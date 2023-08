"Pasé tres noches sin dormir por el concierto de Joe Cocker"

Parte del alma de la fiesta gijonesa se jubila. Luis Cascallana Ruiz (Mieres, 1959), jefe de Producción del Teatro Jovellanos y Festejos de Divertia acaba de vivir su última Semanona entre bambalinas, porque se jubila en unos meses. "La Noche de los Fuegos es la más tensa porque hay un gran despliegue de seguridad. Gijón cuida mucho ese tema y es para enorgullecerse", señala.

–Toca cerrar el telón laboral.

–Aún seguiré dando guerra un poco más. Ha sido mi última Semana Grande. Aún estaré para el FICX, los Reyes, Carnaval… No ye poco.

–¿Cómo acabó aquí?

–Empecé en la Navidad de 1988. Parecía una cosa puntual. De aquella estaba Daniel Gutiérrez Granda de concejal y Miguel Acebedo llevando festejos. No existía de aquella Divertia, ni la Sociedad de Turismo y Festejos. Y mira, tantos años después, aquí sigo.

–Decía que ha sido su última Semana Grande. ¿Melancólico?

–Me despido de la Semana Grande con buen sabor de boca. La verdad es que no he pensado en ello. Estás con un concierto y, en cuanto lo rematas, ya estás pensando en el siguiente. Han sido unas fiestas muy multitudinarias, tanto en Poniente como en la plaza Mayor. El día que menos se registraron en Poniente entre 15 y 18.000 personas. Que son unas cifras muy buenas.

–Todo esto tiene mucho trabajo de fondo.

–Lo fundamental es lo que nosotros llamamos la fase de preproducción. Este año empezamos en marzo ya a hacer cosas, nada más acabar el Carnaval. Al haber elecciones, siempre es algo más complicado para nosotros. Complica los plazos porque se dilatan las firmas. Negocias todo una vez que te pasan la programación. Ponerse en contacto con las oficinas de cada artista para ver las necesidades, realizar un plan de autoprotección para cada evento, reuniones con todos los cuerpos de seguridad para el dispositivo...

–Tiene que ser complicado gestionar los flujos de tantos asistentes.

–Gijón cuida mucho el tema de la seguridad, mucho antes de que pasase lo del Madrid Arena. Es para enorgullecerse. Al público no lo puedes tratar como una masa. Son personas y nuestra responsabilidad es que vayan al concierto, lo disfruten sin agobios y se vayan.

–¿Los Fuegos es lo más complicado de gestionar?

–Digamos que es el más tenso. Hay que cumplir una serie de requisitos bastante estrictos que marcan desde la Delegación de Gobierno, la Guardia Civil, Capitanía Marítima... Lleva su trabajo. Ese día ya ve cómo está la ciudad. A rebosar. La seguridad es fundamental y se monta un dispositivo para tierra y otro para mar. Por suerte, hasta ahora las incidencias fueron mínimas. Un par de bajones de tensión, nada más.

–¡Y ahora quieren ampliar la Semana Grande. De eso se libra...

–Todo lo que sea innovar está bien. Al área de producción no nos preocupa que dure dos o tres días más. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Es cuestión de la Corporación valorar lo que supone en cuanto a presupuesto.

–Al final, el ocio refleja también los cambios sociales. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años su trabajo?

–Evidentemente todo ha cambiado mucho desde que empecé en el 88. Sobre todo, a nivel tecnológico. Los equipos de sonido, de luces… Incluso los propios medios de la oficina. Me acuerdo que en el concierto de los "Rolling" no había de aquella ni teléfonos móviles. Ya no te quiero contar internet u ordenadores portátiles. Y las cosas salían. Lo que sería torpe es no aprovechar los medios disponibles hoy en día. Hay que hacer ese esfuerzo.

–Hablaba del concierto de los "Rolling". Ha trabajado para dar grandes noches a Gijón.

–Me viene a la cabeza el primer concierto grande que estuve involucrado. Fue en el 89. Joe Cocker, en la plaza de Toros. Traían tres tráileres; creo que estuve una semana sin dormir. Me vienen muchos otros a la cabeza. Tina Turner, David Bowie, Prince, Dire Straits, Bon Jovi, Sting… Y en el Palacio, Iron Maiden, Santana… Te llega una producción como la de Bruce Sprinsgteen, con ochenta tráileres, y es tremendo. Pero te vas acostumbrando.

–Lleva tiempo hablándose de la vuelta de los grandes conciertos.

–Es que es complicado. A parte de que ahora está el tema de los festivales, que se lo lleva todo, los artistas que te pueden llenar por sí mismos estadios como Springsteen o Coldplay no quieren ir a aforos de menos de 50.000 personas. Y aquí, en Gijón, ese aforo… El último de Springsteen en El Molinón fue como de 30.000. Hay mucha diferencia. Depende también mucho de los montajes que traigan. Y cuando me dicen "entonces, cómo no hacéis festivales" siempre le respondo lo mismo: aquí llevamos más de treinta años haciéndolo con la Semana Negra. Ahora, tras la pandemia, hay una falta de técnicos, de material… Me recuerda un poco a la burbuja inmobiliaria. Llegará un momento que el número de festivales pinche, es insostenible.

–Para todo ese jaleo hace falta estar bien rodeado.

–Tengo un equipo buenísimo. Estoy rodeado de lo mejor. En verano, somos sobre dieciséis, dejando aparte a los técnicos de teatro. Porque el Jovellanos sigue; siempre hay algún espectáculo fuerte como este año "Ghost", que en material fueron cuatro tráileres.

–Al final, también son los que mueven las bambalinas del Jovellanos.

–Me acuerdo cuando actuó Bob Dylan. Y han pasado obras de lo mejor, con actores que ya son casi mitos como Nuria Espert, Concha Velasco, Lola Herrera… También gente de una nueva generación pujante, como Juan Mayorga. Y otras citas como Nocturnia y las Noches Mágicas del Botánico, entre muchas otras.

–¿La pandemia fue el momento más difícil de su carrera?

–La pandemia fue muy muy dura para todos, pero estoy muy satisfecho del trabajo que fue capaz de hacer no solo producción, sino también los demás departamentos implicados de Divertia, como por ejemplo Programación. Conseguimos dentro de las limitaciones hacer cosas de pequeño formato. Estuvimos en todos los barrios de Gijón con cine, obras de teatro infantil, algún concierto… Se dio trabajo a muchas compañías asturianas y fuimos capaces de que hubiese cosas en verano renunciando a los Fuegos, conciertos o récord de escanciado. No fue un parón total. Me acuerdo de la gente desinfectando los asientos para la recepción de los Reyes Magos en la plaza de Toros para los niños al no haber cabalgata.

–Hay citas que cada año se repiten como el Carnaval, el FICX, Navidad… Me imagino que habrá una base muy mecanizada, pero al final siempre se introduce alguna novedad.

–Si hay novedades, te adaptas. En el fondo, nuestro trabajo es poner los medios personales y materiales para que las actividades se puedan llevar a cabo. Unas veces hay que echar más imaginación y otras menos.

–Hombre, alguna improvisación habrá dado para una anécdota.

–Las verdaderamente buenas mejor no contarlas (risas). Me acuerdo cuando el cantante Alejandro Fernández empezó a decir "las mancuernas, las mancuernas" cuando le sacábamos al escenario. Al parecer, en México, llaman así a los gemelos. Íbamos tan mal de tiempo que acabó saliendo con dos bridas pequeñas en la camisa. No quedaba otra. Si algo tenemos claro en producción, es que en todos los "bolos" nos vamos a comer alguna. Lo importante es no caer en el mismo fallo más veces.

–¿Cuál cree que es el principal reto a abordar ahora Divertia?

–Quien marca la pauta y criterios es el equipo de gobierno. Insisto en que todo lo que sea innovar me parece bien. Supongo que, a lo mejor, hay que darles alguna vuelta a algunas cosas del verano. Es un modelo que funciona, pero hay que ir más allá.

–Se han asentado el Tsunami, Metrópoli… Es cierto que la Semana Grande se ha quedado como estaba.

–Funciona porque la gente sigue viniendo, pero siempre se puede impulsar y hacer cosas nuevas. Por ejemplo, aquí en Gijón está el L.E.V., con un prestigio internacional, que trae cosas súper novedosas. Otra que ha llegado para quedarse es la noche de los drones. Ves la respuesta del público y sabes que merece la pena.

–Lo más importante. ¿Qué tiene pensado hacer ahora?

–Creo que la palabra sería "vaguear" (risas). La verdad es que todavía ni me lo plantee, aún me queda algo de tela que cortar.