ayer Javier Suárez Llana, sucesor de Aurelio Martín en la portavocía de la formación progresista.

Lamenta que "supone poner en peligro la regeneración que ha experimentado el río, donde ha crecido la biodiversidad, y también recuperar en las aguas las condiciones de insalubridad al generarse microorganismos peligrosos donde volverán a practicar deporte niños y niñas". "Ni el río es propiedad del Grupo, ni el Patronato ni Pañeda trabajan para esta entidad, sino para Gijón", recordó el portavoz de IU.

Concejales del gobierno local de Gijón y representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Fundación Biodiversidad mantendrán hoy un encuentro, por vía telemática, que será clave para el futuro del anillo navegable del Piles. El gobierno local trasladará al Ministerio y a la Fundación Biodiversidad la propuesta del Grupo de Cultura Covadonga para instalar azudes hinchables en el lecho del río, que permitan mantener el anillo navegable. Si ese planteamiento es o no compatible con el proyecto de renaturalización del río es lo que tendrá que determinar el Ministerio y la fundación que gestiona los fondos europeos con los que se ha concedido una subvención de 2,8 millones de euros al Ayuntamiento de Gijón para el proyecto de renaturalización, presupuestado en 3,2 millones. En el caso de que el Ministerio diera el visto bueno, conflicto con el Grupo por la supresión del anillo navegable se salvaría con la instalación del azud hinchable, pero las perspectivas no son halagüeñas toda vez que la instalación de este tipo de estructuras contraviene las bases de la convocatoria por la que el Ayuntamiento obtuvo la subvención de 2,8 millones de euros, según explican las fuentes consultadas. En caso de rechazo por parte del Ministerio, el gobierno local tendría que optar entre la instalación de los azudes o cobrar la subvención para poder ejecutar el proyecto de renaturalización del río, proyecto ya completado técnicamente y que sólo está pendiente de que lo apruebe la Junta de Gobierno municipal para licitar las obras y que las mismas comenzaran en los primeros meses del próximo año. De optar por no renunciar a la subvención, la instalación de un azud hinchable en el río Piles sería imposible antes de 2030, dado que la obra está previsto que concluya en septiembre de 2025 y la convocatoria exige un plazo de garantía de cinco años. El Grupo de Cultura Covadonga ha venido apelando al cumplimiento del compromiso electoral para la recuperación del anillo navegable para la práctica del piragüismo, algo que además de esta entidad deportiva también han venido defendiendo la Federación de Piragüismo y otros clubes de esta disciplina deportiva, así como palistas olímpicos.