La licitación de la obra de renaturalización del Piles se aprobará "en cuestión de semanas"

Las dudas despejadas el pasado lunes por la Fundación Biodiversidad, aclarando que no se puede modificar el proyecto de renaturalización del río Piles si el Ayuntamiento quiere mantener los 2,8 millones de euros de subvención europea con los que cuenta, han despejado el camino para avanzar en la aprobación del proyecto y licitación de la obra. La licitación se producirá "en cuestión de semanas", que es el plazo que contempla el gobierno local para tratar el asunto en la Junta de Gobierno, en fecha aún por concretar, pero que en todo caso será en cuestión de semanas, esto es, a corto plazo.

El proyecto de renaturalización del río Piles, que incluye la eliminación de los azudes del anillo navegable, fue elaborado durante la anterior corporación municipal, motivando un agrio enfrentamiento entre la concejalía de Medio Ambiente, entonces en manos de Izquierda Unida, y el Grupo de Cultura Covadonga, que aún tiene varios recursos en los tribunales para intentar frenar el plan.

El nuevo gobierno local de Foro Asturias, PP y Vox, con mejor sintonía con la entidad sociodeportiva gijonesa, trasladó el pasado lunes a la Fundación Biodiversidad –que depende en la práctica del Ministerio para la Transición Ecológica– la propuesta del Grupo para modificar el proyecto de renaturalización incluyendo en el mismo la instalación de azudes hinchables, lo que permitiría conservar el anillo navegable. La negativa a modificar el proyecto fue la respuesta que recibieron los concejales que participaron en la reunión; el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador y los ediles de medio ambiente, Rodrigo Pintueles y de deportes, Jorge Pañeda, acompañados director general de medio ambiente del Ayuntamiento, José Ramón García Cañal y por tres técnicos municipales.

Una vez aclarada esta cuestión, el proyecto, con una inversión prevista de 3,2 millones de euros se podrá en marcha. La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, ya avanzó el pasado 14 de agosto, durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que las actuaciones para la mejora ambiental del río Piles, incluyendo las actuaciones en la red de colectores cuyo deterioro origina vertidos al río, como las obras de renaturalización del cauce fluvial "no admiten ya más espera", señalando que "en septiembre ya estamos trabajando en ello, desde la Empresa Municipal de Aguas y desde el área de Medio Ambiente", respectivamente, señaló la máxima autoridad municipal.

Con la necesidad de mejorar la calidad ambiental del principal río gijonés fuera de toda duda, al igual que el aprovechamiento de los fondos europeos que recibirá Gijón para la renaturalización del Piles, el único asunto pendiente y sobre el que hay controversia es la petición del mundo del piragüismo de conseguir una lámina de agua estable en el río para poder palear en el mismo como se venía haciendo en el anillo navegable.

A corto plazo, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el gobierno local está contemplando la petición que le trasladó el Grupo para volver a levantar las compuertas del anillo navegable, una vez que finalice la temporada de baños en la playa, hasta que comiencen las obras de renaturalización del río, que si se cumplen los plazos previstos tendrían que iniciarse en enero o a lo sumo febrero del próximo año. Las obras se prolongarán previsiblemente hasta septiembre de 2025. Buscar una solución técnica viable para que, finalizadas las obras, se pudiera lograr una lámina de agua estable es algo que el gobierno local aseguró ayer que la Fundación Biodiversidad se mostró dispuesta a estudiar.

El concejal de deportes insistió ayer en que hablaron "con la Fundación Biodiversidad para intentar buscar una solución que no solamente sea la lámina estable que pedía el Grupo Covadonga para el Piles, sino el piragüismo en general de la ciudad, porque hay clubes que llegaron a desaparecer por no tenerla" señaló en referencia al Gijón Kayak.

Dicho eso, el concejal de deportes se refirió a la alternativa de llevar el piragüismo a la dársena de Naval Gijón, dentro del proyecto para recuperar ese espacio. "Esa zona sería un buen plan. Tenemos todavía que estudiarlo, porque sabéis cómo está el tema de la compra (de los terrenos) y habría que formularlo, pero no deja de estar bien situado en el centro de Gijón, sirve para todos los clubes y se puede conseguir una lámina de agua estable, pero todavía hay que darle un par de vueltas, valorarlo bien y articularlo", afirmó Jorge Pañeda.

Responsables deportivos del Grupo alertan de que Naval Gijón es inseguro para los niños

La principal alternativa que se está manejando desde el gobierno local gijonés para el caso de que sea inviable represar en algún punto el río Piles para permitir el piragüismo en el mismo, es cuestionada por responsables deportivos del Grupo Covadonga, en base a la información que les traslada la sección de piragüismo de la entidad deportiva. El problema es el oleaje en una zona marina, como la dársena de Naval Gijón, que hace que la lámina de aguas sea inestable y peligrosa por lo tanto para los niños que se están iniciando en la práctica del piragüismo. "Para la iniciación se necesita que el agua esté estable como un plato, no vale que entren las olas, porque entonces vuelcan", señalan las fuentes consultadas. Este verano, unos 70 infantiles y alevines del Grupo Covadonga se están desplazando a diario en un autobús y dos furgonetas hasta el embalse de Trasona. En invierno la cifra se reduce a unos 30, mientras otro grupo de niños, en fase de iniciación al piragüismo, se las están apañando en los 40 centímetros de agua que mantiene el anillo navegable al no haberse demolido aún el azud sobre el que descansaban las compuertas del mismo. La eliminación de las compuertas provocó que el Grupo Covadonga pasara de las 139 licencias que llegó a tener a alrededor del centenar de la actualidad. Respecto a que los niños pudieran iniciarse y comenzar a entrenar en la dársena de Naval Gijón, las fuentes señaladas apuntan a que el oleaje en la zona podría hacer volcar sus piraguas, originando situaciones de peligro. Además, el tipo de embarcación que se utiliza para palear en el mar es distinta a las piraguas de río. La situación actual del anillo navegable ha hecho que los niños que aún lo utilizan para su iniciación en el piragüismo tengan que acceder a ese canal por las escaleras del Hípico, en vez de por el acceso que habitualmente utilizaba el club gijonés. Un cierto alivio, aunque temporal, sería la propuesta de la dirección grupista que ha sido acogida por el edil de deportes, de reparar y volver a levantar las compuertas desde que concluya la temporada de baños hasta que comiencen las obras de renaturalización del río. La alternativa de instalar accesos en varios puntos del río Piles para remar en el mismo cuando la marea está alta, tampoco es una solución para los niños, según las fuentes del club, dado que por un lado las mareas condicionarían los horarios para la práctica deportiva y además se podría acabar yendo algún niño arrastrado con su piragua río abajo. El traslado de los niños al embalse de Trasona, donde se cuenta con instalaciones para la práctica del piragüismo, es el principal trastorno que ha ocasionado la eliminación del anillo navegable, en especial en los meses del año en los que no están de vacaciones.