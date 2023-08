Anillo navegable o Naval Gijón: dos opciones y muchas dudas en torno al piragüismo

Diciembre de 2019: «El anillo navegable es un foco de contaminación que tiene que ver con su propia configuración». Lo decía la por entonces alcaldesa Ana González en lo que estaba por ser el inicio de una polémica que, cuatro años después, sigue enquistada. Desde aquellas declaraciones –que surgieron para justificar un cierre que hasta entonces se creía provisional del anillo y tras registrase malos niveles de salubridad en la desembocadura del río– la ciudad sigue ahora inmersa en el mismo debate: si un río Piles saludable, un extremo que todas las partes implicadas desean, es compatible o no con una lámina estable de agua para navegar. El Grupo Covadonga, gran defensor de esta causa, espera lograr avances a inicio del próximo mes, cuando entregará al gobierno su anunciado proyecto de azudes hinchables. A su juicio permitiría crear esa lámina de agua pero también que transcurra el agua con naturalidad cuando se desee. Una idea que ya se intentó trasladar el club al anterior gobierno, sin éxito, y que sigue sin quedar claro si resulta compatible o no con la millonaria ayuda europea que financia la renaturalización del río. Este eterno debate suma ahora otro ingrediente: la opción de Naval Gijón, una alternativa avanzada por LA NUEVA ESPAÑA a inicios de mes, pero que, por ahora, no convence del todo a los piragüistas.

Tras estos casi cuatro años de polémica los argumentos a favor y en contra han ido evolucionando. Los informes que apuntaban a la presencia de cianobacterias por el anillo obtuvo como respuesta un informe en sentido contrario del Grupo. El anterior gobierno cerró la estructura con la idea de que fuese «provisional» y ese detalle sirvió luego para que los tribunales –aunque la pelea judicial sigue en marcha– estimasen luego que el Ayuntamiento vulneró sus propios acuerdos con una «voluntad manifiesta» para cerrar el anillo. La gran victoria del anterior ejecutivo fue evidente: lograr 2,8 millones de fondos europeos para financiar la renaturalización del Piles. El Grupo tuvo, a su favor, varias sentencias judiciales sobre cómo se tramitó este plan. Y por el medio, incluso antes de las elecciones, desde el gobierno socialista ya se le trasladó al Grupo la idea de Naval Gijón. Una oferta que no había trascendido hasta ayer y publicada por este diario. Esa alternativa sigue sobre la mesa y el actual tripartito entiende que su viabilidad es clara, porque el astillero, con su dique seco, ya cuenta con una lámina estable de agua. Pero algunos piragüistas dudan de la salubridad de este entorno y otros explican que el piragüismo marítimo y el fluvial no pueden compararse. A estas alturas, el problema siguen siendo los plazos: si el anillo no se puede reabrir de manera provisional, su viabilidad en el río renaturalizado no se podrá estudiar hasta 2025, cuando termine la obra. Y para Naval Gijón se precisa un acuerdo con sus propietarios –Autoridad Portuaria y Pymar–, un proyecto y una solución para pagarlo.