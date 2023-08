José Manuel Vigón, "Lin", el incombustible amante de los bolos

Lo que empezó como una afición cuando era un niño en Bimenes terminó siendo su vida. Hasta el punto de que ni en vacaciones, a 900 kilómetros de casa, es capaz de desconectar. En su refugio vacacional de Los Narejos, en Murcia, es habitual ver a José Manuel Vigón, conocido como Lin, pegado a su teléfono siguiendo la actualidad de los bolos. Bien para conocer los resultados de las partidas, para recibir alguna llamada de algún miembro de su peña o del mundillo, para atajar cualquier duda o reclamar su ayuda. Y en los mejores tiempos del deporte autóctono incluso Lin gozaba de su retiro vacacional mientras disfrutaba y colaboraba con la Federación para la organización de partidas que se planteaban en Murcia para dar a conocer el deporte. Eran otros tiempos, con más chavales practicando el deporte, más peñas, y directivos también más jóvenes y con más energía. Pero Lin, a sus 78 años, mantiene el mismo entusiasmo para que pervivan los bolos, en la modalidad de cuatreada. Lo hace con una entrega máxima como presidente de la Peña de Bolos El Piles, con sede en la bolera del Muséu del Pueblu d’Asturies, un cargo que ejerce ahora des de hace 45 años.

Nacido en Bimenes en 1945, Vigón lleva en torno a medio siglo viviendo en Gijón, donde reside en la avenida de Castilla junto a Julia Almeida, pieza inseparable de su vida. A escasos metros de su vivienda tiene la playa, uno de sus grandes refugios, y El Molinón, donde reside su otra gran pasión junto a los bolos: el Sporting. Aunque ambas aficiones le hacen disfrutar, también las sufre, y ambas en más de una ocasión le han quitado el sueño.

Padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos, quienes le conocen destacan del presidente su generosidad, colaboración y buen don de gentes. Hasta el punto de que es habitual que sea la primera llamada de muchos cuando necesitan resolver alguna duda o resolver cualquier gestión. En su entorno tiene fama de estar siempre dispuesto a echar un cable a quien si puede, y casi siempre lo logra porque su forma de ser, muy inquieta, hace que le resulte natural mover cielo y tierra para cerrar algún asunto.

Vigón, de profesión, fue minero en el Pozo Pumarabule, en Carbayín Bajo (Siero). Fue pasando por diferentes puestos hasta que llegó a ser vigilante, uno muy querido y respetado por sus compañeros de faena. La prejubilación le llegó en los años 90, en la reconversión industrial, lo que le dejó más tiempo para los suyos, para volcarse de pleno en los bolos y, también, para viajar. Fue entonces cuando se asentó su otra residencia, en la localidad murciana de Los Narejos, en el Mar Menor. Primero acudió a los apartamentos del Montepío de La Minería, pero pronto se enamoró de este enclave y decidió comprar un chalet, que aún conserva. Durante muchos años llegó a vivir hasta seis meses allí, aprovechando el final de verano y principio de otoño, y el final del invierno y la primavera, antes de volver a Asturias cuando empezaba a apretar allí el calor.

Un buen vermú con amigos, especialmente en el barrio de La Arena, o cualquier tortilla, sea del sabor que sea, son algunas de sus pequeñas pasiones del día a día. También seguir cualquier competición deportiva por televisión. Hasta el punto de que Vigón, abonado a la televisión de pago, se llevaba su parabólica a Murcia para poder seguir cualquier partido desde su otra residencia. Aunque allí no lo tenía todo, porque en esos días de playa a Lin le faltaba su ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA para leer, algo que nunca perdona en Gijón. "No falla a primera hora todos los días: ir al quiosco a coger el periódico", detallan sus seres cercanos.

Amador González y Diamantina Vallina son sus dos apoyos fundamentales en la Peña El Piles. Con ellos saca adelante, principalmente por la venta de lotería, la financiación para armar su equipo de bolos, y también par sacar adelante el torneo que realizan siempre con motivo de la Feria de Muestras. "Es un incombustible de los bolos", cuentan los que le conocen en este deporte. "Es de los pocos aficionados que tira muchísimo por su peña. Presidentes como él no hay muchos en estos momentos. No hay comparación con cómo maneja Lin su peña con ninguna otra", añaden.

Durante muchos años Vigón compaginó el juego con las labores administrativas de la presidencia. Pero una lesión en 1987, cuando se dañó el bíceps, truncó su trayectoria. No obstante, no tiró la toalla en aquel momento, aunque se perdió la posibilidad en 1988 de acudir a su primer campeonato en el extranjero. Todavía tuvo tiempo a ganar tres años el campeonato de aficionados. Y las partidas no llegó a dejarlas por completo, porque es habitual verle tirar de vez en cuando.

Van más de cuatro décadas de dedicación a su peña. En ese tiempo hubo recompensas especiales, como aquella época de los años 2012 y 2013 cuando, según reconoció el propio presidente en su día, el grupo fichó "a los mejores jugadores del momento". Y los resultados fueron irrebatibles: de 23 campeonatos jugados ganaron 17. Sonaban los nombres de Iván, de Ibaseta, de Nardo, de Chiruca. Y el de Lin, en la peña del Piles, sonará también durante muchas décadas.