El Oktoberfest de Gijón, un escaparate cervecero al alza

Restan apenas días para que se ponga en marcha una nueva edición, la décima, del Oktoberfest en Gijón. Será en el parque Hermanos Castro, que el domingo albergó una fiesta en homenaje al hostelero Floro Gordillo para conmemorar el final de la Feria de Muestras. La carpa ya está en proceso de aclimatarse a la feria cervecera, para la que los hosteleros participantes aguardan. Las ganas de que arranque son inevitables.

Chus Zapico es un veterano del Oktoberfest. "Es mi séptimo u octavo ya", afirma el gerente de La Industrial y La Naval, que prevé un festival "bastante bueno" para conmemorar su décimo aniversario. Zapico, que participa, por ejemplo, en la Semana Negra, considera el Oktoberfest la "fiesta de fin de verano" por excelencia. "El ambiente, aunque se venda alcohol, es muy sano", valora Chus Zapico, que apunta que el certamen "abarca mucho público". Eso sí, a nivel de expectativas y objetivos de venta, cautela. "Eso va surgiendo sobre la marcha y también depende el tiempo que haga", sostiene.

Por su bagaje, reina el optimismo. "Cada año se va a más, viene público de toda Asturias", declara Chus Zapico, que en 2022 apenas visitó el Oktoberfest al inicio y delegó en empleados. "Los números cuadraron, pero esta vez quiero superarlos porque estaré yo", reivindica Zapico, que trabaja con varias marcas y sintetiza la relevancia de este tipo de eventos para darse a conocer. "Nos sirve de tirón para que la gente sepa que esas cervezas están en nuestro local", proclama.

El Café Bar Novo será primerizo en esta décima edición. Llevaba cuatro años en lista de esperar para formar parte de la feria cervecera, como cuenta Jonathan González, gerente del establecimiento. "Hay muchas ganas e ilusión por llevar tanto tiempo esperando", reconoce González, que en esta ocasión se pasará al otro lado de la barra tras ser un asiduo de la cita como público. "El ambiente del sitio es maravilloso, siempre iba con amigos y con mi pareja y estaba a tope", comenta.

Para el propietario del Novo, ubicado en el barrio de Nuevo Gijón, el Oktoberfest es un evento imperdible en la época estival. "Es una cita que siempre cae en el calendario", bromea Jonathan González, que ensalza el emplazamiento del parque Hermanos Castro en detrimento de la plaza de toros. "Es un lugar más limpio y grande", subraya. González no quiere marcarse objetivos en términos de ventas. "No tengo ni idea, voy a ojos ciegos. Con que me cubra los gastos, al ser el primer año, estoy contento", recalca Jonathan González.

"Las expectativas son altas, esperamos vender más que el primer año", asegura René Álvarez, de El Viñedo, cuyo primer año como participante en el Oktoberfest fue el 2019, antes de la pandemia. "Salió muy bien, pero el año pasado coincidió con las fiestas de Cimadevilla y La Guía y fue regulín", razona. En ese sentido, Álvarez piensa que la celebración de la cita a finales de agosto promete una gran acogida. "Hay mucho turismo y teniendo en cuenta cómo ha sido el verano...", señala. "En 2022 se pasaron más de 40.000 personas, no sé si será el carácter asturiano, que tanto nos gusta la fiesta", asevera René Álvarez sobre el creciente éxito del Oktoberfest en la ciudad.

La inauguración del Oktoberfest será este jueves y marcará el comienzo de un evento que se prolongará hasta el 3 de septiembre. El certamen gijonés, el único de España junto al de Madrid y Barcelona que presume del sello oficial de Paulaner, contará con 16 establecimientos participantes y se desarrollará en "la carpa más grande de la historia de Asturias", con 2.500 metros cuadrados, como destacaron los organizadores en el primer avance del festival.

La apuesta por la sensibilidad medioambiental se erige como uno de los propósitos de la cita. Por tanto, todos los vasos y jarras que se utilicen serán de vidrio, solamente se emplearán barriles de aluminio y la vajilla desechable se elabora con fécula de maíz. Todo para disfrutar de un Oktoberfest que los hosteleros ven como un trampolín con el que impulsar su oferta cervecera.