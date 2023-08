Moriyón cuestiona que se pueda abrir el anillo del Piles ante los plazos de la obra

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, echó ayer un jarro de agua fría sobre las expectativas que se habían generado en el Grupo Covadonga después de que el edil de Deportes, Jorge Pañeda expresara en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA su predisposición a volver a colocar las compuertas del anillo navegable, de manera temporal, entre el final de la temporada de baños y el inicio de las obras de renaturalización del río, en enero. "Las obras van a empezar relativamente... además, es que hay unos plazos que cumplir, si no cumplimos, vienen los problemas con los fondos europeos. Está todo el Ayuntamiento, los departamentos implicados, estamos todos remando en la misma dirección", respondió la Alcaldesa ante la pregunta de si se iban a volver a levantar las compuertas del anillo, como había solicitado la dirección del grupo en la reunión que mantuvo con representantes municipales.

La predisposición del edil de Deportes al cierre de las compuertas para volver a embalsar agua en el anillo navegable, aunque fuera de manera temporal, condicionado al estado en el que se encontraran, esto es, a las posibles reparaciones necesarias, había recibido elogios no sólo desde el Grupo, sino desde la Federación de Piragüismo y desde el Gijón Kayak, a la par que el rechazo de toda la oposición municipal y de los colectivos ecologistas.

La Alcaldesa recalcó que el Ayuntamiento no va a complicar la ejecución del proyecto ni a retrasarlo. "Siempre dijimos que la renaturalización del Piles tenía que seguir adelante. Sigue la tramitación, no hay ningún obstáculo, respecto a todo lo que suponga el anillo navegable y la compatibilidad con las piraguas, créanme que lo importante es que se ha recuperado la interlocución con un club que no es de élite, que es un club de donde salieron las mejores figuras del piragüismo y que pretende que los pequeños no tengan que hacer grandes desplazamientos fuera del concejo para entrenarse a la piragua y eso es lo que buscamos", señaló. En esa búsqueda de soluciones "no se trata de un empeño de que sí o sí tenga que ser un anillo navegable en determinados sitios, sino se trata de que todos avanzamos, evolucionamos", agradeciendo a la dirección del Grupo su colaboración en "buscar soluciones para todos".

Ante la pregunta de si la opción del Piles para el piragüismo es la preferente, respondió: "pero si se ponen encima de la mesa otras alternativas como puede ser la de Naval Gijón hay que estudiarlas todas, pero siempre con esa interlocución recuperada y sin perder la interlocución con la ciudadanía y con las partes implicadas". Respecto a usar la dársena de Naval Gijón para el piragüismo, una opción desvelada la semana pasada por LA NUEVA ESPAÑA, la Alcaldesa señaló que "es una solución que está encima de la mesa, y es una solución en la que estamos avanzando las partes", destacando al respecto la "colaboración" de la Autoridad Portuaria, propietaria de la mayor parte del suelo del antiguo astillero y que está "muy receptiva a los problemas encima de la mesa y que entre todos hay que resolver. Cuando se avanza todos cedemos".

La Alcaldesa también se refirió a otra de las actuaciones pendientes: la reparación de los colectores desde los que se filtran aguas fecales al mismo. "No se trata de pintar la superficie de colores y pintarla muy bonita y olvidarnos de las tripas. Ese es compromiso de la EMA y de este equipo de gobierno, y hay que trabajar en los dos ámbitos, en superficie y en profundidad", señaló.

La Fundación Biodiversidad señala que no hay ningún nuevo acuerdo sobre el Piles

La Fundación Biodiversidad ha negado haber llegado a ningún tipo de nuevo acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón sobre el río Piles, después de que el gobierno local informara tras la reunión que ambas partes mantuvieron el lunes, que esa fundación vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica se comprometía a estudiar junto al Ayuntamiento soluciones técnicas que permitieran la práctica del piragüismo a futuro.

«En la reunión del lunes se conoció al nuevo equipo de gobierno municipal que manifestó su intención de continuar con el proyecto y su petición de ir valorando conjuntamente los pasos siguientes para una coherente renaturalización del río Piles, objetivo específico del proyecto aprobado, a lo que por supuesto la Fundación está siempre en disposición, sin que tuviera lugar, en esta reunión, ningún nuevo acuerdo», señalan desde la Fundación Biodiversidad.

El gobierno local puso sobre la mesa el pasado lunes la propuesta del Grupo Covadonga para incluir en el proyecto la instalación de azudes hinchables para mantener el anillo navegable, señalando después que la propuesta se aparcó para no poner en riesgo los 2,8 millones de euros de subvención al proyecto por una cuestión de plazos, pero que la Fundación se había mostrado dispuesta a estudiar soluciones técnicas que permitan el piragüismo, tras la ejecución del proyecto.

Desde la Fundación se indica que «cualquier modificación de cualquier proyecto beneficiario de las convocatorias que gestionamos se analiza y contesta por parte del equipo técnico de la Fundación Biodiversidad, pero hasta la fecha no se ha recibido ninguna solicitud formal en este sentido por parte del Ayuntamiento».

La Fundación agrega que «nosotros no tenemos ninguna novedad que reflejar, más allá de transmitir la importancia que una buena ejecución de estos proyectos tienen para los ciudadanos y el medio ambiente, en este caso de Gijón, además de la obligatoriedad de que los proyectos de esta convocatoria terminen exitosamente a 31 de diciembre de 2025, plazo que es improrrogable».

El gobierno local insistió ayer en que sí se produjo un compromiso verbal para estudiar las propuestas técnicas que plantee el Ayuntamiento, matizando que la Fundación se mostró dispuesta a estudiar, sin dar por hecho que habrá ningún acuerdo respecto a lo que se le presente. El gobierno local prevé remitir «ya formalmente» a la Fundación las propuestas que se acuerden con el Grupo en la reunión de septiembre con la entidad deportiva.