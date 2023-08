La multitudinaria celebración en Gijón de la victoria de la sección española en el Mundial Femenino ha traspasado fronteras. Una imagen en la que se aprecia la Plaza Mayor a rebosar llegó hoy lunes a las páginas del periódico "The New York Times". "Gijón/Xixón hacia el mundo. La celebración en la Plaza Mayor de la victoria de la selección en la edición impresa y digital de 'The New York Times'. 'Para las niñas en España, ganar la Copa Mundial Femenina es una alegría y un impulso", titula el diario neoyorquino", celebró la alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón.

La celebración llegó después de que se instalase una pantalla gigante en la Plaza Mayor -una iniciativa de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento, que depende de Alcaldía- para seguir el partido. A pesar de la lluvia, cientos de personas vibraron con las jugadoras que al final acabaron imponiéndose a Inglaterra. Gijón/Xixón hacia el mundo.



La celebración en la Plaza Mayor de la victoria de la @SEFutbolFem, en la edición impresa y digital de @nytimes.



"Para las niñas en España, ganar la Copa Mundial Femenina es una alegría y un impulso", titula el diario neoyorquino. pic.twitter.com/uhgOuwFvBt — Carmen Moriyón (@CarmenMoriyon) 21 de agosto de 2023