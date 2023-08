El autocine de Gijón, treinta años de trayectoria de película

Al reclamo de los mejores estrenos y de una forma distinta para disfrutar del séptimo arte, el autocine de Gijón lleva tres décadas como un punto de encuentro por el que han pasado varias generaciones. Una tradición que se mantiene de padres a hijos desde que en 1993 abriese sus puertas en el Camín de los Enebros, en La Providencia. "A lo largo de los 30 años que llevamos, pues hemos visto críos que veían con los padres y ahora esos mismos vienen con sus hijos", celebra Elena Nava, quien tomó las riendas del negocio en 2015 después de muchos años en el puesto de hamburguesas que ahora mantiene su hermana Ana.

Con una capacidad para 180 coches, el autocine sigue siendo un faro de entretenimiento, iluminando las noches de los gijoneses con su encanto. Elena Nava es quien selecciona las películas en relación con las novedades en la cartelera y con su público. Desde estrenos candentes hasta Disney o clásicos. "Hay que mirar lo que se adapte al público que tienes, porque hay películas muy buenas, pero no encajan con el tipo de clientela que yo tengo", reconoce.

La afluencia de público varía sensiblemente a lo largo del año. Durante el invierno, la afluencia suele aumentar los fines de semana y disminuir durante la semana, mientras que en verano ocurre lo contrario. "Es muy importante también que haya una oferta atractiva de películas, hay un bajón considerable de asistencia al cine, nosotros no íbamos a ser menos", describe Nava, quien desvela que, entre las películas más taquilleras en la historia del autocine, están "Barbie", "Campeones", "Ocho Apellidos Vascos" y las de "Fast and Furious", que llenaron el autocine durante la semana de proyección. Nava que tomó las riendas en noviembre de 2015, reconoce que "Nunca me lo había planteado, pero vino un poco rodado. Cuando él se fue, lo cogimos nosotros", recuerda mientras va repartiendo las entradas. Al fondo, su marido, Marcos Puerta guía a los coches en el recinto y colabora para que todo salga perfecto cada noche.

Hay momentos de más público que otros, pero siempre salen adelante. Por ejemplo, con la pandemia sanitaria, tuvieron desafíos, pero también oportunidades. Ellos pudieron mantener sus puertas abiertas, a excepción del confinamiento total. Esa forma de ver cine desde el coche, sin contacto físico con otras personas, permitió que muchos que nunca habían acudido al autocine probasen y al final se convirtieran en espectadores asiduos. "Nosotros no nos podemos quejar, durante la pandemia esto no era un mala sitio, teníamos restricciones, pero seguimos abiertos. Pero cerramos cuando se cerró todo, pero cuando tuvimos abierto venía gente todos los días. Lo que ganamos con la pandemia fue darnos a conocer a muchísima gente que nunca había venido", reconoce Nava.

El autocine sigue continuamente adaptándose a los tiempos, y eso incluye los precios. Antes, el acceso costaba 10 euros por coche, pero ahora la tarifa va en relación con el número de personas "Se actualizaron los precios el año pasado, que llevaban sin subirse desde 2011. Por ejemplo, la luz a mí se me triplicó, de pasar a pagar 600 euros de luz, a 2.500 euros en julio y agosto. La renta a mi tocó un incremento de 10% de IPC al renovar. A parte de que hubo una obligación por parte del Ministerio de Cultura de cobrar por persona. No lo había subido antes por no andar con monedas, aunque la mayoría de la gente la trae ya comprada online", explica Nava.

Las sesiones se inician una hora antes de la proyección, a las 22.30 horas en verano y a las 21.30 horas durante el resto del año. El dial 100.7 seguirá reproduciendo películas durante muchos años más. "Los trabajadores somos los mismos, pero más vieyos", bromea Nava.