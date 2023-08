El carbón se aferra a El Musel: así fue como el puerto gijonés se convirtió en el que más crece de España

En plena descarbonización en Europa, el tráfico de carbones en El Musel está creciendo y va camino de acercarse a los niveles de acopio que el puerto local asumía en los años en los suministraba el combustible a siete centrales térmicas de Asturias, León y Palencia. La utilización del puerto gijonés como punto de almacenamiento intermedio por parte de dos de grandes operadores de materias primas para la reexpedición del mineral a otros países es el motivo de que en términos de tráficos portuarios ya se haya alcanzado ese hito, con más de cinco millones de toneladas de carbón computadas como mercancías en tránsito por El Musel en lo que va de año, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

El dato, no obstante, no quiere decir necesariamente que en el puerto gijonés haya ahora más carbón que cuando se descargaba mineral para las térmicas. El motivo es que las toneladas que se destinan a transbordos cuentan doble en las estadísticas portuarias, al descargarlas y al volverlas a cargarlas para su exportación.

En cualquier caso, la comparativa es llamativa. En 2017, con las térmicas de Aboño, Soto de Ribera, Soto de la Barca, Lada, La Robla, Compostilla y Guardo a pleno rendimiento, por El Musel se descargaron 5,5 millones de toneladas de carbón térmico. El volumen de carbón necesario para alimentar esas centrales oscilaba de un año para otro, con una media en torno a los cuatro millones de toneladas antes de que comenzaran a cerrarse centrales.

En el puerto gijonés operan ahora seis empresas que se dedican a la compraventa de carbones, la última en incorporarse fue Energy Fuel Asturias, que en mayo trasladó sus actividad del puerto de Avilés a la explanada de Aboño. Pero bastante más del 90 por ciento de los cinco millones de toneladas que suman en lo que va de año las descargas y posteriores reembarques de carbón con destino a otros puertos los mueven sólo dos grandes operadores de materias primas: Glencore, la mayor corporación a nivel mundial del sector, y Vitol Group, el principal intermediario independiente del mundo.

Ambos gigantes recalaron en El Musel el año pasado tras el estallido de la guerra en Ucrania y en un contexto de congestión en los principales puertos del norte de Europa desde los que tradicionalmente se redistribuyen mercancías a otros. A eso se suma que el veto a las importaciones del carbón ruso obligó a buscar otros suministradores, afectando a las rutas marítimas.

La disponibilidad de medios en el puerto gijonés atrajo a estos operadores internacionales que, a diferencia de lo que ocurría con las térmicas, desarrollan una actividad que no está cautiva, esto es, que pueden llegar a cambiar esa actividad logística a otro puerto, algo con lo que no se cuenta al menos ni en este ni en el próximo año. De momento, su actividad no hace más que crecer, lo que ha llevado a que entre enero y julio el transbordo de carbones en El Musel se haya incrementado en un 465 por ciento respecto a ese periodo del año pasado, pasando de 854.000 toneladas a 4,83 millones entre descargas y embarques.

Estos operadores están acarreando hasta El Musel carbón de Sudáfrica, Australia, Canadá, Indonesia y Estados Unidos, descargándolo en la terminal de minerales, Ebhisa, y en el Muelle Romualdo Alvargonzález (antiguo Muelle Norte), y cargándolo en barcos en este último para su envío al destino final. La carga no se hace automáticamente, sino que antes se procede a una mezcla de carbones en el muelle de la ampliación para obtener la calidad pactada con el cliente.

En lo que va de año ya se han reexpedido desde El Musel 2,51 millones de toneladas de carbón, la mayor parte para países africanos: 1,37 millones de toneladas, de las que 105.000 fueron a parar a Egipto y 90.000 a Togo. Las otras 1,18 millones se enviaron a dos centrales térmicas de Marruecos, lo que supone el 47 por ciento total de los envíos de carbón desde El Musel.

Otras 894.000 toneladas se exportaron a once países europeos: Suecia, Rumanía, Reino Unido, Polonia, Noruega, Italia, Holanda, Finlandia, Francia, Alemania e Islandia, y 12.900 toneladas más se reexpidieron a otros puertos españoles. También se enviaron 258.000 toneladas a Asia, de las que 165.000 fueron a India, y el resto a Malasia y Turquía.

El transbordo de carbones en El Musel ya ha superado, a falta de un cuatrimestre para cerrar 2023, las mejores cifras que se habían registrado hasta ahora en 2020, cuando Natural Mining Resources (NMR, actualmente en concurso de acreedores) movió cuatro millones de toneladas entre descargas y embarques.

Glencore y Vitol Group no son los primeros grandes operadores del sector con actividad en El Musel. En 2012 Goldman Sachs almacenó durante varios meses un cargamento de 156.000 toneladas de carbón térmico en la ampliación portuaria, con el propósito inicial de aumentar sustancialmente esos acopios. No fue posible. En plena reconversión de la minería, los sindicatos mineros montaron en cólera con una operación que recibió críticas hasta del gobierno autonómico. Aquel carbón acabó vendiéndose a la térmica de Aboño.

Otro frente que aún tiene abierto la actividad granelera en El Musel es el de las quejas de los vecinos del entorno del Puerto por la contaminación por el polvo de carbón que atribuyen a los acopios de carbón y a su manejo, protestas respaldadas por colectivos ecologistas y organizaciones políticas. El Puerto ha venido realizando en los últimos años inversiones medioambientales, como el asfaltado de explanadas, riego y colocación de barreras contra el viento para evitar que se levanten nubes de carbón. Una de las más relevantes que se van a acometer, ya licitada, es la construcción y montaje de una barrera antipolución entre la regasificadora y la explanada trasera de Ebhisa, que haga de cortavientos para esa explanada y el muelle de la terminal de minerales. Una obra licitada en 1.715.000 euros y a la que se ha presentado una única oferta, de la UTE formada por New Construction y TYC La Mata. La barrera que se va a instalar es del tipo de la que el Puerto ya colocó en la explanada de Aboño.