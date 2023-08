Bailarines de "élite" para la gran cita de la danza en el Jovellanos

La quinta edición de la Gala Internacional de Ballet llevará este año sobre las tablas del Teatro Jovellanos a los bailarines Ion Agirretxe, Claudia Dántonio, Cristina Casa, Antonio Conforti, Natalia de Froberville, Salvatore Manzo, Sara Renda, Roxane Stojanov y al gijonés Álvaro Rodríguez Piñera. "Nosotros tenemos un entrenamiento de élite, pero luego no somos deportistas, sino artistas y tenemos que camuflar todo ese trabajo que hay detrás para que parezca sencillo, pero el cuerpo lo nota", comenta entre risas Rodríguez Piñera.

El artista gijonés, renombrado bailarín solista de la Ópera de Burdeos, es la mente maestra detrás de este encuentro con la danza programado para mañana, viernes día 25, a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos. Rodríguez Piñera no es solo un artista consumado, sino también un apasionado promotor del desarrollo de la danza que ha logrado reunir a un grupo impresionante de artistas de las mejores compañías cuyos deslumbrantes talentos cautivarán al público del Jovellanos con una selección única de obras de ballet clásico y danza neoclásica.

La velada se extenderá por aproximadamente 100 minutos, divididos en dos partes, con un intermedio de 15 minutos para permitir al público sumergirse por completo en la experiencia. Se incluirán extractos de reconocidas obras como "El Lago de los Cisnes", "La Cenicienta" y "Notre-Dame de París". "Cada gala es inédita. Siempre intento traer variedades tanto de extractos como de artistas, no suelen repetirse. De los nueve bailarines que estarán este año, tan solo una repite en el Jovellanos", afirmó con pasión Álvaro Rodríguez Piñera, compartiendo su visión y enfoque para este evento sin igual. En cuanto a la esencia de su trabajo, el gijonés agregó: "la base de la cultura empieza gracias al público. Yo busco con mi trabajo poder contar historias, transmitir emociones, que creo que es lo más bonito". También señaló la importancia de mantener la frescura en los espectáculos recurrentes. "Cuando se hacen este tipo de espectáculos que se repiten, hay que hacerlos nuevos para conseguir dinamizarlos. Además, hay un amplio repertorio en la danza clásica y neoclásica que no son tan conocidas aquí porque lo importante es tener acceso a ellas ya que se hacen en ciudades importantes", destacó.

Pocos asientos libres

El compromiso de Álvaro Rodríguez Piñera con la danza trasciende su papel como bailarín. Ha compartido su experiencia como maestro repetidor en compañías de renombre y ha desempeñado un papel activo en el Festival Origen en Suiza. Pero ahora toca hacer disfrutar a sus paisanos. Le toca bailar en casa. "Yo vi mi primera obra en el Jovellanos y ahí me di cuenta de que me quería dedicarme a esto. Además, me enteré de que quedan ya muy pocos asientos para las galas y me alegró mucho porque quiero apostar por la danza clásica y neoclásica porque yo vivo de ello desde que cumplí mi sueño y quiero que la gente lo vea". Y continua: "Personalmente ha sido una gran felicidad que vuelva, porque es un proyecto muy bonito que yo hago para la gente de aquí porque siento que la danza tiene que tener su espacio y esta es una manera de ofrecer un espectáculo de calidad que está a la altura de una gran ciudad porque los artistas que participan vienen de las mejores compañías".

A medida que la fecha de la Gala Internacional de Ballet se acerca, Gijón se prepara para sumergirse en una experiencia cultural sin igual. Hoy tienen previsto ensayar los artistas. Este evento no solo será una exhibición de destreza artística, sino también un tributo al arte asturiano y una expresión de la visión y pasión de Álvaro Rodríguez Piñera por la danza.