El plan para el muro del Piles tendrá en cuenta la operatividad de Las Mestas

La concejalía de Medio Ambiente estudiará las necesidades del Patronato Deportivo Municipal para «garantizar la funcionalidad y operatividad» del complejo deportivo de Las Mestas dentro de la intervención prevista en el Piles a la altura de la pista de atletismo de cara a evitar posibles derrumbes. Para ello, el área que dirige Rodrigo Pintueles se abre a realizar «pequeñas modificaciones o correcciones que fueran necesarias» de este proyecto, confeccionado por el anterior equipo de gobierno y que proyecta una nueva senda peatonal en el lateral pegado al Piles y una gran zona verde en el actual espacio de aparcamiento, que sería trasladado.

Según advirtió el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, pondría «en grave peligro» el Hípico y otros muchos eventos deportivos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Cambiar este espacio pretende suavizar estéticamente la zona frente a la recomendación técnica de sustituir el muro que encajona el río por un tramo de escollera debido a su mala cimentación. Esto obliga a ocupar terrenos del Patronato debido a la inclinación de esas nuevas paredes. «El antiguo equipo de gobierno, en este caso Aurelio Martín, no consultó al Patronato en ningún momento a pesar de que el suelo es nuestro. Nos hemos enterado hace tan solo dos semanas de todo esto. La Federación Ecuestre Internacional (FEI) obliga a que el aparcamiento esté integrado en el Hípico, no en el exterior. No es funcional para nosotros», denunció.

Ahora ambas concejalías están «en conversaciones» para dar respuesta a este problema. Los cambios pueden producirse sin que afecten al proyecto de renaturalización del Piles, ya que se trata de una obra independiente que asumirá el Ayuntamiento con fondos propios. Inicialmente, se estimaba que el presupuesto rondara el medio millón de euros, aunque con las modificaciones podría verse ligeramente alterado.

La petición principal del Patronato es mantener el aparcamiento tal y como está, en lugar de trasladarlo a otra finca trasera, utilizada para entrenamientos de rugby. La actuación inicial prevista también obligaría al derribo parcial de dos edificaciones. En el caso del almacén, se podría prescindir de él. En cuanto al edificio del octógono, el Patronato quiere mantenerlo al ser una zona importante de ocio para los usuarios del Hípico de las gradas viejas. Lo que sí se ve con buenos ojos, en cambio, es la reasignación de espacio suprimiendo el canal que comunica el Piles con el Peñafrancia. Se rellenaría y cubriría con vegetación, lo que permitiría unir por completo las dos pistas del complejo, ahora enlazadas por tres puentes.