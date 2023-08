Impulso a la ecomanzana de La Calzada con más operarios para paliar los retrasos

Abrir la posibilidad de que se incorporen nuevos equipos de trabajo e implementar nuevas soluciones técnicas. Esa es la estrategia que ha decidido seguir el gobierno local de cara a paliar los retrasos acumulados en la obra de la ecomanzana de La Calzada, unos retrasos que, según las fuentes municipales consultadas, ya se irían a algo más de un mes para una actuación que tenía en su momento un plazo de ejecución de un año y medio. La reactivación de los trabajos de la primera de las cuatro fases del proyecto ha tenido lugar en los últimos días, con varios operarios trabajando en el adoquinado de la calle Bolivia, después de que un problema administrativo produjera un frenazo en la obra a primeros de julio. Lo que parece que también ha cambiado a pie de calle es la percepción que se tiene de la ecomanzana ya que el recelo vecinal y comercial de los primeros compases de la actuación, aún con varios comercios de la zona reconociendo la incomodidad de tener obras a la puerta de su negocio, ha dado paso a una sensación de satisfacción por lo que se va viendo del resultado. "Las obras van a suponer una gran mejora para un lugar de la ciudad en el que hacía mucho tiempo que no se hacía nada", aseguraron ayer varios comerciantes y vecinos de este entorno.

La preocupación por los retardos la verbalizó el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, hace una semana y media en el pistoletazo de salida del plan de choque municipal para habilitar 101 plazas de aparcamiento en el barrio para compensar las pérdidas por la ecomanzana. "Las obras van a un ritmo lento. A este paso no van a llegar. Tendrán que pisar el acelerador", aseguró el edil. La causa de los retrasos, explican las fuentes consultadas, se debe a problemas con la subcontrata. La concejalía de Infraestructuras quiere ponerle solución abriendo la posibilidad de incorporar más equipos de trabajo y mejorando las soluciones técnicas. Cualquier cambio en el proyecto aprobado está descartado ya que la obra, que cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros, está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La adjudicataria es la empresa Tableros y Puentes y el inicio de los trabajos fue en marzo. Si bien, previamente arrancaron las labores para estrenar la nueva zona verde entre las calles de Bolivia y Costa Rica. Este parque, ya operativo, está en lugar donde había varias casas abandonadas.

Por este parque paseaba junto a su perro Iván Prieto, un vecino de la calle Colombia, que aplaude las labores que se iniciaron de la mano del anterior gobierno local. "Esta era una zona súper degradada y, aunque entiendo que la pérdida de plazas de aparcamiento pueda ser un problema, el cambio que se va a producir por aquí va a ser muy fuerte", auguró. "Es ideal que haya menos coches y más zonas para el peatón, lo único que creo que falta es una zona de juegos infantiles para los críos", añadió. Esta postura no es, ni mucho menos, una excepción en el corazón de la ecomanzana, una experiencia verde, que, por cierto, se pretendía exportar a El Llano y El Coto. "La obra es muy positiva. Es verdad que podrían ir más rápido, pero estamos mejor que con las casas abandonadas", valoró Agustín Díaz, otro vecino.

La ecomanzana se articula en cuatro fases. La primera, ahora en ciernes, abarca las calles Bolivia, Elduayen, Colombia, Cuba desde la calle Ateneo Obrero hasta la calle Bolivia y Costa Rica desde Colombia hasta Bolivia. Los márgenes de la actuación son las avenidas de la Argentina, la de las Industrias, Príncipe de Asturias y la calle Los Andes. El tramo de la calle Cuba hasta el entronque con Bolivia ya cuenta con la zona semipeatonal acabada. Las labores se centraron ayer en esta segunda vía con varios operarios colocando el empedrado que ya se extiende casi hasta el cruce con Costa Rica. El resto de la calle Bolivia se encuentra levantada y con material de obra, que también se acumula en la calle Colombia casi hasta la avenida de La Argentina, así como en Elduayen, también levantada.

La zona no cuenta con una actividad comercial frenética, pero sí que los locales que hay abiertos en este lugar están experimentando las consecuencias de los trabajos. Entre las damnificadas se cuenta Concepción Güemes, que regenta una sidrería en la calle Bolivia casi a la altura del cruce con Elduayen. Se siente así porque nada más poner un pie en la vía pública lo primero que ve es un gran montón de arena, vallas de obra, escombros y una excavadora. "Llevo con las obras desde que empezaron a hacer el parque y he notado una gran bajada de las ventas. No se puede avasallar así a los negocios", lamentó. Francisco Díaz, trabajador de una tienda de muebles al inicio de la calle Bolivia, piensa de otra forma. "La zona va a ser más apetecible para andar y eso es bueno. Las obras en Cuba fueron lentas y fueron muy sucias, pero ahora van mejor", finalizó.