Celso González García, párroco: "Fui un privilegiado en Deva y Cabueñes, pero hay curas con hasta 12 parroquias"

El sacerdote Celso González García (Parana, Lena, 1941) se jubila a los 82 años. Tras haber pasado por Cangas de Narcea, Nueva York y por la Casa Sacerdotal de Oviedo de la que fue director, llevaba 17 años como párroco de Deva y Cabueñes. Se despedirá en septiembre de sus fieles. Recibirá un homenaje el próximo domingo 17 de septiembre a las 14.30 horas en la Quinta del Infanzón.

–¿Cómo es que se jubila?

–Ya me toca. Si no hay novedad, el día 17 de septiembre me jubilo en Deva y el 24, que es el domingo siguiente, en Cabueñes. Voy a hacer ya 82 años y vivo en Oviedo, en la Casa Sacerdotal. Conducir de acá para allá, con todo el tráfico, es un problema ahora mismo por mi vista, que se me cansa. Además, estoy operado de la rodilla de hace tiempo. En fin, es una cosa de la edad.

–¿Se emociona después de tanto tiempo?

–¡Hombre! Pues claro. Llevo mucho tiempo fuera de casa. Sesenta y tantos años fuera. Me ordené como sacerdote en 1966, el 25 de julio. Fue en la catedral de Oviedo y lo hizo el obispo, que ya murió y que fue muy famoso, Vicente Enrique y Tarancón.

–¿Con qué se queda después de tantos años?

–Pues de todo un poco. Cuando estuve en Cangas de Narcea me encontré con gente rural, de la montaña. Era un sitio muy parecido a donde yo nací. Fueron ocho años y me fue muy bien. Fui profesor de Religión en el instituto, durante cuatro o cinco años y también me fue muy bien.

–Luego, a Nueva York. Menudo cambio.

–Sí, estuve 20 años y también me fue bien. Fundé el Centro Asturiano de Nueva York en la misma parroquia en la que estaba. Durante 13 años compaginé mi labor como capellán del aeropuerto John F. Kennedy.

–¿Cuáles eran sus labores en el aeropuerto?

–Era una capilla católica muy importante. Hice misas y funerales de gente que murió. Tuve que atender accidentes porque me tocaron varios, algunos muy gordos como uno de American Airlines.

–Un puesto bastante curioso.

–Estaba de capellán porque pertenecía a la diócesis de Brooklyn y el que era capellán del aeropuerto vivía en nuestra parroquia. Entonces, me dijo que, como había muchísima gente hispanoparlante que le gustaría que le ayudara. Empecé y empecé y luego mira, 13 años estuve ahí.

–De ahí, a dirigir la Casa Sacerdotal de Oviedo.

–Sí, Gabino Díaz Merchán me trajo en 1994.

–¿Cómo fue el cambio?

–Tremendo, tremendo. No me lo esperaba. Estaba muy contento en Nueva York. Obedecí porque había sido muy bueno conmigo, me había dado permiso en el 74, fue a visitarme dos veces a Nueva York, estuvo en mi parroquia.

–Ha vivido muchos ambientes diferentes.

–Sí, ya le digo que me quedo con de todo un poco. Tuve el privilegio de trabajar en la montaña, en Nueva York, en la Casa Sacerdotal de Oviedo y en dos parroquias de Gijón que son muy bonitas. Hay mucha diferencia entre un sitio y otro. Siempre me gustó mucho trabajar con las familias. En Nueva York tuve un puesto de consiliario del movimiento familiar cristiano en Brooklyn.

–¿Qué va a hacer a partir de ahora?

–Bueno, aficiones pocas porque ya soy viejo. Fundé una peña del Oviedo en Nueva York. Soy del Oviedo cerrado, pero durante cuatro o cinco años, una cosa así, fui socio del Sporting porque Fernando Fueyo, que en paz descanse, me convenció. Ahora, seguiré en Oviedo, ayudando en lo que pueda a los sacerdotes que me necesiten. Todavía conduzco y puedo hacer cosas. Ayudaré a los compañeros que me lo pidan mientras me acompañe el físico.

–En alguna misa se le ha escuchado confesar su oviedismo.

–Sí, sí. Soy del Oviedo. Fui su capellán alguna temporadina. Me tocó rezar un padre nuestro por Dubovsky.

–Y Fueyo le metió el gusanillo rojiblanco.

–Sí, sí. Me animó porque sabía que me gustaba. Estuve en la época de Manuel Preciado, que en paz descanse, cuando era entrenador del equipo. Fui a varios partidos, pero luego empezaron a poner los partidos a mediodía y lo dejé por eso. Además, no me sentía rojiblanco de lleno. Soy más bien azul (ríe). Con Fueyo tenía mucha confianza y cuando fui a Gijón era el arcipreste.

–Fue capellán del tanatorio de Cabueñes.

–Sí, lo dejo ahora también. Fueron muchos funerales y celebraciones de la palabra. No es agradable, claro, pero hay que hacerlo. Somos un grupo de cinco personas.

–¿Qué le parecieron Deva y Cabueñes?

–Estuve en las dos. Traté de unir ambas parroquias. Hacer cosas de la Iglesia y de viajes. Cuando las bodas de oro como cura, hace seis años, las dos parroquias hicieron un homenaje juntas. Ahora, el día 17 la despedida es conjunta con una comida en la Quinta del Infanzón.

–¿Cómo ve la sociedad?

–A mí lo que me gusta es trabajar con las familias. En su unión. Cuando hay unión, eso se contagia fuera de la casa.

–¿Y a los jóvenes?

–Tenía más en Nueva York por la escuela parroquial. En Deva y Cabueñes la mayoría de los jóvenes viven ya en Gijón y van algún fin de semana. No la traté tanto, porque la mitad de la gente por el invierno está en la ciudad. Traté con los niños en la catequesis. Las labores diarias.

–Cada vez hay menos curas rurales.

–Sí, así es. Fui un privilegiado porque Cabueñes y Deva tienen las iglesias a cinco minutos una de otra. Conozco compañeros que tienen hasta doce y trece parroquias que, aunque sean pequeñas, tiene su dificultad. No me jubilo por el trabajo, pero cuando la cuestión física no responde no quiero hacer las cosas a medias.

–¿Quién le va a suceder?

–El cura de Deva va a ser Maximino Canal, que lleva Castiello y Quintes y Quintueles. Y el de Cabueñes es Don Celestino, que estuvo en Moreda (Aller).