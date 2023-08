Promover más competiciones y actividades deportivas en el mar será uno de los objetivos de la concejalía de Deportes. Así lo aseguró ayer Jorge Pañeda, edil ramo, durante la recepción oficial de autoridades a la regatista sudafricana Kirsten Neuschäfer, ganadora de la Golden Globe Race de 2022. "Nuestro objetivo desde la concejalía es el de potenciar el deporte náutico, tanto la vela como el piragüismo. En nuestros planes también entra potenciar conjuntamente con Ángela Pumariega la vela femenina con un proyecto que ya estamos preparando", defendió el concejal.

La recepción tuvo lugar en el puerto deportivo, donde Pañeda estuvo acompañado por el director del área de Turismo, Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, y la directora del Puerto Deportivo, Flor Guardado. "Es todo un honor y nos hace muy felices que Kirsten haya elegido la ciudad de Gijón como destino, las puertas del ayuntamiento y de la ciudad siempre las tendrá abiertas", comentó Pañeda durante el acto.

Kirsten se proclamó como la ganadora del GCR 2022 el pasado mes de abril tras 235 días de travesía en solitario sin ningún tipo de tecnología de navegación. "El reto que ha conseguido es algo único para cualquier deportista", agregó Pañeda. Kirsten ya visitó la ciudad el pasado año, antes de enrolarse en la competición que partió desde Les Sables-d’Olonne, en Francia. "Estoy muy feliz de estar en Gijón, es una ciudad que está profundamente en mi corazón al haber podido visitarla justo antes de la competición, y ahora tras ganarla. Es una ciudad muy bonita, pero la hospitalidad de la gente es lo mejor que tiene", explicó Neuschäfer con una gran sonrisa sobre Gijón, la que menciona como su "ciudad favorita del mundo en estos momentos".

La regatista sudafricana también expresó que "echaba de menos la soledad de estar navegando en alta mar", aunque también le encanta estar en tierra rodeada de gente. También desveló sus planes a corto plazo: "Ahora quiero dedicarme a escribir mis experiencias de la carrera, antes de que se me olviden. Después ya realizaré otra aventura, aunque todavía no sé cuál, seguro que tiene que ver con mi pasión por el mar, aunque no descarto nada".