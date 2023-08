El Ministerio estudiará "soluciones que permitan a futuro" el piragüismo en el Piles

La reunión que se celebró ayer de manera telemática entre gobierno local y representantes de la Fundación Biodiversidad no despejó el camino, ni aclaró si es posible instalar en el Piles azudes hinchables, como solicita el Grupo Covadonga, sin perder la subvención europea. Pero al menos sí que arrojó una certeza. La de que hay "predisposición" por parte del organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargado de gestionar los fondos desde Bruselas, a "estudiar soluciones técnicas que permitan a futuro" la presencia de piragüistas, como aseguró a su término el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles.

El edil estuvo acompañado por el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador, y el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, además de varios miembros del personal técnico municipal como el nuevo director general de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, José Ramón García Cañal. Lo que sí les advirtieron desde la Fundación es que "una modificación sustancial del proyecto pondría el riesgo su financiación con cargo a fondos europeos" porque, explicó posteriormente Pintueles, "los plazos no son prorrogables y debería volver a ser evaluado". Un problema, denuncia el nuevo Ejecutivo local, que evidencia "la falta de voluntad de diálogo por parte del anterior equipo de gobierno municipal a la hora de alcanzar consensos".

Es una lectura que comparte el Grupo Covadonga. Desde Junta Directiva se expresó ayer su "absoluta confianza en el actual equipo de gobierno" al hilo del comunicado oficial que el Ayuntamiento envió tras la reunión. "Lo que podemos extraer de ese comunicado es que el concejal Aurelio Martín nos mintió al Grupo Covadonga y a todos los gijoneses cuando nos dijo que, si se presentaba la opción de los azudes hinchables a la Fundación Biodiversidad, tal y como le pedimos, hubiese supuesto la pérdida de la subvención. Está claro que lo habrían estudiado", añadieron los directivos grupistas.

Fuentes municipales aseguraron ayer que en la reunión no quedó "nada descartado", en referencia a los azudes, y que los representantes de la Fundación Biodiversidad se comprometieron a "valorar todas las soluciones posibles". El problema es que, según fuentes consultadas, la instalación que plantea el Grupo Covadonga para mantener el anillo navegable contraviene las bases de la convocatoria por la que el Ayuntamiento obtuvo la subvención de 2,8 millones de euros sobre un proyecto presupuestado en 3,2. "Hay una absoluta predisposición para seguir hablando y estudiar soluciones técnicas para un río Piles sano y compatible con la práctica deportiva", reiteró Pintueles tras la reunión. "La Confederación Hidrográfica del Cantábrico nos dijo que no eran una mala opción porque es un tramo urbano del río y se trata de un azud que va por debajo de su lecho, con lo cual no retiene agua más que cuando se levanta y el río puede fluir con total normalidad", insistió el Grupo. En ese sentido, recuerdan lo establecido en el Pacto Verde Europeo de 2019 y que deben tenerse en cuenta los aspectos culturales y deportivos, además de los medioambientales, para un río donde "se lleva practicando piragüismo desde hace más de 20 años".

Lo que ya se advirtió al Grupo en el encuentro celebrado a principios de mes es que la Unión Europea pretende eliminar las barreras de los ríos. Una postura que choca con la propuesta de la entidad. Ayer se trasladó a la entidad, con el que el gobierno local mantiene una "interlocución directa y fluida", lo abordado en la reunión y se reiteró "el compromiso en buscar una ubicación en la ciudad que garantice una lámina estable de agua óptima para la práctica de piragüismo, preferentemente en el Piles". Encima de la mesa, se puso la alternativa de Naval Gijón.

Precisamente, en el mes de septiembre volverá a celebrarse un nuevo encuentro entre equipo de gobierno local y representantes de la directiva de la entidad sociodeportiva. Si se confirma el rechazo de los azudes, el nuevo Ejecutivo local se verá en la encrucijada de optar entre su instalación o cobrar la subvención para la renaturalización. Varias voces del mismo ya advirtieron de que se trata de una cuantía demasiado importante como para renunciar a ella. De hecho, ya se ha completado la parte técnica y solo queda pendiente que la Junta de Gobierno apruebe la licitación de las obras, cuyo inicio está previsto para principios del próximo año. De llevarse a cabo su ejecución tal y como está redactado el informe, sería imposible instalar los azudes antes de 2030, ya que la convocatoria de Bruselas exige un plazo de garantía de cinco años sin modificar lo acometido.

Tanto el Grupo Covadonga como otros agentes como la Federación de Piragüismo reiteran que se cumpla el compromiso electoral del actual equipo de gobierno. Por ahora, la entidad sociodeportiva mantiene los recursos judiciales presentados al proyecto.

El plan para el muro del Piles tendrá en cuenta la operatividad de Las Mestas

La concejalía de Medio Ambiente estudiará las necesidades del Patronato Deportivo Municipal para «garantizar la funcionalidad y operatividad» del complejo deportivo de Las Mestas dentro de la intervención prevista en el Piles a la altura de la pista de atletismo de cara a evitar posibles derrumbes. Para ello, el área que dirige Rodrigo Pintueles se abre a realizar «pequeñas modificaciones o correcciones que fueran necesarias» de este proyecto, confeccionado por el anterior equipo de gobierno y que proyecta una nueva senda peatonal en el lateral pegado al Piles y una gran zona verde en el actual espacio de aparcamiento, que sería trasladado.

Según advirtió el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, pondría «en grave peligro» el Hípico y otros muchos eventos deportivos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Cambiar este espacio pretende suavizar estéticamente la zona frente a la recomendación técnica de sustituir el muro que encajona el río por un tramo de escollera debido a su mala cimentación. Esto obliga a ocupar terrenos del Patronato debido a la inclinación de esas nuevas paredes. «El antiguo equipo de gobierno, en este caso Aurelio Martín, no consultó al Patronato en ningún momento a pesar de que el suelo es nuestro. Nos hemos enterado hace tan solo dos semanas de todo esto. La Federación Ecuestre Internacional (FEI) obliga a que el aparcamiento esté integrado en el Hípico, no en el exterior. No es funcional para nosotros», denunció.

Ahora ambas concejalías están «en conversaciones» para dar respuesta a este problema. Los cambios pueden producirse sin que afecten al proyecto de renaturalización del Piles, ya que se trata de una obra independiente que asumirá el Ayuntamiento con fondos propios. Inicialmente, se estimaba que el presupuesto rondara el medio millón de euros, aunque con las modificaciones podría verse ligeramente alterado.

La petición principal del Patronato es mantener el aparcamiento tal y como está, en lugar de trasladarlo a otra finca trasera, utilizada para entrenamientos de rugby. La actuación inicial prevista también obligaría al derribo parcial de dos edificaciones. En el caso del almacén, se podría prescindir de él. En cuanto al edificio del octógono, el Patronato quiere mantenerlo al ser una zona importante de ocio para los usuarios del Hípico de las gradas viejas. Lo que sí se ve con buenos ojos, en cambio, es la reasignación de espacio suprimiendo el canal que comunica el Piles con el Peñafrancia. Se rellenaría y cubriría con vegetación, lo que permitiría unir por completo las dos pistas del complejo, ahora enlazadas por tres puentes.

Los piragüistas ven «necesario» recuperar el anillo navegable

La intención del concejal de Deportes, Jorge Pañeda, de atender a la petición del Grupo Covadonga para volver a cerrar las compuertas del anillo navegable desde que acabe la temporada de baños en la playa de San Lorenzo hasta que comiencen las obras de renaturalización del río Piles, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, motivó ayer opiniones contrapuestas entre el mundo del piragüismo, organizaciones ecologistas y la oposición municipal de izquierdas.

Desde la formación política que en el anterior mandato se encargaba de la concejalía de Medio Ambiente, Izquierda Unida, su portavoz municipal, Javier Suárez Llana, que ya se había mostrado crítico con el planteamiento del edil de deportes, volvió ayer a cargar durante su intervención en el pleno municipal contra Jorge Pañeda, señalando que «con las necesidades que necesidades y compromisos que hay de inversión en equipamientos deportivos municipales de la ciudad, la prioridad del Patronato Deportivo Municipal hoy se basa en despilfarrar dinero público en un anillo navegable que lleva cerrado desde el año 2019 y cuyas obras para eliminarlo van a empezar en apenas unos meses». Tras esa primera andanada, llegó otra con el mismo cariz: «tampoco comparto que el concejal de deportes tome ahora decisiones, aunque sea de manera delegada, en materia de políticas medioambientales. Y digo de manera delegada, porque si su modelo es que las decisiones del Patronato las empiecen a tomar presidentes de clubes deportivos privados, para eso no necesitamos un concejal de deportes».

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Luis Manuel Flórez, «Floro», consideró por su parte que «es una temeridad acometer esta cuestión, con el nivel del río tan bajo; esto agudizará los problemas de malos olores, las cianobacterias y repercutirá en la playa».

La portavoz del grupo municipal de Podemos, Olaya Suárez, indicó que volver a levantar temporalmente las compuertas del anillo navegable «creemos que es un error y un paso atrás en la renaturalización del río Piles. Los últimos meses hemos visto como se ha ido recuperando fauna y flora en la ribera del río y todo esto se pone en peligro con la apertura de las compuertas. No puede hacerse política bajo el dictamen de un club privado y desoyendo los informes de los técnicos expertos en la materia. Parece que los primeros meses del gobierno se están dedicando a dar pasos atrás y negar consensos científicos y, por tanto, nos mostramos radicalmente en contra».

Quien sí considera que se trataría de una medida positiva es el presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, Miguel Gallo, quien señaló ayer que la medida «es acertada, pues favorece, sin perjudicar acciones posteriores, no agravar más el problema de la promoción de nuestro deporte en la ciudad».