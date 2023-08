El ingenio con la manzana tiene premio en el Mercadín de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón

La Fiesta de la Sidra Natural de Gijón alcanza este verano su XXXII edición, siendo declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Un año más, en el marco de la creatividad y la tradición, 24 puestos ofrecen variedad en artesanía y gastronomía, mostrando su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Todos con productos y artículos singulares, pero algunos son puestos con premio. Durante la mañana de ayer, el presidente de la empresa municipal Divertia Gijón, Oliver Suárez hizo entrega de tres diplomas a tres de los participantes en el mercadín de los Jardines de la Reina, donde la manzana es la verdadera protagonista. El presidente entregó en mano los diplomas a los puestos destacados de este año mientras los galardonados explicaban el proceso de creación de sus productos.

La primera parada fue en "Asturias Plateada", de Pablo Redondo, que ganó el premio a "Mejor presentación de mercancía" por su enfoque en la tradición y la disposición creativa de los objetos, incluyendo corchos y botellas de sidra reciclados como muestrarios para las joyas y accesorios. "Muchas gracias de verdad", dijo Redondo. "Ofrecemos variedad con un toque diferente". "Es importante diferenciarse y de paso aprovechar todos los recursos que tenemos, que no son pocos, para ofrecer un buen producto", afirmó.

Vicen Sanz y su puesto de cerámica recibieron el premio a "Puestín más prestosu" por su uso de la gaspia de la manzana como una pieza más en las joyas que ofrece. Sus creaciones cerámicas recuerdan a las pumareas, y ese trabajo con las "pepitinas" de la manzana ha hecho que Sanz se lleve un gran reconocimiento por parte de los asistentes. "A menudo la gaspia pasa desapercibida tras el proceso de la elaboración de la sidra", explicó Vicen Sanz. "Me pareció una gran idea darle una segunda vida". Frente a su asombro, la mujer aprovechó para mostrar su gratitud y hacer hincapié en que "hay que esforzarse para mejorar cada día un poco". La ceramista pasó a mostrar algunos de sus productos y dar a conocer así, la segunda vida que le da a las gaspias que terminan siendo un desperdicio después de machacar las manzanas para hacer la sidra.

El premio a "Producto más novedoso" se lo llevó "Mondo Manzana", de Patricia Escobar y su familia. Recibió el premio por su enfoque en la sostenibilidad y por su trabajo con herramientas no contaminantes. Utilizan la magaya de la manzana, para crear las joyas. La magaya es un residuo del prensado de manzana en la elaboración de la sidra, que en la mayoría de los casos termina siendo un desecho. "Hay gente qué nos dice ‘¿y ahora les vaques que van a comer?’". "No os preocupéis que hay pa todos", bromeó Escobar.

El mundo de la manzana de la familia Escobar logra atraer tanto a locales como foráneos, aumentando así su visibilidad. "Tenemos la tienda en Villaviciosa, y viene gente que nos conoce por eso", explicó. "Tener este puesto hace que venga mucha gente y se corra la voz". Frente al elevado número de ventas, "tengo aquí dentro la mesa porque voy haciendo piezas mientras vendo".

El concejal de Vox Oliver Suárez no dejó de destacar la importancia de asistir a los demás eventos programados para la Semana de la Sidra, en particular el XXX Concurso Oficial de Escanciadores de Asturias 2023, que tendrá lugar el jueves. Además, mencionó el desafío de superar el récord mundial de escanciado simultáneo el viernes en la playa de Poniente, con la meta de alcanzar la cifra de 10.000 participantes. El sábado se llevará a cabo un espectáculo de "cancios de chigre" en la Plaza Mayor a las 21.00 horas, precedido por la entrega de trofeos a los ganadores de los premios del Mercadín de la Sidra. "Es una muy buena ocasión para reconocer el esfuerzo y la creatividad de todos los puestos", comentó Suárez. Además, alentó a todos a unirse a las actividades de la semana, cuyos beneficios serán destinados a la Asociación Galbán en apoyo al cáncer infantil. El director del evento expresó su confianza en que esta edición será un éxito rotundo, lo que contribuirá a superar fácilmente el récord del año anterior. "Un año más tenemos que superarnos, pero no tengo ninguna duda de que lo haremos", expresó el presidente de Divertia. "Con 9.797 personas bastaría, pero 10.000 es una cifra muy guapa", concluyó.

Desde el concurso de escanciadores hasta la exhibición de productos únicos y sostenibles, esta semana ofrece calidad y tradición para todos los amantes de la sidra y la cultura asturiana.