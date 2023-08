Miles de aficionados abarrotan Las Mestas para bajar el telón del Hípico: "Da gusto venir y ver a tanta gente"

Las condiciones meteorológicas adversas que amenazaban a Gijón no fueron impedimento para los 9.743 aficionados que abarrotaron el Complejo Deportivo Las Mestas durante la jornada que culminó la 82.ª edición del Concurso de Saltos Internacional. Un lleno hasta la bandera para la última tarde de un concurso hípico que ha dejado muy buen sabor de boca en las gradas del complejo gijonés a lo largo de toda la cita. "Vivimos estos días con mucha ilusión porque es algo que no solemos ver y que trae alegría a la ciudad", expresó Gonzalo Alonso, uno de los presentes ayer en el Hípico.

Tras seis jornadas de incesante actividad fueron 45.969 personas las que pudieron disfrutar de 3 concursos, 16 pruebas, 212 caballos y 89 jinetes y amazonas procedentes de 18 países. Numerosos grupos, como el que formaban Ana Carnero, Lucía Díaz, Maite Díaz y Ángela Fernández, definieron al de este año como el concurso más competitivo que recuerdan. "Ha habido muchas sorpresas, votabas al favorito y pasaba todo lo contrario. Ha sido perfecto", aseguró Fernández. Ella tiene 30 años. Los mismos que lleva cumpliendo con la tradición de asistir al campeonato. Esta joven acude desde que nació.

"En mi casa es totalmente obligatorio acabar el verano viniendo al Hípico", añadió, entre risas, una chica que estuvo acompañada durante toda la tarde por su grupo de amigas. Asimismo, quiso destacar los variados alicientes con los que cuenta Las Mestas para todos los públicos. "Noto que sigue mejorando porque hay mucha más oferta aparte de las pruebas. A nivel de bares y para los niños está súper bien preparado", comentó. Por supuesto, entre las variadas actividades no faltaron las abundantes apuestas de principio a fin. "El otro día tuvimos mucha suerte, ganamos 120 euros. Hoy –por ayer– hemos apostado a triple gemela. Ojalá se repita", apuntaron las cuatro.

De acuerdo con ellas se mostraron Martín Prado y sus amigos, que aprovecharon para reunirse en Gijón con la llegada de un nuevo curso a la vuelta de la esquina. "Esta tradición me la transmitió mi abuela. Me gusta mucho venir, ver el ambiente y disfrutar con los caballos. Además, venir aquí nos sirve para intentar ganar alguna apuesta y poder recuperar lo gastado estos meses", afirmó, contento, el joven. Por delante de la multitud, en las terrazas situadas a pie de pista, estaban Viviana González, Conchita Samartino, Guillermo Alonso, Carmen Lliera, Blanca Fernández, Juan Martín, Ángeles Tolivia y Neli Puerto. Ellos presenciaron desde el martes las diferentes competiciones. "Llevo viniendo desde hace 50 años. Cuando tenía 13 ya me traían mis padres", explicó Fernández. Ella es una apasionada de la hípica y agradece "la continuidad" de estos shows en Asturias. "Mi animal favorito es el caballo, sigo todo lo posible este mundo y es una suerte tener estos concursos internacionales aquí", agregó, antes de hacer hincapié en el notorio desarrollo que aprecia año tras año. "No para de crecer la afluencia de gente. Recuerdo que cuando venía las primeras veces la afluencia era mínima y ha ido incrementando todos los veranos. Da gusto venir y ver a tanta gente desde el primer hasta el último día", concluyó Fernández.

Por su parte, las familias destacaron los amplios atractivos con los que contaron las instalaciones para los más pequeños. "El Hípico está genial para venir con los niños", manifestó Yoyo Capa, que acudió junto a Gabi del Fueyo, Mar Merino y sus hijos. De cara al futuro, los asistentes creen que será complicado mejorar lo vivido a lo largo de estos seis días, pero apuntan posibles elementos que perfeccionar. "Una vez que acaban las pruebas, añadiríamos una parte nocturna con posibilidad de cenar, estar de copas y algún otro concierto para así alargar las tardes", pidió Capa. De esta forma, gijoneses y visitantes se despidieron del Hípico. Eso sí, no de forma definitiva, porque todos coinciden en que el año que viene no se saltarán esta cita, nunca mejor dicho, por nada del mundo.