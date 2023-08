Aún queda tela que cortar para definir la intervención en el Piles a la altura de la pista de atletismo de Las Mestas para evitar posibles derrumbes. El Patronato Deportivo Municipal trasladará a la concejalía de Medio Ambiente la necesidad de modificar el plan confeccionado por el anterior equipo de gobierno local para crear una nueva senda peatonal en el lateral pegado al Piles y una gran zona verde en el actual espacio de aparcamiento, el cual pretendía sustituirse con otro parking con más plazas en una finca trasera. Ahora, el Patronato defiende que se acometa la recomendación técnica de sustituir el muro que encajona el río por el tramo de escollera, pero manteniendo el aparcamiento actual. ¿El motivo? Que las alteraciones del espacio pondrían incluso avocar al Hípico a su desaparición por cuestiones organizativas, así como poner en «grave riesgo» otras pruebas de atletismo y alterar notablemente la rutina de los usuarios del complejo.

Esta nueva hoja de ruta podría dibujarse sin riesgo alguno de poner en peligro los casi tres millones para la renaturalización del Piles procedentes de los fondos europeos. La razón es que esta intervención se encuentra desligada al proyecto subvencionado. La propuesta de intervenir a esta altura del Piles nace del anterior mandato, con la recomendación técnica de sustituir el muro que encajona el río por un tramo de escollera debido a su mala cimentación. Esto obliga a ocupar terrenos del Patronato debido a la inclinación de esas nuevas paredes, un cambio que el proyecto inicial pretende suavizar estéticamente con una nueva senda peatonal en el lateral pegado al Piles, además de la gran zona verde en el actual espacio de aparcamiento. «Si se acomete, el Hípico podría llegar a desaparecer. El antiguo equipo de gobierno, en este caso Aurelio Martín, no consultó al Patronato en ningún momento a pesar de que el suelo es nuestro. Nos hemos enterado hace tan solo dos semanas de todo esto. La Federación Ecuestre Internacional (FEI) obliga a que el aparcamiento esté integrado en el Hípico, no en el exterior. No es funcional para nosotros», sentencia el presidente del Patronato y concejal de Deportes, Jorge Pañeda (PP).

El cambio «no pondría en riesgo los fondos europeos» para la renaturalización del río

Su área ahora plantea trabajar conjuntamente con la concejalía de Medio Ambiente, liderada por el concejal del PP, Rodrigo Pintueles, para encontrar una solución que permita intervenir en los muros sin trastocar sus necesidades. «El nuevo parking lo proyectaban donde entrena el rugby. ¿Dónde los ubicamos? El anterior gobierno pretendía hacer obras en nuestra casa sin ni preguntar», critica Pañeda en referencia a la finca donde se proyectaban 220 plazas, que linda con Albert Einstein, para sustituir a las 140 del espacio de estacionamiento actual. Pañeda señala que también se ven en jaque citas deportivas como la carrera de la mujer, entre muchas otras.

Hay aspectos del proyecto, eso sí, que son vistos con buenos ojos desde el Patronato. Por ejemplo, la reasignación de espacio a raíz de la supresión del canal que comunica el Piles con el Peñafrancia al rellenarlo y cubrirlo con vegetación. De esta manera, las dos pistas del complejo quedarían unidas por completo y no por los tres puentes que presenta la zona actualmente. «Taparlo nos haría ganar espacio de aparcamiento, es positivo. Es importante remarcar que el anillo navegable está inscrito a nombre del Patronato», remarca Pañeda.

El proyecto rozaría el medio millón de euros, una cifra que podría variar en torno a estas modificaciones. Asimismo, la actuación inicial prevista obligaría al derribo parcial de dos edificaciones. En el caso del almacén, se podría prescindir de él. En cuanto al edificio del octógono, la intención del Patronato es mantenerlo porque es la zona de ocio donde se concentran el 70% de los usuarios detrás de la grada vieja y da servicio para zona de logística, prensa, oficina… Además de este proyecto y el principal de renaturalización del Piles a través de fondos europeos por un valor de casi tres millones de euros, hay previsto un tercer plan que se asumirá desde las arcas municipales que prevé también intervenir en el cauce bajo del Piles, donde se produjo recientemente el derrumbe parcial. En este caso, se contempla ampliar la terminada remodelación del muro del Piles que discurre a la altura del Grupo, y sustituirlo también por escolleras en todo el tramo del cauce bajo, una decisión recomendada por los técnicos, que aprecian riesgos de nuevos derrumbamientos. El coste rondará el millón de euros.

De vuelta al complejo de Las Mestas, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, también su velódromo encara una nueva renovación con fondos europeos al presenta el Patronato un proyecto valorado en 900.000 euros que contempla la instalación de un sistema de iluminación led, mejoras en la accesibilidad y un sistema digital de avisos para las apuestas.