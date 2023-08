Un "Fin de Feria" por partida doble

La fiesta de "Fin de Feria", ese ansiado momento de desahogo para los cientos de trabajadores de los expositores del recinto ferial, se vivió ayer por partida doble después de cuatro años de parón por la pandemia. No hubo peregrinación a la discoteca El Jardín, pero la juerga no se quedó corta. La más emotiva tuvo lugar en el parque Hermanos Castro, donde se celebró una fiesta en homenaje a Floro Gordillo, el popular hostelero fallecido en octubre de 2020, impulsor precisamente de esta esperada cita. La otra, la oficial en colaboración por la Cámara de Comercio, descorchó el jolgorio en La Buena Vida, una cita organizada por Paco García, el propietario de este importante local de Fomento. No faltó la música y la diversión.

La celebración comenzó ligeramente antes en el parque Hermanos Castro, en el homenaje a Floro Gordillo organizado por su amigo y hostelero, Ulises García, hostelero de la Parrilla Antonio. Lo hizo a las 22.30 horas en la carpa que a partir del 24 de agosto acogerá el Oktoberfest. "Creemos que han acudido unas 2.000 personas entre trabajadores e invitados. Floro se lo merecía todo. Era el rey de la fiesta, el rey de la noche. El que creó el "Fin de Feria" que tantos años nos hizo disfrutar", ensalza García. De hecho, durante la organización de las dos últimas ediciones él mismo ayudó a Gordillo en su organización. No se habían celebrado más por la pandemia. Hasta ayer. Fue una noche "para sus amigos y su gente". De hecho, en medio de la fiesta se proyectó un vídeo homenaje para ensalzar la figura del hostelero. "Siempre quería fiesta y donde él estaba, la había", recuerda García de un Floro que ayer volvió a vivir de manera simbólica un "Fin de Feria" más. El hostelero de la Parrilla Antonio no fue el único que se ha volcado para celebrar este emotivo homenaje a su amigo. Iván de la Plata, organizador del Oktoberfest que empezará en breves, cedió de forma completamente gratuita el espacio. "Floro merecía el esfuerzo que hiciese falta. Ha sido un trabajo muy intenso. Hemos tenido que dejar listo en tres días lo que estaba previsto en cuatro. Era un gran amigo, es lo mínimo que podíamos hacer", señala De la Plata. Las dos intensas semanas de trabajo en la Feria también se vieron recompensadas en Fomento, en La Buena Vida. Era la fiesta oficial en colaboración con la Cámara de Comercio. Una buena juerga organizada por Paco García, dueño de este importante local hostelero de la noche gijonesa. La entrada, como en el parque Hermanos Castro, estaba supeditada a un pase de expositor o a invitación. La música, a cargo de 3PacShow e Izan López, comenzó a sonar a las 23.00 horas y no paró hasta casi la hora de desayunar. Más de uno fue a por el ansiado chocolate con churros. Hubo diversas iniciativas para amenizar la fiesta. Las 150 primeras personas que entraron en el local recibieron una entrada gratis para una "Pool Party" que también tendrá lugar en La Buena Vida el próximo 27 de agosto. Fiesta de la espuma, piscina, un deslizadero de agua de 50 metros, toro mecánico, food trucks... Normal que hubiese tantas ganar de ser los primeros en entrar. La verdad es que la de ayer tampoco se quedó corta. Es la fiesta que cierra el verano gijonés, una de las más importantes y casi ningún joven se quiere perder. A falta de subir a la mítica discoteca El Jardín, ayer el espíritu de esta fiesta ideada por Floro Gordillo inundó el parque Hermanos Castro y La Buena Vida con importantes dosis de diversión para recompensar las extenuantes dos semanas de trabajo por los recovecos y stands del recinto ferial.